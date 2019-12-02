Как приготовить миндальные пирожные: пошаговый рецепт с видео

Рецепт диетического десерта без сахара

Кондитер Марина Иванченко показала, как быстро и просто можно приготовить вкуснейшее миндальное пирожное, которое, к тому же, не нанесет вреда фигуре.

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Диетические миндальные пирожные без сахара

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Миндальная масса:

100 г миндальной муки

50 г нутовой муки

100 г миндальной пасты

3 г разрыхлителя

5 г какао

Соль

120 г изомальта

10 г кунжута

20 г фундука

Крем:

1 желток

5 г рисовой муки

100 г молока 0.5 %

200 г обезжиренного сливочного сыра

50 г абрикосового пюре

25 г кураги

Способ приготовления:

Смешайте в миксере миндальную муку, ореховую пасту, нутовую муку, какао, щепотку соли, разрыхлитель и изомальт. Тесто тонко раскатайте и заморозьте на 4-5 часов. Приготовить крем. Смешайте молоко, крахмал и желток. Поставьте на плиту и варите, помешивая, до загустения. Дайте остыть. Сделайте пюре из абрикосов, добавьте остывший крем, сливочный сыр и немного кураги. Если сыр с крупинками, его нужно заранее протереть через сито. Вырезать из теста заготовки для пирожных, посыпать кунжутом и поставить запекаться на 20 минут при 160 ºС. Собрать пирожные. Выложить сначала миндальную основу, а потом крем. Повторить слои. Украсить курагой или орешками.

Как сделать миндальную муку в домашних условиях

Сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк по рецепту Марины Иванченко.

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