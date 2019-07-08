Как приготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты приготовления маринованного перца

Маринованные сладкие перцы Фото: Depositphotos

Перец, замаринованный на зиму, можно подавать как самостоятельную закуску или использовать для приготовления мясных или овощных блюд. Перцы для заготовок должны быть спелыми, мясистым, без каких-либо повреждений.

Смотрите видео, как приготовить заготовку на зиму из помидоров:

Мариновать на зиму можно как болгарский перец, так и сладкий, горький и острый — все зависит от ваших предпочтений. Лучше выбирать плоды зеленого или красного цвета, так как они имеют наиболее подходящую структуру.

Перец болгарский маринованный

Ингредиенты:

5 кг болгарского перца

0,5 л воды

200 г сахара

200 мл уксуса

200 мл подсолнечного масла

3 ст.л соли

Чеснок

Зелень петрушки

Рецепт приготовления:

В подогретой воде растворите сахар, соль. Доведите все до кипения. Добавьте масло и уксус. Болгарский перец промойте, очистите и разрежьте на четыре части. В кипящий маринад частями добавляйте болгарский перец и острый, подождите 7-8 минут и разложите в предварительно стерилизованные банки, прослаивая нарезанным чесноком и зеленью петрушки. Закатайте банки, переверните и дайте им остыть.

Маринованный болгарский перец Фото: Depositphotos

Маринованный красный перец

Ингредиенты:

Перец болгарский — 8 кг

Сахар — 400 г

Соль — 4 ст. ложки

Уксус 9% — 400 мл

Масло подсолнечное — 400 г

Лавровый лист — 4-5 шт.

Гвоздика — 4-5 шт.

Перец черный горошек — 12 шт.

Перец душистый — 4-5 шт.;

Вода — 2 л

Рецепт приготовления:

Перец освободить от семян и порезать на четвертинки. Приготовить маринад: в воду добавить сахар, соль, масло и специи, прокипятить 4-5 минут, потом влить уксус. Подготовленные ломтики бланшировать в кипящей воде 1,5-2 минуты и сразу переместить (шумовкой или дуршлагом) в кипящий маринад. Готовить 4-5 минут на маленьком огне и быстро переложить в стерилизованные банки. Закатать прокипяченными крышками.

Перец сладкий маринованный Фото: Depositphotos

Маринованный сладкий перец

Ингредиенты:

3 кг сладкого мясистого перца разных цветов

250 мл уксуса 9%

1 стакан сахара

4 ст.л. крупной соли

Горсть гвоздики

400 мл растительного масла

Рецепт приготовления:

Сладкий перец помыть, очистить от сердцевины и семян. Нарезать кружочками или полосками. В кастрюле смешать растительное масло, сахар, соль и уксус. Довести до кипения и сразу же добавить нарезанный перец. Еще раз довести до кипения и варить 10 минут. Простерилизовать банки и крышки. На дно каждой банки положить по 2-3 бутона гвоздики. Плотно наполнить горячим перцем и залить маринадом. Должно получиться 4 банки по 700 мл. Банки сразу же закатать, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцами. Оставить до полного остывания.

Горький перец маринованный

Ингредиенты:

2 кг горького перца

1 л воды

1 ст.л. соли

2 ч.л. меда

1-3 ст.л. бальзамического уксуса

Свежая или сухая зелень петрушки, укропа, кинзы

3-5 горошин душистого перца

Корень хрена

2 зубчика чеснока

Рецепт приготовления:

Перец промойте, наколите и сложите в стерильную банку. Залейте кипятком и оставьте на какое-то время. Воду слейте и повторите эту процедуру еще 3-4 раза. Приготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, уксус, мед и зелень. Горячим маринадом залейте подготовленный перец, добавьте специи. Выдержите заготовку в течении 1-2 суток, а затем уберите в холодильник.

Маринованный перец острый Фото: Depositphotos

Перец чили маринованный

Ингредиенты:

Перец острый – 0,3 кг

Чеснок

Укроп (зонтики)

Хрен

Уксус 70%

Соль

Сахар

Вода

Рецепт приготовления:

Все овощи помыть, почистить. Банки простерилизовать. На дно банки выложить кусочек хрена, укроп 1 зонтик, 1 зубчик чеснока. Уложить в банку перец. Залить кипятком, накрыть крышкой. Дать постоять 10-15 минут, слить. Повторить этот шаг. Залить маринадом: На 1 литр воды 1 столовая ложка соли без горки, 2 столовых ложки сахара (с небольшой горкой). Вскипятить и залить в банки. Добавить 0,5 ч. л. уксуса и закрыть крышкой.

Напомним, ранее мы делились рецептами маринованных баклажанов. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с мясом и рисом.

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