Как приготовить маринованные шампиньоны: ТОП-5 рецептов
Вкусные шампиньоны в маринаде можно сделать в домашних условиях
Маринованные шампиньоны – это популярная холодная закуска, которую едят просто так или добавляют в салаты. Замариновать грибы можно по-быстрому, а можно оставить их в холодильнике на несколько дней, чтобы их вкус и аромат стали более насыщенными.
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
Остроту маринованных шампиньонов можно регулировать, добавляя различные специи или меняя количество уксуса и чеснока. Выбирайте рецепт на свой вкус и приступайте к приготовлению!
Маринованные шампиньоны как в магазине
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Свежие шампиньоны (желательно маленького размера) – 500 г
- Чеснок – 3 больших зубчика
- Крупная поваренная соль – 1 ч. л.
- Сахар – 2 ч. л.
- Рафинированное подсолнечное масло – 120 мл
- Столовый уксус 9% – 80 мл
- Черный перец горошком – 10 шт.
- Сушеный укроп – 1 ч. л. с горкой
- Душистый черный перец – 7 шт.
- Бутончики гвоздики – 5 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
Способ приготовления:
- Тщательно промыть шампиньоны в холодной воде и обсушить бумажным полотенцем.
- Насыпать в большую глубокую сковороду с толстым дном соль, сахар, пряности и пропущенный через пресс чеснок. Влить растительное масло и уксус.
- Перемешать и довести маринад до кипения. Когда кристаллы соли и сахара растворятся, добавить грибы.
- Накрыть сковороду крышкой и довести до кипения. Во время приготовления из грибов выделится сок, и количество жидкости в сковороде увеличится как минимум вдвое.
- Тушить грибы 7 минут, затем выключить огонь и оставить грибы на сковороде под крышкой остывать, чтобы они стали комнатной температуры.
- Переложить шампиньоны в банки и хранить в холодильнике.
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Маринованные шампиньоны за сутки
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов
- 0,5 л воды
- 1 ст.л. соли без верха
- 1 ст.л. сахара без верха
- 3 ст.л. уксуса
- Гвоздика - 20 шт.
- Перец горошком — 20 шт.
- 4 лавровых листа
Способ приготовления:
- Перемешать все ингредиенты для маринада в кастрюльке и довести до кипения. Снять с плиты и дать остыть.
- Пока маринад остывает, грибы помыть, залить их водой и поставить варить. Довести до кипения, готовить 10 минут, затем достать из маринада и остудить.
- Плотно уложить в банку, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на сутки.
Маринованные шампиньоны: простой рецепт
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Уксус – 70 мл
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Лавровый лист
- Перец душистый
Способ приготовления:
- Мелкие грибы тщательно помыть.
- В кастрюлю налить 1 л воды, добавить несколько горошин душистого перца и листиков лаврового листа, соль, сахар. Поставить на огонь и дать маринаду закипеть.
- Когда маринад закипит, бросить в него грибы и накрыть крышкой. Варить 10-15 минут.
- Влить уксус и проварить шампиньоны еще 5 минут. Уксус можно корректировать по вкусу.
- Простерилизовать банки.
- Лук нарезать полукольцами.
- На дно банки выложить лук, затем грибы. Повторять слои, пока банка не станет полной.
- Залить маринадом, в котором варились грибы, и плотно закрыть крышками. Когда банки остынут, поставить их в холодильник минимум на сутки.
Маринованные шампиньоны за 5 минут
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 500 г
- Уксус (столовый, 9%) — 60 мл
- Масло растительное — 120 мл
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец черный (горошком) — 10 шт.
- Сахар — 2 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Лавровый лист — 4 шт.
Способ приготовления:
- Шампиньоны помыть, крупные шампиньоны разрезать на 4 части, средние – пополам, мелкие можно оставить целыми.
- В кастрюльке, где будете варить грибы, приготовить маринад – смешать уксус, масло, сахар, соль, добавить перец горошком и лавровый лист.
- Положить в маринад грибы и выдавить через пресс чеснок.
- Довести до кипения и варить, помешивая, 5 минут.
- Переложить грибы в баночку, остудить и убрать в холодильник на 4 часа.
Маринованные грибы шампиньоны с перцем чили
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 500 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Петрушка – 1/2 пучка
- Оливковое масло – 4 ст.л + немного для обжаривания
- Винный уксус (белый или красный) – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Сахар – по желанию
- Перец-чили (хлопья) – щепотка
Способ приготовления:
- Раскалить сковороду на максимальном огне, влить немного масла. Добавлять небольшими порциями мелкие грибы и жарить их в течение 1-2 минут.
- Пока грибы обжариваются, нарезать зелень и чеснок.
- Готовые грибы сложить в миску. Отправить туда оливковое масло, уксус и соль, по желанию добавить немного сахара.
- К грибам добавить зелень, чеснок и сушеные хлопья перца чили.
- Перемешать, накрыть и оставить мариноваться минимум на 1 час, время от времени перемешивая.
- Через 1-2 часа пересыпать грибы в банки и поставить на хранение в холодильник.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.
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