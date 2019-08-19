Как приготовить маринованные вешенки: пошаговый рецепт
Рецепт вкусных маринованных вешенок с луком
Маринованные грибы – это отличная холодная закуска, которую можно есть просто так или добавлять в салаты. Чаще всего маринуют шампиньоны, но вешенки в маринаде получаются не менее вкусными.
Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:
Эти грибы содержат белки, витамины группы В, С, Е и витамин D2, который помогает правильному всасыванию фосфора и кальция в кишечнике. Вешенки малокалорийны: всего 38 ккал на 100 г.
Маринованные грибы вешенки
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г свежих вешенок
- 200 мл воды
- 50 мл растительное масло
- 4-5 шт. зубчиков чеснока
- 2 ст.л. яблочного или столового уксуса
- 3 шт. гвоздики
- 4-5 шт. горошин душистого перца
- 1-2 шт. лаврового листа
- 1 ч.л. зерен кориандра
- 1 ч.л. сахара
- 1-2 ч.л. морской соли
- 1 репчатый лук
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Способ приготовления:
- Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями.
- В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи.
- Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут.
- Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам.
- В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут.
- Добавить нарезанный лук и перемешать.
- Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.
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Источник: Сегодня