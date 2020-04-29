Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов

Лучшие маринады для шашлыка

Ирина Павлина
Сегодня, 14:11

Карантин внес изменения в планы украинцев на майские праздники. Но хотя вылазки на природу будут ограничены минимум до 11 мая, у всех остается право жарить шашлык на территории частного дома.

Мы поделимся рецептами оригинальных маринадов, которые помогут полностью раскрыть вкус разных видов мяса: курицы, баранины, свинины и говядины. Нужно будет лишь смешать все ингредиенты и оставить в них мясо на несколько часов.

Лучший маринад для шашлыка из свинины

Мясо в луковом маринаде
Мясо в луковом маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 500 г репчатого лука
  • Соль, перец
  • Лавровый лист

Читайте также:
Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке

Способ приготовления:

  1. Лук почистите и нарежьте кольцами.
  2. Выложите на мясо, посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист.
  3. Оставьте мариноваться на несколько часов.

Смотрите видео о секретах приготовления маринада для шашлыков:

Маринад для шашлыка с уксусом

Маринад для шашлыка
Маринад для шашлыка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 3-4 луковицы
  • 100 мл столового, винного или яблочного уксуса
  • Соль – по вкусу
  • Специи для шашлыка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо кусочками примерно 5х5 см, очищенный лук – кольцами 0,5 см.
  2. Перемешайте руками свинину с луком, солью и специями.
  3. Уксус разведите водой и влейте в мясо. Перемешайте – мясо должно быть покрыто маринадом полностью. Оставьте минимум на 2-3 часа или на всю ночь.

Маринад для шашлыка из курицы

Маринад для куриного шашлыка
Маринад для куриного шашлыка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 100 мл жидкого меда
  • 2 апельсина или лимона
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 чайные ложки карри
  • Молотый перец чили по вкусу
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Выжмите сок из цитрусовых, полейте куриное мясо соком и дайте постоять 15-20 минут.
  2. После этого смажьте курицу маринадом, приготовленным из смеси меда, растительного масла и специй.
  3. Маринуйте 1,5-2 часа.

Лучший маринад для шашлыка из говядины и баранины

Мясо в винном маринаде
Мясо в винном маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан сухого красного вина
  • 3-4 луковицы
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Соль, красный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок нарежьте как можно мельче.
  2. Смешайте вино, лук, чеснок и специи и маринуйте кусочки мяса в течение 3-5 часов.

Быстрый маринад для шашлыка

Маринад для свинины
Маринад для свинины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл минеральной газированной воды
  • 500 г репчатого лука
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук измельчите с помощью ножа или блендера.
  2. Добавьте полученную массу к свинине, нарезанной на куски, поперчите, влейте минералку и добавьте растительное масло.
  3. Отправьте мариноваться в холодильник.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить сочный шашлык из свинины Как приготовить хачапури с сыром: ТОП-5 рецептов грузинской выпечки Как приготовить шашлык из курицы: три необычных рецепта Как сделать сочный шашлык в мультиварке с киви
рецепты шашлык маринад
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
84-летний актер Джигарханян превратился в
84-летний актер Джигарханян превратился в "овощ"
Здивувати можна і вінегретом, якщо знати цей рецепт
Здивувати можна і вінегретом, якщо знати цей рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Сегодня, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Сегодня, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

Вчера, 19:39Fun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вчера, 19:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 18:15Food

Как приготовить сочный шашлык из свинины

Вчера, 17:40Food

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

Вчера, 16:10Шоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Вчера, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Вчера, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

27 апреляFood

Как правильно варить яйца: разные способы

26 апреляFood

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Новости партнеров

Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Закусочний кекс, який з'їдять блискавично швидко
Закусочний кекс, який з'їдять блискавично швидко
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Чистим окуня за 30 секунд по совету рыбака
Чистим окуня за 30 секунд по совету рыбака
Готовим хека в сливочном масле: пожарили 7 минут на сковороде
Готовим хека в сливочном масле: пожарили 7 минут на сковороде
Немцы выяснили основные причины бессонницы
Немцы выяснили основные причины бессонницы