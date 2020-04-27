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Как приготовить молодую картошку в мультиварке со сметаной

Простой рецепт молодого картофеля

Ирина Павлина
Сегодня, 11:25

Весной начинается сезон молодого картофеля. Он отличается от "старого" более тонкой кожурой и пониженным содержанием крахмала.

Мы расскажем, как вкусно приготовить молодой картофель в мультиварке со сметаной и зеленью. Его можно подать со свежими овощами или маринованными огурцами к мясу или рыбе.

Молодая картошка в мультиварке со сметаной

Молодой картофель со сметаной
Молодой картофель со сметаной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 113 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 250 мл сметаны
  • 1 ч.л. сливочного масла
  • 150 мл воды
  • Соль, молотый перец
  • Специи для картофеля
  • Зелень – для подаче

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Способ приготовления:

  1. Картофель помыть, почистить и разрезать на большие куски. Оставить в холодной воде на 10 минут, затем обсушить на бумажном полотенце.
  2. Выложить картошку в чашу мультиварки (ничем не смазывать). Сверху солью, перцем и специями для картофеля, хорошо перемешать.
  3. В глубокой миске смешать сметану и воду. Взбить до однородной консистенции.
  4. Полученную смесь влить к картошке и добавить сливочное масло. Картофельные кусочки должны остаться выше соуса на 1-2 см.
  5. Закрыть крышку, выставить режим "Тушение" и готовить 35-50 минут, пока клубни не будут легко протыкаться вилкой.
  6. Горячее блюдо выложить на тарелки, посыпать рубленой зеленью.

На заметку

Чем жирнее сметана, тем богаче будет вкус блюда.

Смотрите видео, как правильно сортировать картофель:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель с салом на мангале. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом картошки на костре.

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Источник: Сегодня
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