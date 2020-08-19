Как приготовить митболы с томатным соусом в духовке
Готовим вкусные митболы из говяжьего и куриного фарша
Митболы – это мясные шарики из фарша, чаще всего говяжьего. Они тушатся в томатном соусе и подаются вместе с пастой. В нашем рецепте митболы предварительно не обжариваются, а запекаются в духовке, что делает их полезнее.
Митболы в томатном соусе
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 177 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для митболов:
- 800 г говяжьего фарша
- 200 г куриного фарша
- 2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 4 ст.л. молока
- 100 г панировочных сухарей
- 3 ст.л. оливкового масла
- По 1 ч.л. орегано, майорана, чабреца, петрушки
- Базилик и пармезан – для подачи
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Для соуса:
- 400 г банка резаных томатов
- 1 л томатного сока
- 1 луковица
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, молотый перец
Смотрите видео, как выбрать хороший фарш:
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для фарша тщательно перемешать, оставить на 10-15 минут, пока готовится соус.
- Разогреть большую сковороду с оливковым маслом, положить в нее мелко нарезанный лук и готовить на небольшом огне около 10 минут до мягкости, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и готовить еще 3 минуты.
- Вылить в сковороду томатный сок и помидоры, добавить по 1/2 ч.л. соли и перца. Довести до кипения и, не накрывая крышкой, тушить 30 минут. Смесь нужно время от времени помешивать.
- Духовку разогреть до 200 ºС.
- Из фарша сделать митболы размером с грецкий орех. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и смазать сверху оливковым маслом. Отправить в печь на 10 минут.
- Достать митболы из духовки, выложить в сковороду с соусом и тушить их 40 минут на маленьком огне под крышкой.
Как подавать блюдо
Украсить листиками свежего базилика и стружкой пармезана. Подавать вместе со спагетти.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на ужин из фарша, а также делились рецептом мусаки из баклажанов с фаршем.
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