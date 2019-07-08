Как приготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты приготовления маринованного перца
Перец, замаринованный на зиму, можно подавать как самостоятельную закуску или использовать для приготовления мясных или овощных блюд. Перцы для заготовок должны быть спелыми, мясистым, без каких-либо повреждений.
Смотрите видео, как приготовить заготовку на зиму из помидоров:
Мариновать на зиму можно как болгарский перец, так и сладкий, горький и острый — все зависит от ваших предпочтений. Лучше выбирать плоды зеленого или красного цвета, так как они имеют наиболее подходящую структуру.
Перец болгарский маринованный
Ингредиенты:
- 5 кг болгарского перца
- 0,5 л воды
- 200 г сахара
- 200 мл уксуса
- 200 мл подсолнечного масла
- 3 ст.л соли
- Чеснок
- Зелень петрушки
Рецепт приготовления:
- В подогретой воде растворите сахар, соль. Доведите все до кипения. Добавьте масло и уксус.
- Болгарский перец промойте, очистите и разрежьте на четыре части.
- В кипящий маринад частями добавляйте болгарский перец и острый, подождите 7-8 минут и разложите в предварительно стерилизованные банки, прослаивая нарезанным чесноком и зеленью петрушки.
- Закатайте банки, переверните и дайте им остыть.
Маринованный красный перец
Ингредиенты:
- Перец болгарский — 8 кг
- Сахар — 400 г
- Соль — 4 ст. ложки
- Уксус 9% — 400 мл
- Масло подсолнечное — 400 г
- Лавровый лист — 4-5 шт.
- Гвоздика — 4-5 шт.
- Перец черный горошек — 12 шт.
- Перец душистый — 4-5 шт.;
- Вода — 2 л
Рецепт приготовления:
- Перец освободить от семян и порезать на четвертинки.
- Приготовить маринад: в воду добавить сахар, соль, масло и специи, прокипятить 4-5 минут, потом влить уксус.
- Подготовленные ломтики бланшировать в кипящей воде 1,5-2 минуты и сразу переместить (шумовкой или дуршлагом) в кипящий маринад.
- Готовить 4-5 минут на маленьком огне и быстро переложить в стерилизованные банки. Закатать прокипяченными крышками.
Маринованный сладкий перец
Ингредиенты:
- 3 кг сладкого мясистого перца разных цветов
- 250 мл уксуса 9%
- 1 стакан сахара
- 4 ст.л. крупной соли
- Горсть гвоздики
- 400 мл растительного масла
Рецепт приготовления:
- Сладкий перец помыть, очистить от сердцевины и семян. Нарезать кружочками или полосками.
- В кастрюле смешать растительное масло, сахар, соль и уксус. Довести до кипения и сразу же добавить нарезанный перец. Еще раз довести до кипения и варить 10 минут.
- Простерилизовать банки и крышки. На дно каждой банки положить по 2-3 бутона гвоздики. Плотно наполнить горячим перцем и залить маринадом. Должно получиться 4 банки по 700 мл.
- Банки сразу же закатать, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцами. Оставить до полного остывания.
Горький перец маринованный
Ингредиенты:
- 2 кг горького перца
- 1 л воды
- 1 ст.л. соли
- 2 ч.л. меда
- 1-3 ст.л. бальзамического уксуса
- Свежая или сухая зелень петрушки, укропа, кинзы
- 3-5 горошин душистого перца
- Корень хрена
- 2 зубчика чеснока
Рецепт приготовления:
- Перец промойте, наколите и сложите в стерильную банку. Залейте кипятком и оставьте на какое-то время.
- Воду слейте и повторите эту процедуру еще 3-4 раза.
- Приготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, уксус, мед и зелень.
- Горячим маринадом залейте подготовленный перец, добавьте специи.
- Выдержите заготовку в течении 1-2 суток, а затем уберите в холодильник.
Перец чили маринованный
Ингредиенты:
- Перец острый – 0,3 кг
- Чеснок
- Укроп (зонтики)
- Хрен
- Уксус 70%
- Соль
- Сахар
- Вода
Рецепт приготовления:
- Все овощи помыть, почистить. Банки простерилизовать.
- На дно банки выложить кусочек хрена, укроп 1 зонтик, 1 зубчик чеснока. Уложить в банку перец.
- Залить кипятком, накрыть крышкой. Дать постоять 10-15 минут, слить. Повторить этот шаг.
- Залить маринадом: На 1 литр воды 1 столовая ложка соли без горки, 2 столовых ложки сахара (с небольшой горкой). Вскипятить и залить в банки. Добавить 0,5 ч. л. уксуса и закрыть крышкой.
Напомним, ранее мы делились рецептами маринованных баклажанов. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с мясом и рисом.
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