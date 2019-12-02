Как приготовить миндальные пирожные: пошаговый рецепт с видео
Рецепт диетического десерта без сахара
Кондитер Марина Иванченко показала, как быстро и просто можно приготовить вкуснейшее миндальное пирожное, которое, к тому же, не нанесет вреда фигуре.
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Диетические миндальные пирожные без сахара
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 200 ккал на 100 г
Миндальная масса:
- 100 г миндальной муки
- 50 г нутовой муки
- 100 г миндальной пасты
- 3 г разрыхлителя
- 5 г какао
- Соль
- 120 г изомальта
- 10 г кунжута
- 20 г фундука
Крем:
- 1 желток
- 5 г рисовой муки
- 100 г молока 0.5 %
- 200 г обезжиренного сливочного сыра
- 50 г абрикосового пюре
- 25 г кураги
Способ приготовления:
- Смешайте в миксере миндальную муку, ореховую пасту, нутовую муку, какао, щепотку соли, разрыхлитель и изомальт.
- Тесто тонко раскатайте и заморозьте на 4-5 часов.
- Приготовить крем. Смешайте молоко, крахмал и желток. Поставьте на плиту и варите, помешивая, до загустения. Дайте остыть.
- Сделайте пюре из абрикосов, добавьте остывший крем, сливочный сыр и немного кураги. Если сыр с крупинками, его нужно заранее протереть через сито.
- Вырезать из теста заготовки для пирожных, посыпать кунжутом и поставить запекаться на 20 минут при 160 ºС.
- Собрать пирожные. Выложить сначала миндальную основу, а потом крем. Повторить слои. Украсить курагой или орешками.
Как сделать миндальную муку в домашних условиях
Сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.
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Источник: Сегодня