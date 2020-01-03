Как приготовить мандариновый чизкейк из творога на Рождество

Рецепт праздничного зимнего чизкейка

Чизкейк с мандаринами Фото: Depositphotos

Зимние праздники традиционно ассоциируются с мандаринами. Но если вам надоело есть эти фрукты просто так, сделайте с ними вкусный домашний чизкейк из творога.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

Мандариновый чизкейк на Рождество

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мандарин – 3 шт.

Творог 5% – 600 г

Сахар – 2 ст.л. (по вкусу)

Печенье – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Крахмал – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в кухонном комбайне. Добавить размягченное сливочное масло и снова взбить в комбайне. На дно формы диаметром 26 см положить пергамент. Массу из печенья и масла выложить в форму и разровнять. Творог взбить блендером или протереть через сито, по желанию добавить цедру апельсина или лимона, сахар. Добавить яйца и снова хорошо перемешать. Выложить полученную массу в форму, разровнять. Духовку разогреть до 200 °C. Крем выложить на печенье, разровнять. Выпекать около 30-40 минут. Украсить остывший чизкейк дольками мандаринов.

Как сделать желе для украшения

Крахмал размешать в небольшом количестве воды, добавить мандариновый сок. Крахмальную смесь поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. Желе слегка остудить, полить чизкейк. Подавать десерт холодным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить чизкейк без выпечки с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного чизкейка с коньяком.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.