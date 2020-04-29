Как приготовить маринад для шашлыка: ТОП-5 рецептов

Лучшие маринады для шашлыка

Карантин внес изменения в планы украинцев на майские праздники. Но хотя вылазки на природу будут ограничены минимум до 11 мая, у всех остается право жарить шашлык на территории частного дома.

Мы поделимся рецептами оригинальных маринадов, которые помогут полностью раскрыть вкус разных видов мяса: курицы, баранины, свинины и говядины. Нужно будет лишь смешать все ингредиенты и оставить в них мясо на несколько часов.

Лучший маринад для шашлыка из свинины

Мясо в луковом маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

500 г репчатого лука

Соль, перец

Лавровый лист

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Способ приготовления:

Лук почистите и нарежьте кольцами. Выложите на мясо, посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист. Оставьте мариноваться на несколько часов.

Смотрите видео о секретах приготовления маринада для шашлыков:

Маринад для шашлыка с уксусом

Маринад для шашлыка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

3-4 луковицы

100 мл столового, винного или яблочного уксуса

Соль – по вкусу

Специи для шашлыка – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо кусочками примерно 5х5 см, очищенный лук – кольцами 0,5 см. Перемешайте руками свинину с луком, солью и специями. Уксус разведите водой и влейте в мясо. Перемешайте – мясо должно быть покрыто маринадом полностью. Оставьте минимум на 2-3 часа или на всю ночь.

Маринад для шашлыка из курицы

Маринад для куриного шашлыка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

100 мл жидкого меда

2 апельсина или лимона

2 столовые ложки растительного масла

2 чайные ложки карри

Молотый перец чили по вкусу

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Выжмите сок из цитрусовых, полейте куриное мясо соком и дайте постоять 15-20 минут. После этого смажьте курицу маринадом, приготовленным из смеси меда, растительного масла и специй. Маринуйте 1,5-2 часа.

Лучший маринад для шашлыка из говядины и баранины

Мясо в винном маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан сухого красного вина

3-4 луковицы

3-4 зубчика чеснока

Соль, красный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук и чеснок нарежьте как можно мельче. Смешайте вино, лук, чеснок и специи и маринуйте кусочки мяса в течение 3-5 часов.

Быстрый маринад для шашлыка

Маринад для свинины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

500 мл минеральной газированной воды

500 г репчатого лука

1 столовая ложка растительного масла

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук измельчите с помощью ножа или блендера. Добавьте полученную массу к свинине, нарезанной на куски, поперчите, влейте минералку и добавьте растительное масло. Отправьте мариноваться в холодильник.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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