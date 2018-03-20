Как приготовить мексиканский соус гуакамоле
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Гуакамоле – это популярный мексиканский соус из авокадо, который имеет ацтекские корни. Существует множество рецептов гуакамоле, которые отличаются различными добавками, приправами, а также степенью измельчения ингредиентов. Обычно в соус добавляются помидоры, перец чили, лук, кинза, чеснок и сок лайма или лимона.
Классический соус гуакамоле
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 2 шт. авокадо
- 1 помидор
- 2 ст. л. лимонного сока
- 0,5 луковицы
- 1 ст. л. нарезанной кинзы
- 1 красный острый перец
- 0,5 ч. л. соли
Рецепт приготовления:
1. Разрезать авокадо пополам, развернуть половинки в разные стороны и отделить их друг от друга. Удалить косточки. Мякоть вынуть и размять вилкой. Полить лимонным соком.
2. Стручки перца разрезать вдоль, освободить от семян. Промыть, обсушить и мелко порубить. Лук очистить и мелко нарезать.
3. Перемешать мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой. Приправить солью. Помидор вымыть и измельчить. Добавить в гуакамоле, перемешать. Если соус готовится заранее, накрыть его пищевой пленкой и поставить в холодильник.
Гуакамоле с чесноком и помидорами
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 1 спелый авокадо
- небольшой пучок зелени (кинза, зеленый лук)
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- сок половины лимона
- 1 крупный томат
- соль и перец
Рецепт приготовления:
1. Помыть помидор, обдать его кипятком и снять кожицу. Разрезать томат на четыре части, удалить семена и всю жидкость. Нарезать мякоть небольшими кубиками.
2. Авокадо почистить, удалить косточку, произвольно нарезать и сложить в блендер. Добавить зелень, чеснок, оливковое масло, соль перец и сок лимона. Измельчить все до получения однородной массы, проверить на специи. Добавить нарезанные помидоры, перемешать.
3. Соус гуакамоле выложить в миску, сверху сбрызнуть оливковым маслом и посыпать молотым перцем.
Гуакамоле с перцем чили и йогуртом
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1 среднего размера помидор
- 1 острый перец чили
- 1 небольшая луковица
- 3-4 веточки кинзы
- сок 1 лайма
- 2 зубчика чеснока
- 1/5 ч.л. семян кумина
- 1/5 ч.л. семян кориандра
- 1 ст.л. натурального йогурта или сметаны
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Семена кумина и кориандра перетереть в ступке с солью.
2. Лук, помидор, чили, кинзу и чеснок мелко нарезать или измельчить в блендере. Авокадо размять вилкой. Добавить сок лайма и йогурт. Приправить специями.
3. Накрыть гуакамоле пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1 час.
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Гуакамоле с лаймом
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 3 авокадо
- половина небольшой красной луковицы
- кинза
- 1 лайм
- чеснок
- соль, острый перец
Рецепт приготовления:
1. Авокадо почистить и удалить косточки. Выложить мякоть в миску и размять вилкой.
2. Лук мелко нарезать, посолить и хорошо отжать руками, чтобы вышла горечь. Кинзу помыть и мелко порубить. Очищенный чеснок пропустить через пресс.
3. Перемешать все ингредиенты и заправить их соком лайма.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного салата из авокадо и мандаринов. Мы также писали, как приготовить из авокадо диетический завтрак.
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