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Как приготовить маринованную дыню на зиму

Узнайте, как правильно замариновать дыню

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Маринованная дыня
Маринованная дыня
Фото: Depositphotos

Блюда из дыни очень разнообразны. Ее ароматную мякоть добавляют в салаты, делают из нее супы, варенья, закуски и даже выпечку.

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Маринованная дыня – еще один оригинальный рецепт заготовки, которая поможет приятно удивить гостей зимой.

Маринованная дыня на зиму

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 600 г дыни без кожуры и косточек
  • 700 мл воды
  • 3 ст.л. соли

Для маринада:

  • 120 мл яблочного уксуса
  • 50 мл воды
  • 100 г сахара
  • 1 ст.л. меда
  • 1/2 лайма или лимона
  • 1/2 см корня свежего имбиря
  • 1 см палочки корицы
  • 1/4 ч.л. гвоздики

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Способ приготовления:

  1. Мякоть дыни нарезать кубиками 1х1 см.
  2. Лайм (или лимон) нарезать тонкими кружочками.
  3. В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Проследить, чтобы соль растворилась.
  4. Положить кусочки дыни и готовить на слабом огне 15 минут.
  5. Слить жидкость, а кусочки дыни опустить в холодную воду. Дать остыть и откинуть на дуршлаг.
  6. В сотейник налить воду и уксус, насыпать сахар, добавить мед и лайм. Специи положить в марлевый или полотняный мешочек и опустить в маринад.
  7. Нагревать маринад, пока сахар не растворится. Добавить дыню.
  8. Варить на слабом огне в течение 1 часа, пока дыня не станет прозрачной, а сироп немного загустеет.
  9. Разлить заготовку в банки, в каждую положить по кусочку лимона из сиропа.
  10. Закрыть прокипяченными крышками и пастеризовать 15 минут.

Как выбрать дыню для маринования

Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревшая дыня буквально благоухает. Запах, который она источает, – смесь запахов ананаса, ванили, груши.

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Источник: Сегодня
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