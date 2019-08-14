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Как приготовить маринованные шампиньоны: ТОП-5 рецептов

Вкусные шампиньоны в маринаде можно сделать в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:22
Грибы маринованные шампиньоны
Грибы маринованные шампиньоны
Фото: Depositphotos

Маринованные шампиньоны – это популярная холодная закуска, которую едят просто так или добавляют в салаты. Замариновать грибы можно по-быстрому, а можно оставить их в холодильнике на несколько дней, чтобы их вкус и аромат стали более насыщенными.  

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Остроту маринованных шампиньонов можно регулировать, добавляя различные специи или меняя количество уксуса и чеснока. Выбирайте рецепт на свой вкус и приступайте к приготовлению!

Маринованные шампиньоны как в магазине

Шампиньоны в маринаде
Шампиньоны в маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Свежие шампиньоны (желательно маленького размера) – 500 г
  • Чеснок – 3 больших зубчика
  • Крупная поваренная соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Рафинированное подсолнечное масло – 120 мл
  • Столовый уксус 9% – 80 мл
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Сушеный укроп – 1 ч. л. с горкой
  • Душистый черный перец – 7 шт.
  • Бутончики гвоздики – 5 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть шампиньоны в холодной воде и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Насыпать в большую глубокую сковороду с толстым дном соль, сахар, пряности и пропущенный через пресс чеснок. Влить растительное масло и уксус.
  3. Перемешать и довести маринад до кипения. Когда кристаллы соли и сахара растворятся, добавить грибы. 
  4. Накрыть сковороду крышкой и довести до кипения. Во время приготовления из грибов выделится сок, и количество жидкости в сковороде увеличится как минимум вдвое. 
  5. Тушить грибы 7 минут, затем выключить огонь и оставить грибы на сковороде под крышкой остывать, чтобы они стали комнатной температуры.
  6. Переложить шампиньоны в банки и хранить в холодильнике.

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Маринованные шампиньоны за сутки

Маринованные грибы шампиньоны
Маринованные грибы шампиньоны
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг шампиньонов
  • 0,5 л воды
  • 1 ст.л. соли без верха
  • 1 ст.л. сахара без верха
  • 3 ст.л. уксуса
  • Гвоздика - 20 шт.
  • Перец горошком — 20 шт.
  • 4 лавровых листа

Способ приготовления:

  1. Перемешать все ингредиенты для маринада в кастрюльке и довести до кипения. Снять с плиты и дать остыть.
  2. Пока маринад остывает, грибы помыть, залить их водой и поставить варить. Довести до кипения, готовить 10 минут, затем достать из маринада и остудить.
  3. Плотно уложить в банку, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на сутки. 

Маринованные шампиньоны: простой рецепт

Простой рецепт маринованных шампиньонов
Простой рецепт маринованных шампиньонов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 1 кг. 
  • Лук репчатый – 1 шт. 
  • Уксус – 70 мл
  • Сахар – 2 ст. л. 
  • Соль – 1 ст. л. 
  • Лавровый лист 
  • Перец душистый

Способ приготовления:

  1. Мелкие грибы тщательно помыть.
  2. В кастрюлю налить 1 л воды, добавить несколько горошин душистого перца и листиков лаврового листа, соль, сахар. Поставить на огонь и дать маринаду закипеть. 
  3. Когда маринад закипит, бросить в него грибы и накрыть крышкой. Варить 10-15 минут.
  4. Влить уксус и проварить шампиньоны еще 5 минут. Уксус можно корректировать по вкусу.
  5. Простерилизовать банки.
  6. Лук нарезать полукольцами. 
  7. На дно банки выложить лук, затем грибы. Повторять слои, пока банка не станет полной.
  8. Залить маринадом, в котором варились грибы, и плотно закрыть крышками. Когда банки остынут, поставить их в холодильник минимум на сутки.

Маринованные шампиньоны за 5 минут

Быстрые шампиньоны в маринаде
Быстрые шампиньоны в маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 500 г
  • Уксус (столовый, 9%) — 60 мл
  • Масло растительное — 120 мл
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Перец черный (горошком) — 10 шт.
  • Сахар — 2 ч.л.
  • Соль — 1 ч.л.
  • Лавровый лист — 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны помыть, крупные шампиньоны разрезать на 4 части, средние – пополам, мелкие можно оставить целыми.
  2. В кастрюльке, где будете варить грибы, приготовить маринад – смешать уксус, масло, сахар, соль, добавить перец горошком и лавровый лист.
  3. Положить в маринад грибы и выдавить через пресс чеснок.
  4. Довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут.
  5. Переложить грибы в баночку, остудить и убрать в холодильник на 4 часа.

Маринованные грибы шампиньоны с перцем чили

Шампиньоны маринованные
Шампиньоны маринованные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 500 г 
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Петрушка – 1/2 пучка 
  • Оливковое масло – 4 ст.л + немного для обжаривания
  • Винный уксус (белый или красный) – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по желанию
  • Перец-чили (хлопья) – щепотка

Способ приготовления: 

  1. Раскалить сковороду на максимальном огне, влить немного масла. Добавлять небольшими порциями мелкие грибы и жарить их в течение 1-2 минут. 
  2. Пока грибы обжариваются, нарезать  зелень и чеснок. 
  3. Готовые грибы сложить в миску. Отправить туда оливковое масло, уксус и соль, по желанию добавить немного сахара.
  4. К грибам добавить зелень, чеснок и сушеные хлопья перца чили.
  5. Перемешать, накрыть и оставить мариноваться минимум на 1 час, время от времени перемешивая.
  6. Через 1-2 часа пересыпать грибы в банки и поставить на хранение в холодильник.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.

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Источник: Сегодня
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