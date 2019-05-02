Как приготовить мороженое "Ореховый рожок"
Рецепт от Ирины Чадеевой, известного блогера и автора кулинарных книг
Готовя домашнее мороженое, вы можете быть уверены в его натуральности. Сегодня мы поделимся рецептом мороженого в вафельном рожке. Его основа – сгущенное молоко, сливки и сахар.
Мороженое "Ореховый рожок"
Ингредиенты:
Для основы:
- 255 г молока 3,2%
- 400 г сливок 30%
- 320 г сгущенки
- 25 г сахара
- 100 г воды (для агара)
- 2 г агара
Для наполнителя:
- 50 г ореховой пасты (урбеч)
- 50 г фундука
Рецепт приготовления:
- В кастрюлю положите сахар, сгущенку, ореховую пасту, залейте молоком, добавьте 150 г сливок и подогрейте до полного растворения сахара. Смесь должна быть горячей.
- В небольшой кастрюльке смешайте агар с водой и подогрейте; кипятите минуту, пока агар не растворится, а жидкость не загустеет. Она станет похожей на кисель.
- Залейте растворенный агар небольшим количеством молочной смеси, хорошо перемешайте.
- Перелейте раствор агара обратно в большую кастрюлю, остудите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Поставьте в холодильник на 4 часа.
- Орехи поджарьте, очистите и не слишком мелко порубите.
- Холодные сливки взбейте до мягких пиков.
- Смесь пропустите через крупное сито, смешайте со сливками, перелейте в мороженицу (заполняйте не более чем на 2/3) и замораживайте 40 минут.
- Мягкое мороженое разложите по вафельным рожкам, посыпьте орехами (или тертым шоколадом) и заморозьте.
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.
Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:
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Источник: Сегодня