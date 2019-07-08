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Как приготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты приготовления маринованного перца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Маринованные сладкие перцы
Маринованные сладкие перцы
Фото: Depositphotos

Перец, замаринованный на зиму, можно подавать как самостоятельную закуску или использовать для приготовления мясных или овощных блюд. Перцы для заготовок должны быть спелыми, мясистым, без каких-либо повреждений.

Смотрите видео, как приготовить заготовку на зиму из помидоров:

Мариновать на зиму можно как болгарский перец, так и сладкий, горький и острый — все зависит от ваших предпочтений. Лучше выбирать плоды зеленого или красного цвета, так как они имеют наиболее подходящую структуру. 

Перец болгарский маринованный

Ингредиенты:

  • 5 кг болгарского перца
  • 0,5 л воды
  • 200 г сахара
  • 200 мл уксуса
  • 200 мл подсолнечного масла
  • 3 ст.л соли
  • Чеснок
  • Зелень петрушки

Рецепт приготовления:

  1. В подогретой воде растворите сахар, соль. Доведите все до кипения. Добавьте масло и уксус.
  2. Болгарский перец промойте, очистите и разрежьте на четыре части.
  3. В кипящий маринад частями добавляйте болгарский перец и острый, подождите 7-8 минут и разложите в предварительно стерилизованные банки, прослаивая нарезанным чесноком и зеленью петрушки. 
  4. Закатайте банки, переверните и дайте им остыть.

Маринованный болгарский перец
Маринованный болгарский перец
Фото: Depositphotos

Маринованный красный перец

Ингредиенты:

  • Перец болгарский — 8 кг
  • Сахар — 400 г
  • Соль — 4 ст. ложки
  • Уксус 9% — 400 мл
  • Масло подсолнечное — 400 г
  • Лавровый лист — 4-5 шт.
  • Гвоздика — 4-5 шт.
  • Перец черный горошек — 12 шт.
  • Перец  душистый — 4-5 шт.;
  • Вода — 2 л

Рецепт приготовления:

  1. Перец освободить от семян и порезать на четвертинки. 
  2. Приготовить маринад: в воду добавить сахар, соль, масло и специи, прокипятить 4-5 минут, потом влить уксус. 
  3. Подготовленные ломтики бланшировать в кипящей воде 1,5-2 минуты и сразу переместить (шумовкой или дуршлагом) в кипящий маринад. 
  4. Готовить 4-5 минут на маленьком огне и быстро переложить в стерилизованные банки. Закатать прокипяченными крышками.

Перец сладкий маринованный
Перец сладкий маринованный
Фото: Depositphotos

Маринованный сладкий перец

Ингредиенты:

  • 3 кг сладкого мясистого перца разных цветов 
  • 250 мл уксуса 9% 
  • 1 стакан сахара 
  • 4 ст.л. крупной соли 
  • Горсть гвоздики 
  • 400 мл растительного масла

Рецепт приготовления: 

  1. Сладкий перец помыть, очистить от сердцевины и семян. Нарезать кружочками или полосками. 
  2. В кастрюле смешать растительное масло, сахар, соль и уксус. Довести до кипения и сразу же добавить нарезанный перец. Еще раз довести до кипения и варить 10 минут. 
  3. Простерилизовать банки и крышки. На дно каждой банки положить по 2-3 бутона гвоздики. Плотно наполнить горячим перцем и залить маринадом. Должно получиться 4 банки по 700 мл. 
  4. Банки сразу же закатать, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцами. Оставить до полного остывания.

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Горький перец маринованный

Ингредиенты:

  • 2 кг горького перца
  • 1 л воды
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ч.л. меда
  • 1-3 ст.л. бальзамического уксуса
  • Свежая или сухая зелень петрушки, укропа, кинзы
  • 3-5 горошин душистого перца
  • Корень хрена
  • 2 зубчика чеснока

Рецепт приготовления:

  1. Перец промойте, наколите и сложите в стерильную банку. Залейте кипятком и оставьте на какое-то время.
  2. Воду слейте и повторите эту процедуру еще 3-4 раза. 
  3. Приготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, уксус, мед и зелень.
  4. Горячим маринадом залейте подготовленный перец, добавьте специи.
  5. Выдержите заготовку в течении 1-2 суток, а затем уберите в холодильник.

Маринованный перец острый
Маринованный перец острый
Фото: Depositphotos

Перец чили маринованный

Ингредиенты:

  • Перец острый – 0,3 кг
  • Чеснок
  • Укроп (зонтики)
  • Хрен
  • Уксус 70%
  • Соль
  • Сахар
  • Вода

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи помыть, почистить. Банки простерилизовать.
  2. На дно банки выложить кусочек хрена, укроп 1 зонтик, 1 зубчик чеснока. Уложить в банку перец.
  3. Залить кипятком, накрыть крышкой. Дать постоять 10-15 минут, слить. Повторить этот шаг.
  4. Залить маринадом: На 1 литр воды 1 столовая ложка соли без горки, 2 столовых ложки сахара (с небольшой горкой). Вскипятить и залить в банки. Добавить 0,5 ч. л. уксуса и закрыть крышкой.

Напомним, ранее мы делились рецептами маринованных баклажанов. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с мясом и рисом.

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Источник: Сегодня
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