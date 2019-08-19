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Как приготовить маринованные вешенки: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных маринованных вешенок с луком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Вешенки в маринаде
Вешенки в маринаде
Фото: Depositphotos

Маринованные грибы – это отличная холодная закуска, которую можно есть просто так или добавлять в салаты. Чаще всего маринуют шампиньоны, но вешенки в маринаде получаются не менее вкусными.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Эти грибы содержат белки, витамины группы В, С, Е и витамин D2, который помогает правильному всасыванию фосфора и кальция в кишечнике. Вешенки малокалорийны: всего 38 ккал на 100 г.

Маринованные грибы вешенки

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г свежих вешенок
  • 200 мл воды
  • 50 мл растительное масло
  • 4-5 шт. зубчиков чеснока
  • 2 ст.л. яблочного или столового уксуса
  • 3 шт. гвоздики
  • 4-5 шт. горошин душистого перца
  • 1-2 шт. лаврового листа
  • 1 ч.л. зерен кориандра
  • 1 ч.л. сахара
  • 1-2 ч.л. морской соли
  • 1 репчатый лук

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Способ приготовления:

  1. Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями.
  2. В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи.
  3. Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут.
  4. Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам.
  5. В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут.
  6. Добавить нарезанный лук и перемешать. 
  7. Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.

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Источник: Сегодня
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