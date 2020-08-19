Как приготовить митболы с томатным соусом в духовке

Готовим вкусные митболы из говяжьего и куриного фарша

Митболы – это мясные шарики из фарша, чаще всего говяжьего. Они тушатся в томатном соусе и подаются вместе с пастой. В нашем рецепте митболы предварительно не обжариваются, а запекаются в духовке, что делает их полезнее.

Митболы в томатном соусе

Митболы в духовке Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для митболов:

800 г говяжьего фарша

200 г куриного фарша

2 зубчика чеснока

1 яйцо

4 ст.л. молока

100 г панировочных сухарей

3 ст.л. оливкового масла

По 1 ч.л. орегано, майорана, чабреца, петрушки

Базилик и пармезан – для подачи

Для соуса:

400 г банка резаных томатов

1 л томатного сока

1 луковица

2 ст.л. оливкового масла

Соль, молотый перец

Смотрите видео, как выбрать хороший фарш:

Способ приготовления:

Все ингредиенты для фарша тщательно перемешать, оставить на 10-15 минут, пока готовится соус. Разогреть большую сковороду с оливковым маслом, положить в нее мелко нарезанный лук и готовить на небольшом огне около 10 минут до мягкости, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и готовить еще 3 минуты. Вылить в сковороду томатный сок и помидоры, добавить по 1/2 ч.л. соли и перца. Довести до кипения и, не накрывая крышкой, тушить 30 минут. Смесь нужно время от времени помешивать. Духовку разогреть до 200 ºС. Из фарша сделать митболы размером с грецкий орех. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и смазать сверху оливковым маслом. Отправить в печь на 10 минут. Достать митболы из духовки, выложить в сковороду с соусом и тушить их 40 минут на маленьком огне под крышкой.

Как подавать блюдо

Украсить листиками свежего базилика и стружкой пармезана. Подавать вместе со спагетти.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на ужин из фарша, а также делились рецептом мусаки из баклажанов с фаршем.

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