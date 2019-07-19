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Как приготовить молочное желе: пошаговый рецепт

Желе из молока – простой и вкусный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Молочное желе: рецепт с фото
Молочное желе: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить вкусное желе из молока, вам понадобится минимум ингредиентов: молоко любой жирности, желатин, вода, сахар и ванилин. Только помните, что желе не стоит делать в алюминиевой посуде, так как оно может потемнеть и приобрести неприятный привкус.

Смотрите видео, как приготовить молочное желе с ягодами:

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В молочное желе можно добавить какао-порошок, тогда оно получится шоколадным. Подойдут и всевозможные пряности: корица, мускатный орех и ваниль. Мы рекомендуем подавать готовый десерт вместе с вишневым вареньем.

Молочное желе: рецепт

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты: 

  • Молоко – 500 мл 
  • Вода – 100 мл 
  • Сахар – 3 ст. л. 
  • Желатин – 1 ст. л. 
  • Ванилин – по вкусу

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Способ приготовления: 

  1. Насыпьте порошковый желатин в мисочку. Залейте его кипяченой водой комнатной температуры и оставьте набухать на 30 минут.
  2. Налейте молоко в сотейник и нагрейте на среднем огне. Как только оно начнет кипеть, снимите с плиты.
  3. Добавьте в горячее молоко сахар и перемешайте, чтобы он растворился.
  4. Отожмите желатин от лишней жидкости.
  5. Снова вскипятите молоко, снимите с огня и, аккуратно помешивая, добавьте отжатый желатин.
  6. Когдам молочная смесь немного остынет, добавьте в нее щепотку ванилина и перемешайте.
  7. Налейте сладкое молоко с желатином через сито в креманки или силиконовые формочки. Поставьте в холодильник, чтобы желе застыло.
  8. Если вы готовили желе в силиконовых формочках, аккуратно переложите его на тарелку. Если в креманках, то оставьте десерт в них. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. Мы также писали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.

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Источник: Сегодня
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