Как приготовить милкшейк с орехами и карамелью

Рецепт молочного коктейля от Даши Малаховой

Милкшейк с карамелью Фото: Pinterest

Милшейк с мороженым, молоком и карамелью обязательно понравится детям. Он вкусный и достаточно простой в приготовлении.

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Для напитка лучше всего подойдут такие орехи как фундук, миндаль и грецкие.

Молочный коктейль с орехами и карамелью

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

154 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г смеси орехов

100 г сливочного масла

100 г сливочного мороженого

300 мл молока

200 г сахара

Лед

Способ приготовления:

Измельчите в кофемолке ореховую смесь. Растопите в небольшом сотейнике сливочное масло, всыпьте в него сахар и, помешивая, прогрейте до образования тягучей карамели. Добавьте в карамель орехи, тщательно перемешайте и остудите смесь на силиконовом коврике. Разломайте остывшую карамель на небольшие кусочки. Тщательно взбейте в блендере молоко, сливочное мороженое, лед и кусочки карамели.

Как подавать милкшейк

Перелейте напиток в высокий стакан и украсьте ореховой карамелью.

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