Как приготовить маринованную дыню на зиму
Узнайте, как правильно замариновать дыню
Блюда из дыни очень разнообразны. Ее ароматную мякоть добавляют в салаты, делают из нее супы, варенья, закуски и даже выпечку.
Маринованная дыня – еще один оригинальный рецепт заготовки, которая поможет приятно удивить гостей зимой.
Маринованная дыня на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 600 г дыни без кожуры и косточек
- 700 мл воды
- 3 ст.л. соли
Для маринада:
- 120 мл яблочного уксуса
- 50 мл воды
- 100 г сахара
- 1 ст.л. меда
- 1/2 лайма или лимона
- 1/2 см корня свежего имбиря
- 1 см палочки корицы
- 1/4 ч.л. гвоздики
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Способ приготовления:
- Мякоть дыни нарезать кубиками 1х1 см.
- Лайм (или лимон) нарезать тонкими кружочками.
- В кастрюлю налить воду, добавить соль и довести до кипения. Проследить, чтобы соль растворилась.
- Положить кусочки дыни и готовить на слабом огне 15 минут.
- Слить жидкость, а кусочки дыни опустить в холодную воду. Дать остыть и откинуть на дуршлаг.
- В сотейник налить воду и уксус, насыпать сахар, добавить мед и лайм. Специи положить в марлевый или полотняный мешочек и опустить в маринад.
- Нагревать маринад, пока сахар не растворится. Добавить дыню.
- Варить на слабом огне в течение 1 часа, пока дыня не станет прозрачной, а сироп немного загустеет.
- Разлить заготовку в банки, в каждую положить по кусочку лимона из сиропа.
- Закрыть прокипяченными крышками и пастеризовать 15 минут.
Как выбрать дыню для маринования
Чем спелее дыня, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Созревшая дыня буквально благоухает. Запах, который она источает, – смесь запахов ананаса, ванили, груши.
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Источник: Сегодня