Как приготовить молочное желе: пошаговый рецепт
Желе из молока – простой и вкусный десерт
Чтобы приготовить вкусное желе из молока, вам понадобится минимум ингредиентов: молоко любой жирности, желатин, вода, сахар и ванилин. Только помните, что желе не стоит делать в алюминиевой посуде, так как оно может потемнеть и приобрести неприятный привкус.
Смотрите видео, как приготовить молочное желе с ягодами:
В молочное желе можно добавить какао-порошок, тогда оно получится шоколадным. Подойдут и всевозможные пряности: корица, мускатный орех и ваниль. Мы рекомендуем подавать готовый десерт вместе с вишневым вареньем.
Молочное желе: рецепт
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Вода – 100 мл
- Сахар – 3 ст. л.
- Желатин – 1 ст. л.
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
- Насыпьте порошковый желатин в мисочку. Залейте его кипяченой водой комнатной температуры и оставьте набухать на 30 минут.
- Налейте молоко в сотейник и нагрейте на среднем огне. Как только оно начнет кипеть, снимите с плиты.
- Добавьте в горячее молоко сахар и перемешайте, чтобы он растворился.
- Отожмите желатин от лишней жидкости.
- Снова вскипятите молоко, снимите с огня и, аккуратно помешивая, добавьте отжатый желатин.
- Когдам молочная смесь немного остынет, добавьте в нее щепотку ванилина и перемешайте.
- Налейте сладкое молоко с желатином через сито в креманки или силиконовые формочки. Поставьте в холодильник, чтобы желе застыло.
- Если вы готовили желе в силиконовых формочках, аккуратно переложите его на тарелку. Если в креманках, то оставьте десерт в них.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. Мы также писали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram