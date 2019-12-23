Как приготовить медовик на Новый год

Новогодний медовик – это классический вкус плюс немного современного декора

Медовик на Новый год Фото: freepik.com

Если вы хотите испечь вкусный торт на Новый год 2020, возьмите на заметку наш рецепт медовика.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Шесть пышных медовых коржей и сметанно-масляный крем – классика жанра. На Новый год торт можно украсить мандаринами, печеньем, целыми специями или свечами.

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Рецепт торта медовик на Новый год

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

333 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

1 ст. сахара

Щепотка гвоздики, корицы и мускатного ореха

3 ст. ложка меда

3 ст. муки

2 ч. л. соды (без горки)

1 ст. л. уксуса

Для крема:

1 ст. сметаны жирностью не менее 20%

1 ст. сахара

1 яйцо

1 ст. ложка рома или коньяка

200 г сливочного масла

Для украшения:

Имбирное печенье, мандарины, палочки корицы, бадьян, свечки – по желанию

Способ приготовления:

Для теста смешать в миске яйца и сахар. Поставить на водяную баню, всыпать специи. Готовить 3-5 минут, постоянно помешивая, пока смесь не посветлеет. Добавить мед и хорошо вымесить. Постоянно помешивая, добавить 1 стакан муки, затем всыпать соду и еще один стакан муки. Теперь добавить уксус, перемешать (тесто станет пористым) и последний стакан муки. Замесить тесто и снять с водяной бани. Дать остыть 5-10 минут. Тем временем разогреть духовку до 180 °С. Разделить тесто на 6 равных частей. Раскатывать на присыпанной мукой поверхности в тонкие круглые коржи, наколоть вилкой и выпекать 5-7 минут до золотистого цвета. Для крема соединить в кастрюльке яйцо, сахар и сметану. Поставить на водяную баню и хорошо прогреть, не доводя до кипения. Снять с огня, дать немного остыть (10-15 минут). В остывшую сметанную массу добавить размягченное масло, алкоголь и хорошо взбить. Для того чтобы коржи были круглыми и одинаковыми, вырежьте из пергамента круг, положите трафарет на тесто и подровняйте края каждого коржа. Обрезки измельчить в крошку. Промазать коржи кремом, верхушку обсыпать крошкой и убрать в холодильник на 6-8 часов.

Как украсить медовик

Перед подачей десерт можно декорировать мандаринами и специями, а бока обложить имбирными человечками. Или воткнуть в торт свечки с датой Нового года.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных новогодних десертов с фото.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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