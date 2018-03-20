Как приготовить мексиканский соус гуакамоле

Этот густой дип из авокадо подают вместе с кукурузными чипсами начос

Гуакамоле – это популярный мексиканский соус из авокадо, который имеет ацтекские корни. Существует множество рецептов гуакамоле, которые отличаются различными добавками, приправами, а также степенью измельчения ингредиентов. Обычно в соус добавляются помидоры, перец чили, лук, кинза, чеснок и сок лайма или лимона.

Классический соус гуакамоле

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

2 шт. авокадо

1 помидор

2 ст. л. лимонного сока

0,5 луковицы

1 ст. л. нарезанной кинзы

1 красный острый перец

0,5 ч. л. соли

Рецепт приготовления:

1. Разрезать авокадо пополам, развернуть половинки в разные стороны и отделить их друг от друга. Удалить косточки. Мякоть вынуть и размять вилкой. Полить лимонным соком.

2. Стручки перца разрезать вдоль, освободить от семян. Промыть, обсушить и мелко порубить. Лук очистить и мелко нарезать.

3. Перемешать мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой. Приправить солью. Помидор вымыть и измельчить. Добавить в гуакамоле, перемешать. Если соус готовится заранее, накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Гуакамоле с чесноком и помидорами

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

небольшой пучок зелени (кинза, зеленый лук)

2-3 ст.л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

сок половины лимона

1 крупный томат

соль и перец

Рецепт приготовления:

1. Помыть помидор, обдать его кипятком и снять кожицу. Разрезать томат на четыре части, удалить семена и всю жидкость. Нарезать мякоть небольшими кубиками.

2. Авокадо почистить, удалить косточку, произвольно нарезать и сложить в блендер. Добавить зелень, чеснок, оливковое масло, соль перец и сок лимона. Измельчить все до получения однородной массы, проверить на специи. Добавить нарезанные помидоры, перемешать.

3. Соус гуакамоле выложить в миску, сверху сбрызнуть оливковым маслом и посыпать молотым перцем.

Гуакамоле с перцем чили и йогуртом

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 авокадо

1 среднего размера помидор

1 острый перец чили

1 небольшая луковица

3-4 веточки кинзы

сок 1 лайма

2 зубчика чеснока

1/5 ч.л. семян кумина

1/5 ч.л. семян кориандра

1 ст.л. натурального йогурта или сметаны

соль по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Семена кумина и кориандра перетереть в ступке с солью.

2. Лук, помидор, чили, кинзу и чеснок мелко нарезать или измельчить в блендере. Авокадо размять вилкой. Добавить сок лайма и йогурт. Приправить специями.

3. Накрыть гуакамоле пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1 час.

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Гуакамоле с лаймом

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3 авокадо

половина небольшой красной луковицы

кинза

1 лайм

чеснок

соль, острый перец

Рецепт приготовления:

1. Авокадо почистить и удалить косточки. Выложить мякоть в миску и размять вилкой.

2. Лук мелко нарезать, посолить и хорошо отжать руками, чтобы вышла горечь. Кинзу помыть и мелко порубить. Очищенный чеснок пропустить через пресс.

3. Перемешать все ингредиенты и заправить их соком лайма.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить из авокадо диетический завтрак.

Смотрите видео, как приготовить салат в половинках авокадо: