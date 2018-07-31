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Как приготовить маринованные баклажаны: три простых рецепта

Делаем вкусные заготовки из баклажанов на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Баклажаны на зиму Фото: pixabay.com
Баклажаны на зиму Фото: pixabay.com

Баклажаны можно жарить, тушить, добавлять в супы, пироги и салаты. Мы расскажем, как правильно замариновать баклажаны на зиму. 

Баклажаны с чесноком и перцем

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Баклажаны с перцем
Manu's Kitchen

Ингредиенты:

  • 5 кг баклажанов
  • 300 г чеснока
  • 10 шт. болгарского перца
  • 6-8 стручков горького перца
  • 20 мл столового уксуса
  • растительное масло
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны помыть, срезать кончики и нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, дать постоять и промыть.
  2. Перец очистить от семян, чеснок – от шелухи. Пропустить через мясорубку. Добавить уксус, посолить и проварить пюре в течение 10 минут.
  3. Баклажаны обжарить на растительном масле с двух сторон, посолить по вкусу.
  4. Сложить в стерильные банки, прослаивая горячим овощным пюре. Банки закатать и укутать.
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Кубики из баклажанов с чесноком и петрушкой

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Баклажаны кубиками
Фото: Chowhound

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • чеснок
  • петрушка

Для маринада:

  • 2.5 л воды
  • 7 лавровых листов
  • половинка горького перца
  • душистый перец
  • 100 г крупной соли
  • 100 мл уксуса 9%

Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны помыть, нарезать кубиками со стороной 2-3 см и добавить в кипящий маринад. Варить в течение 2-3 минут.
  2. Вынуть шумовкой и переложить в стерилизованные банки, пересыпая очищенным чесноком и петрушкой. Залить маринадом, в котором варились баклажаны.
  3. Прикрыть банки крышками и поставить стерилизовать (с момента закипания 15-20 минут). Закатать.
  4. Перед употреблением баклажаны посыпать измельченным луком и полить растительным маслом.

Острые баклажаны по-грузински

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Баклажаны с чесноком и перцем
Фото: Food To Love

Ингредиенты:

  • 5 кг небольших баклажанов
  • по несколько веточек петрушки, кинзы, базилика и сельдерея
  • 250 мл растительного масла
  • 250 мл уксуса 9%
  • 250 г зубчиков чеснока
  • 3 стручка горького перца
  • 500 г репчатого лука
  • 250 г моркови
  • 100 г сахара
  • 1-1.5 ст.л. крупной соли

Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны помыть и разрезать на четыре части – пополам вдоль и поперек.
  2. Опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 3-5 минут до полуготовности. Откинуть на сито, дать стечь и остыть.
  3. Перец без семян и очищенный чеснок пропустить через мясорубку. Зелень мелко порубить. Слегка перетереть все с солью.
  4. Лук и морковь почистить. Лук нарезать кольцами, морковь – соломкой.
  5. Взять две четвертинки баклажанов, нафаршировать смесью из чеснока, перца и зелени. Сложить вместе и опустить в стеклянную или эмалированную посуду. Так же поступить с остальными кусочками баклажанов.
  6. Выложенные послойно баклажаны пересыпать морковью и луком.
  7. Для заправки смешать уксус, растительное масло, сахар и соль. Залить заправкой баклажаны и поставить под гнет на 3 дня в холодное место.
  8. Через три дня разложить в банки, закрыть специальными пластмассовыми крышками для консервации, разогретыми на пару, и убрать в холодильник или погреб. Баклажаны будут готовы уже через две недели.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

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Источник: "Сегодня"
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