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Как приготовить митболы с томатным соусом в духовке

Сегодня, 11:54

Готовим вкусные митболы из говяжьего и куриного фарша

Митболы – это мясные шарики из фарша, чаще всего говяжьего. Они тушатся в томатном соусе и подаются вместе с пастой. В нашем рецепте митболы предварительно не обжариваются, а запекаются в духовке, что делает их полезнее.

Митболы в томатном соусе

Митболы в духовке
Митболы в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для митболов:

  • 800 г говяжьего фарша
  • 200 г куриного фарша
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. молока
  • 100 г панировочных сухарей
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • По 1 ч.л. орегано, майорана, чабреца, петрушки
  • Базилик и пармезан – для подачи

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Для соуса:

  • 400 г банка резаных томатов
  • 1 л томатного сока
  • 1 луковица
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, молотый перец

Смотрите видео, как выбрать хороший фарш:

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для фарша тщательно перемешать, оставить на 10-15 минут, пока готовится соус.
  2. Разогреть большую сковороду с оливковым маслом, положить в нее мелко нарезанный лук и готовить на небольшом огне около 10 минут до мягкости, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и готовить еще 3 минуты.
  3. Вылить в сковороду томатный сок и помидоры, добавить по 1/2 ч.л. соли и перца. Довести до кипения и, не накрывая крышкой, тушить 30 минут. Смесь нужно время от времени помешивать.
  4. Духовку разогреть до 200 ºС.
  5. Из фарша сделать митболы размером с грецкий орех. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и смазать сверху оливковым маслом. Отправить в печь на 10 минут.
  6. Достать митболы из духовки, выложить в сковороду с соусом и тушить их 40 минут на маленьком огне под крышкой.

Как подавать блюдо

Украсить листиками свежего базилика и стружкой пармезана. Подавать вместе со спагетти.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на ужин из фарша, а также делились рецептом мусаки из баклажанов с фаршем.

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Источник: Сегодня
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