Как приготовить маринованные вешенки: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных маринованных вешенок с луком

Вешенки в маринаде Фото: Depositphotos

Маринованные грибы – это отличная холодная закуска, которую можно есть просто так или добавлять в салаты. Чаще всего маринуют шампиньоны, но вешенки в маринаде получаются не менее вкусными.

Смотрите видео, как вырастить грибы в банке:

Эти грибы содержат белки, витамины группы В, С, Е и витамин D2, который помогает правильному всасыванию фосфора и кальция в кишечнике. Вешенки малокалорийны: всего 38 ккал на 100 г.

Маринованные грибы вешенки

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г свежих вешенок

200 мл воды

50 мл растительное масло

4-5 шт. зубчиков чеснока

2 ст.л. яблочного или столового уксуса

3 шт. гвоздики

4-5 шт. горошин душистого перца

1-2 шт. лаврового листа

1 ч.л. зерен кориандра

1 ч.л. сахара

1-2 ч.л. морской соли

1 репчатый лук

Способ приготовления:

Очищенный чеснок нарезать пластинками, а лук – перьями. В сотейнике или небольшой кастрюле смешать воду, масло, соль, сахар, уксус, чеснок и все специи. Довести маринад до кипения и варить на слабом огне 15 минут. Вешенки помыть и нарезать крупными кусками, примерно пополам. В готовый маринад добавить грибы. Перемешать и варить еще 15 минут. Добавить нарезанный лук и перемешать. Остудить до комнатной температуры, переложить в банку и поставить на хранение в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать фаршированные шампиньоны. "Сегодня" также делились рецептом супа с лесными грибами.

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