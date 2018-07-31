Как приготовить маринованные баклажаны: три простых рецепта

Делаем вкусные заготовки из баклажанов на зиму

Баклажаны на зиму Фото: pixabay.com

Баклажаны можно жарить, тушить, добавлять в супы, пироги и салаты. Мы расскажем, как правильно замариновать баклажаны на зиму.

Баклажаны с чесноком и перцем

Баклажаны с перцем Manu's Kitchen

Ингредиенты:

5 кг баклажанов

300 г чеснока

10 шт. болгарского перца

6-8 стручков горького перца

20 мл столового уксуса

растительное масло

соль

Рецепт приготовления:

Баклажаны помыть, срезать кончики и нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, дать постоять и промыть. Перец очистить от семян, чеснок – от шелухи. Пропустить через мясорубку. Добавить уксус, посолить и проварить пюре в течение 10 минут. Баклажаны обжарить на растительном масле с двух сторон, посолить по вкусу. Сложить в стерильные банки, прослаивая горячим овощным пюре. Банки закатать и укутать.

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Кубики из баклажанов с чесноком и петрушкой

Баклажаны кубиками Фото: Chowhound

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

чеснок

петрушка

Для маринада:

2.5 л воды

7 лавровых листов

половинка горького перца

душистый перец

100 г крупной соли

100 мл уксуса 9%

Рецепт приготовления:

Баклажаны помыть, нарезать кубиками со стороной 2-3 см и добавить в кипящий маринад. Варить в течение 2-3 минут. Вынуть шумовкой и переложить в стерилизованные банки, пересыпая очищенным чесноком и петрушкой. Залить маринадом, в котором варились баклажаны. Прикрыть банки крышками и поставить стерилизовать (с момента закипания 15-20 минут). Закатать. Перед употреблением баклажаны посыпать измельченным луком и полить растительным маслом.

Острые баклажаны по-грузински

Баклажаны с чесноком и перцем Фото: Food To Love

Ингредиенты:

5 кг небольших баклажанов

по несколько веточек петрушки, кинзы, базилика и сельдерея

250 мл растительного масла

250 мл уксуса 9%

250 г зубчиков чеснока

3 стручка горького перца

500 г репчатого лука

250 г моркови

100 г сахара

1-1.5 ст.л. крупной соли

Рецепт приготовления:

Баклажаны помыть и разрезать на четыре части – пополам вдоль и поперек. Опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 3-5 минут до полуготовности. Откинуть на сито, дать стечь и остыть. Перец без семян и очищенный чеснок пропустить через мясорубку. Зелень мелко порубить. Слегка перетереть все с солью. Лук и морковь почистить. Лук нарезать кольцами, морковь – соломкой. Взять две четвертинки баклажанов, нафаршировать смесью из чеснока, перца и зелени. Сложить вместе и опустить в стеклянную или эмалированную посуду. Так же поступить с остальными кусочками баклажанов. Выложенные послойно баклажаны пересыпать морковью и луком. Для заправки смешать уксус, растительное масло, сахар и соль. Залить заправкой баклажаны и поставить под гнет на 3 дня в холодное место. Через три дня разложить в банки, закрыть специальными пластмассовыми крышками для консервации, разогретыми на пару, и убрать в холодильник или погреб. Баклажаны будут готовы уже через две недели.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: