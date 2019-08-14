Как приготовить маринованные шампиньоны: ТОП-5 рецептов

Вкусные шампиньоны в маринаде можно сделать в домашних условиях

Грибы маринованные шампиньоны Фото: Depositphotos

Маринованные шампиньоны – это популярная холодная закуска, которую едят просто так или добавляют в салаты. Замариновать грибы можно по-быстрому, а можно оставить их в холодильнике на несколько дней, чтобы их вкус и аромат стали более насыщенными.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Остроту маринованных шампиньонов можно регулировать, добавляя различные специи или меняя количество уксуса и чеснока. Выбирайте рецепт на свой вкус и приступайте к приготовлению!

Маринованные шампиньоны как в магазине

Шампиньоны в маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Свежие шампиньоны (желательно маленького размера) – 500 г

Чеснок – 3 больших зубчика

Крупная поваренная соль – 1 ч. л.

Сахар – 2 ч. л.

Рафинированное подсолнечное масло – 120 мл

Столовый уксус 9% – 80 мл

Черный перец горошком – 10 шт.

Сушеный укроп – 1 ч. л. с горкой

Душистый черный перец – 7 шт.

Бутончики гвоздики – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления:

Тщательно промыть шампиньоны в холодной воде и обсушить бумажным полотенцем. Насыпать в большую глубокую сковороду с толстым дном соль, сахар, пряности и пропущенный через пресс чеснок. Влить растительное масло и уксус. Перемешать и довести маринад до кипения. Когда кристаллы соли и сахара растворятся, добавить грибы. Накрыть сковороду крышкой и довести до кипения. Во время приготовления из грибов выделится сок, и количество жидкости в сковороде увеличится как минимум вдвое. Тушить грибы 7 минут, затем выключить огонь и оставить грибы на сковороде под крышкой остывать, чтобы они стали комнатной температуры. Переложить шампиньоны в банки и хранить в холодильнике.

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Маринованные шампиньоны за сутки

Маринованные грибы шампиньоны Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов

0,5 л воды

1 ст.л. соли без верха

1 ст.л. сахара без верха

3 ст.л. уксуса

Гвоздика - 20 шт.

Перец горошком — 20 шт.

4 лавровых листа

Способ приготовления:

Перемешать все ингредиенты для маринада в кастрюльке и довести до кипения. Снять с плиты и дать остыть. Пока маринад остывает, грибы помыть, залить их водой и поставить варить. Довести до кипения, готовить 10 минут, затем достать из маринада и остудить. Плотно уложить в банку, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на сутки.

Маринованные шампиньоны: простой рецепт

Простой рецепт маринованных шампиньонов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Шампиньоны – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус – 70 мл

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист

Перец душистый

Способ приготовления:

Мелкие грибы тщательно помыть. В кастрюлю налить 1 л воды, добавить несколько горошин душистого перца и листиков лаврового листа, соль, сахар. Поставить на огонь и дать маринаду закипеть. Когда маринад закипит, бросить в него грибы и накрыть крышкой. Варить 10-15 минут. Влить уксус и проварить шампиньоны еще 5 минут. Уксус можно корректировать по вкусу. Простерилизовать банки. Лук нарезать полукольцами. На дно банки выложить лук, затем грибы. Повторять слои, пока банка не станет полной. Залить маринадом, в котором варились грибы, и плотно закрыть крышками. Когда банки остынут, поставить их в холодильник минимум на сутки.

Маринованные шампиньоны за 5 минут

Быстрые шампиньоны в маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г

Уксус (столовый, 9%) — 60 мл

Масло растительное — 120 мл

Чеснок — 3 зубчика

Перец черный (горошком) — 10 шт.

Сахар — 2 ч.л.

Соль — 1 ч.л.

Лавровый лист — 4 шт.

Способ приготовления:

Шампиньоны помыть, крупные шампиньоны разрезать на 4 части, средние – пополам, мелкие можно оставить целыми. В кастрюльке, где будете варить грибы, приготовить маринад – смешать уксус, масло, сахар, соль, добавить перец горошком и лавровый лист. Положить в маринад грибы и выдавить через пресс чеснок. Довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут. Переложить грибы в баночку, остудить и убрать в холодильник на 4 часа.

Маринованные грибы шампиньоны с перцем чили

Шампиньоны маринованные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Петрушка – 1/2 пучка

Оливковое масло – 4 ст.л + немного для обжаривания

Винный уксус (белый или красный) – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Сахар – по желанию

Перец-чили (хлопья) – щепотка

Способ приготовления:

Раскалить сковороду на максимальном огне, влить немного масла. Добавлять небольшими порциями мелкие грибы и жарить их в течение 1-2 минут. Пока грибы обжариваются, нарезать зелень и чеснок. Готовые грибы сложить в миску. Отправить туда оливковое масло, уксус и соль, по желанию добавить немного сахара. К грибам добавить зелень, чеснок и сушеные хлопья перца чили. Перемешать, накрыть и оставить мариноваться минимум на 1 час, время от времени перемешивая. Через 1-2 часа пересыпать грибы в банки и поставить на хранение в холодильник.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.

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