Как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов
Лучшие маринады для шашлыка
Карантин внес изменения в планы украинцев на майские праздники. Но хотя вылазки на природу будут ограничены минимум до 11 мая, у всех остается право жарить шашлык на территории частного дома.
Мы поделимся рецептами оригинальных маринадов, которые помогут полностью раскрыть вкус разных видов мяса: курицы, баранины, свинины и говядины. Нужно будет лишь смешать все ингредиенты и оставить в них мясо на несколько часов.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 500 г репчатого лука
- Соль, перец
- Лавровый лист
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Способ приготовления:
- Лук почистите и нарежьте кольцами.
- Выложите на мясо, посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист.
- Оставьте мариноваться на несколько часов.
Смотрите видео о секретах приготовления маринада для шашлыков:
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 3-4 луковицы
- 100 мл столового, винного или яблочного уксуса
- Соль – по вкусу
- Специи для шашлыка – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо кусочками примерно 5х5 см, очищенный лук – кольцами 0,5 см.
- Перемешайте руками свинину с луком, солью и специями.
- Уксус разведите водой и влейте в мясо. Перемешайте – мясо должно быть покрыто маринадом полностью. Оставьте минимум на 2-3 часа или на всю ночь.
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 100 мл жидкого меда
- 2 апельсина или лимона
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 чайные ложки карри
- Молотый перец чили по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Выжмите сок из цитрусовых, полейте куриное мясо соком и дайте постоять 15-20 минут.
- После этого смажьте курицу маринадом, приготовленным из смеси меда, растительного масла и специй.
- Маринуйте 1,5-2 часа.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан сухого красного вина
- 3-4 луковицы
- 3-4 зубчика чеснока
- Соль, красный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и чеснок нарежьте как можно мельче.
- Смешайте вино, лук, чеснок и специи и маринуйте кусочки мяса в течение 3-5 часов.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 500 мл минеральной газированной воды
- 500 г репчатого лука
- 1 столовая ложка растительного масла
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук измельчите с помощью ножа или блендера.
- Добавьте полученную массу к свинине, нарезанной на куски, поперчите, влейте минералку и добавьте растительное масло.
- Отправьте мариноваться в холодильник.
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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