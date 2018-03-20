Как приготовить мексиканский соус гуакамоле

Сегодня, 10:47

Этот густой дип из авокадо подают вместе с кукурузными чипсами начос

Соус гуакамоле Фото: freepik.com
Соус гуакамоле Фото: freepik.com

Гуакамоле – это популярный мексиканский соус из авокадо, который имеет ацтекские корни. Существует множество рецептов гуакамоле, которые отличаются различными добавками, приправами, а также степенью измельчения ингредиентов. Обычно в соус добавляются помидоры, перец чили, лук, кинза, чеснок и сок лайма или лимона.

Классический соус гуакамоле

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 2 шт. авокадо
  • 1 помидор
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 0,5 луковицы
  • 1 ст. л. нарезанной кинзы
  • 1 красный острый перец
  • 0,5 ч. л. соли

Рецепт приготовления:

1. Разрезать авокадо пополам, развернуть половинки в разные стороны и отделить их друг от друга. Удалить косточки. Мякоть вынуть и размять вилкой. Полить лимонным соком.

2. Стручки перца разрезать вдоль, освободить от семян. Промыть, обсушить и мелко порубить. Лук очистить и мелко нарезать.

3. Перемешать мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой. Приправить солью. Помидор вымыть и измельчить. Добавить в гуакамоле, перемешать. Если соус готовится заранее, накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Гуакамоле с чесноком и помидорами

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 спелый авокадо
  • небольшой пучок зелени (кинза, зеленый лук)
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • сок половины лимона
  • 1 крупный томат
  • соль и перец

Рецепт приготовления:

1. Помыть помидор, обдать его кипятком и снять кожицу. Разрезать томат на четыре части, удалить семена и всю жидкость. Нарезать мякоть небольшими кубиками.

2. Авокадо почистить, удалить косточку, произвольно нарезать и сложить в блендер. Добавить зелень, чеснок, оливковое масло, соль перец и сок лимона. Измельчить все до получения однородной массы, проверить на специи. Добавить нарезанные помидоры, перемешать.

3. Соус гуакамоле выложить в миску, сверху сбрызнуть оливковым маслом и посыпать молотым перцем.

Гуакамоле с перцем чили и йогуртом

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1 среднего размера помидор
  • 1 острый перец чили
  • 1 небольшая луковица
  • 3-4 веточки кинзы
  • сок 1 лайма
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/5 ч.л. семян кумина
  • 1/5 ч.л. семян кориандра
  • 1 ст.л. натурального йогурта или сметаны
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Семена кумина и кориандра перетереть в ступке с солью.

2. Лук, помидор, чили, кинзу и чеснок мелко нарезать или измельчить в блендере. Авокадо размять вилкой. Добавить сок лайма и йогурт. Приправить специями.

3. Накрыть гуакамоле пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1 час.

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Гуакамоле с лаймом

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 3 авокадо 
  • половина небольшой красной луковицы 
  • кинза 
  • 1 лайм
  • чеснок 
  • соль, острый перец

Рецепт приготовления:

1. Авокадо почистить и удалить косточки. Выложить мякоть в миску и размять вилкой.

2. Лук мелко нарезать, посолить и хорошо отжать руками, чтобы вышла горечь. Кинзу помыть и мелко порубить. Очищенный чеснок пропустить через пресс.

3. Перемешать все ингредиенты и заправить их соком лайма.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить из авокадо диетический завтрак.

Смотрите видео, как приготовить салат в половинках авокадо:
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Источник:

"Сегодня"

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