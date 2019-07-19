Как приготовить молочное желе: пошаговый рецепт

Желе из молока – простой и вкусный десерт

Молочное желе: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить вкусное желе из молока, вам понадобится минимум ингредиентов: молоко любой жирности, желатин, вода, сахар и ванилин. Только помните, что желе не стоит делать в алюминиевой посуде, так как оно может потемнеть и приобрести неприятный привкус.

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В молочное желе можно добавить какао-порошок, тогда оно получится шоколадным. Подойдут и всевозможные пряности: корица, мускатный орех и ваниль. Мы рекомендуем подавать готовый десерт вместе с вишневым вареньем.

Молочное желе: рецепт

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Вода – 100 мл

Сахар – 3 ст. л.

Желатин – 1 ст. л.

Ванилин – по вкусу

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Способ приготовления:

Насыпьте порошковый желатин в мисочку. Залейте его кипяченой водой комнатной температуры и оставьте набухать на 30 минут. Налейте молоко в сотейник и нагрейте на среднем огне. Как только оно начнет кипеть, снимите с плиты. Добавьте в горячее молоко сахар и перемешайте, чтобы он растворился. Отожмите желатин от лишней жидкости. Снова вскипятите молоко, снимите с огня и, аккуратно помешивая, добавьте отжатый желатин. Когдам молочная смесь немного остынет, добавьте в нее щепотку ванилина и перемешайте. Налейте сладкое молоко с желатином через сито в креманки или силиконовые формочки. Поставьте в холодильник, чтобы желе застыло. Если вы готовили желе в силиконовых формочках, аккуратно переложите его на тарелку. Если в креманках, то оставьте десерт в них.

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