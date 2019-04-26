Как приготовить маринад для шашлыка

Рецепты лучших маринадов для мяса на гриле

Не знаете, как приготовить маринады для разных видов мяса? Мы расскажем о лучших смесях для телятины, свинины и курицы.

Шашлык из вырезки говядины получится дорогим и сухими. Чтобы мясо получилось мягким и сочным, лучше брать телятину. Лучший размер кусочков – 3-4 см. Так мясо прожарится и останется сочным. Конечно, если правильно замариновать. Как минимум, нужно окунуть кусочки на 8-10 часов в маринад на основе цитрусовых соков и трав (тимьяна или розмарина). Самый быстрый вариант – соус из граната. В нем шашлык замаринуется за 2-3 часа.

Идеальный шашлык из свинины выйдет из ошейка или корейки. Лопатка не подойдет. А вот маринад, который улучшит вкус, желательно сделать на основе томатов или замочить кусочки свинины в вине вместе с колечками лука.

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Кто любит жирное мясо, беспроигрышный вариант – куриные крылышки или бедра. Шашлык из филе идеально подойдет для женщин на диете. Во всех случаях хороший вариант – маринад на основе кисломолочных продуктов. Добавлять можно имбирь, карри, фреш лайма или других фруктов. Если нужно сделать мясо нежным, используйте ревень или киви. Перед жаркой маринуйте мясо около часа.

Главный секрет – не сочетать разные кислые основы. Ни в коем случае не берите медную или алюминиевую посуду, он испортит вкус. Лучше – стеклянную, керамическую или из нержавеющей стали. А если вы не едите мяса, можно приготовить вегетарианскую версию шашлыка – из овощей или соевого сыра тофу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь картошку на костре. Мы также делились рецептами маринада для шампиньонов.

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