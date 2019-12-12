Как приготовить милкшейк с орехами и карамелью
Рецепт молочного коктейля от Даши Малаховой
Милшейк с мороженым, молоком и карамелью обязательно понравится детям. Он вкусный и достаточно простой в приготовлении.
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Для напитка лучше всего подойдут такие орехи как фундук, миндаль и грецкие.
Молочный коктейль с орехами и карамелью
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 154 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г смеси орехов
- 100 г сливочного масла
- 100 г сливочного мороженого
- 300 мл молока
- 200 г сахара
- Лед
Способ приготовления:
- Измельчите в кофемолке ореховую смесь.
- Растопите в небольшом сотейнике сливочное масло, всыпьте в него сахар и, помешивая, прогрейте до образования тягучей карамели.
- Добавьте в карамель орехи, тщательно перемешайте и остудите смесь на силиконовом коврике. Разломайте остывшую карамель на небольшие кусочки.
- Тщательно взбейте в блендере молоко, сливочное мороженое, лед и кусочки карамели.
Как подавать милкшейк
Перелейте напиток в высокий стакан и украсьте ореховой карамелью.
Напомним, ранее мы писали, как сделать молочный коктейль с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом молочного коктейля с вафлями.
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Источник: Сегодня