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Как приготовить милкшейк с орехами и карамелью

Рецепт молочного коктейля от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Милкшейк с карамелью
Милкшейк с карамелью
Фото: Pinterest

Милшейк с мороженым, молоком и карамелью обязательно понравится детям. Он вкусный и достаточно простой в приготовлении.

Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:

Для напитка лучше всего подойдут такие орехи как фундук, миндаль и грецкие.

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Молочный коктейль с орехами и карамелью

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 154 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г смеси орехов
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сливочного мороженого
  • 300 мл молока
  • 200 г сахара
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Измельчите в кофемолке ореховую смесь.
  2. Растопите в небольшом сотейнике сливочное масло, всыпьте в него сахар и, помешивая, прогрейте до образования тягучей карамели.
  3. Добавьте в карамель орехи, тщательно перемешайте и остудите смесь на силиконовом коврике. Разломайте остывшую карамель на небольшие кусочки.
  4. Тщательно взбейте в блендере молоко, сливочное мороженое, лед и кусочки карамели.

Как подавать милкшейк

Перелейте напиток в высокий стакан и украсьте ореховой карамелью.

Напомним, ранее мы писали, как сделать молочный коктейль с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом молочного коктейля с вафлями.

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Источник: Сегодня
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