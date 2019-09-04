Как приготовить маринованную дыню на зиму

Узнайте, как правильно замариновать дыню

Маринованная дыня Фото: Depositphotos

Блюда из дыни очень разнообразны. Ее ароматную мякоть добавляют в салаты, делают из нее супы, варенья, закуски и даже выпечку.

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Маринованная дыня – еще один оригинальный рецепт заготовки, которая поможет приятно удивить гостей зимой.

Маринованная дыня на зиму

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

600 г дыни без кожуры и косточек

700 мл воды

3 ст.л. соли

Для маринада:

120 мл яблочного уксуса

50 мл воды

100 г сахара

1 ст.л. меда

1/2 лайма или лимона

1/2 см корня свежего имбиря

1 см палочки корицы

1/4 ч.л. гвоздики

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Способ приготовления:

Мякоть дыни нарезать кубиками 1х1 см. Лайм (или лимон) нарезать тонкими кружочками. В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Проследить, чтобы соль растворилась. Положить кусочки дыни и готовить на слабом огне 15 минут. Слить жидкость, а кусочки дыни опустить в холодную воду. Дать остыть и откинуть на дуршлаг. В сотейник налить воду и уксус, насыпать сахар, добавить мед и лайм. Специи положить в марлевый или полотняный мешочек и опустить в маринад. Нагревать маринад, пока сахар не растворится. Добавить дыню. Варить на слабом огне в течение 1 часа, пока дыня не станет прозрачной, а сироп немного загустеет. Разлить заготовку в банки, в каждую положить по кусочку лимона из сиропа. Закрыть прокипяченными крышками и пастеризовать 15 минут.

Как выбрать дыню для маринования

Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревшая дыня буквально благоухает. Запах, который она источает, – смесь запахов ананаса, ванили, груши.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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