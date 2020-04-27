Как приготовить молодую картошку в мультиварке со сметаной
Простой рецепт молодого картофеля
Весной начинается сезон молодого картофеля. Он отличается от "старого" более тонкой кожурой и пониженным содержанием крахмала.
Мы расскажем, как вкусно приготовить молодой картофель в мультиварке со сметаной и зеленью. Его можно подать со свежими овощами или маринованными огурцами к мясу или рыбе.
Молодая картошка в мультиварке со сметаной
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 113 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 250 мл сметаны
- 1 ч.л. сливочного масла
- 150 мл воды
- Соль, молотый перец
- Специи для картофеля
- Зелень – для подаче
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Способ приготовления:
- Картофель помыть, почистить и разрезать на большие куски. Оставить в холодной воде на 10 минут, затем обсушить на бумажном полотенце.
- Выложить картошку в чашу мультиварки (ничем не смазывать). Сверху солью, перцем и специями для картофеля, хорошо перемешать.
- В глубокой миске смешать сметану и воду. Взбить до однородной консистенции.
- Полученную смесь влить к картошке и добавить сливочное масло. Картофельные кусочки должны остаться выше соуса на 1-2 см.
- Закрыть крышку, выставить режим "Тушение" и готовить 35-50 минут, пока клубни не будут легко протыкаться вилкой.
- Горячее блюдо выложить на тарелки, посыпать рубленой зеленью.
На заметку
Чем жирнее сметана, тем богаче будет вкус блюда.
Смотрите видео, как правильно сортировать картофель:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом картошки на костре.
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Источник: Сегодня