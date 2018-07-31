Как приготовить маринованные баклажаны: три простых рецепта
Делаем вкусные заготовки из баклажанов на зиму
Баклажаны можно жарить, тушить, добавлять в супы, пироги и салаты. Мы расскажем, как правильно замариновать баклажаны на зиму.
Баклажаны с чесноком и перцем
Ингредиенты:
- 5 кг баклажанов
- 300 г чеснока
- 10 шт. болгарского перца
- 6-8 стручков горького перца
- 20 мл столового уксуса
- растительное масло
- соль
Рецепт приготовления:
- Баклажаны помыть, срезать кончики и нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, дать постоять и промыть.
- Перец очистить от семян, чеснок – от шелухи. Пропустить через мясорубку. Добавить уксус, посолить и проварить пюре в течение 10 минут.
- Баклажаны обжарить на растительном масле с двух сторон, посолить по вкусу.
- Сложить в стерильные банки, прослаивая горячим овощным пюре. Банки закатать и укутать.
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Кубики из баклажанов с чесноком и петрушкой
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- чеснок
- петрушка
Для маринада:
- 2.5 л воды
- 7 лавровых листов
- половинка горького перца
- душистый перец
- 100 г крупной соли
- 100 мл уксуса 9%
Рецепт приготовления:
- Баклажаны помыть, нарезать кубиками со стороной 2-3 см и добавить в кипящий маринад. Варить в течение 2-3 минут.
- Вынуть шумовкой и переложить в стерилизованные банки, пересыпая очищенным чесноком и петрушкой. Залить маринадом, в котором варились баклажаны.
- Прикрыть банки крышками и поставить стерилизовать (с момента закипания 15-20 минут). Закатать.
- Перед употреблением баклажаны посыпать измельченным луком и полить растительным маслом.
Острые баклажаны по-грузински
Ингредиенты:
- 5 кг небольших баклажанов
- по несколько веточек петрушки, кинзы, базилика и сельдерея
- 250 мл растительного масла
- 250 мл уксуса 9%
- 250 г зубчиков чеснока
- 3 стручка горького перца
- 500 г репчатого лука
- 250 г моркови
- 100 г сахара
- 1-1.5 ст.л. крупной соли
Рецепт приготовления:
- Баклажаны помыть и разрезать на четыре части – пополам вдоль и поперек.
- Опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 3-5 минут до полуготовности. Откинуть на сито, дать стечь и остыть.
- Перец без семян и очищенный чеснок пропустить через мясорубку. Зелень мелко порубить. Слегка перетереть все с солью.
- Лук и морковь почистить. Лук нарезать кольцами, морковь – соломкой.
- Взять две четвертинки баклажанов, нафаршировать смесью из чеснока, перца и зелени. Сложить вместе и опустить в стеклянную или эмалированную посуду. Так же поступить с остальными кусочками баклажанов.
- Выложенные послойно баклажаны пересыпать морковью и луком.
- Для заправки смешать уксус, растительное масло, сахар и соль. Залить заправкой баклажаны и поставить под гнет на 3 дня в холодное место.
- Через три дня разложить в банки, закрыть специальными пластмассовыми крышками для консервации, разогретыми на пару, и убрать в холодильник или погреб. Баклажаны будут готовы уже через две недели.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
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Источник: "Сегодня"