Как приготовить медовик на Новый год
Новогодний медовик – это классический вкус плюс немного современного декора
Если вы хотите испечь вкусный торт на Новый год 2020, возьмите на заметку наш рецепт медовика.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Шесть пышных медовых коржей и сметанно-масляный крем – классика жанра. На Новый год торт можно украсить мандаринами, печеньем, целыми специями или свечами.
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Рецепт торта медовик на Новый год
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 333 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 1 ст. сахара
- Щепотка гвоздики, корицы и мускатного ореха
- 3 ст. ложка меда
- 3 ст. муки
- 2 ч. л. соды (без горки)
- 1 ст. л. уксуса
Для крема:
- 1 ст. сметаны жирностью не менее 20%
- 1 ст. сахара
- 1 яйцо
- 1 ст. ложка рома или коньяка
- 200 г сливочного масла
Для украшения:
- Имбирное печенье, мандарины, палочки корицы, бадьян, свечки – по желанию
Способ приготовления:
- Для теста смешать в миске яйца и сахар.
- Поставить на водяную баню, всыпать специи. Готовить 3-5 минут, постоянно помешивая, пока смесь не посветлеет. Добавить мед и хорошо вымесить.
- Постоянно помешивая, добавить 1 стакан муки, затем всыпать соду и еще один стакан муки.
- Теперь добавить уксус, перемешать (тесто станет пористым) и последний стакан муки. Замесить тесто и снять с водяной бани. Дать остыть 5-10 минут. Тем временем разогреть духовку до 180 °С.
- Разделить тесто на 6 равных частей. Раскатывать на присыпанной мукой поверхности в тонкие круглые коржи, наколоть вилкой и выпекать 5-7 минут до золотистого цвета.
- Для крема соединить в кастрюльке яйцо, сахар и сметану. Поставить на водяную баню и хорошо прогреть, не доводя до кипения. Снять с огня, дать немного остыть (10-15 минут).
- В остывшую сметанную массу добавить размягченное масло, алкоголь и хорошо взбить.
- Для того чтобы коржи были круглыми и одинаковыми, вырежьте из пергамента круг, положите трафарет на тесто и подровняйте края каждого коржа. Обрезки измельчить в крошку.
- Промазать коржи кремом, верхушку обсыпать крошкой и убрать в холодильник на 6-8 часов.
Как украсить медовик
Перед подачей десерт можно декорировать мандаринами и специями, а бока обложить имбирными человечками. Или воткнуть в торт свечки с датой Нового года.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных новогодних десертов с фото.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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