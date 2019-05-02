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Как приготовить мороженое "Ореховый рожок"

Рецепт от Ирины Чадеевой, известного блогера и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Мороженое "Ореховый рожок"
Мороженое "Ореховый рожок"
Фото: Depositphotos

Готовя домашнее мороженое, вы можете быть уверены в его натуральности. Сегодня мы поделимся рецептом мороженого в вафельном рожке. Его основа – сгущенное молоко, сливки и сахар.

Мороженое "Ореховый рожок"

Ингредиенты:

Для основы:

  • 255 г молока 3,2%
  • 400 г сливок 30%
  • 320 г сгущенки
  • 25 г сахара
  • 100 г воды (для агара)
  • 2 г агара

Для наполнителя:

  • 50 г ореховой пасты (урбеч)
  • 50 г фундука 

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Рецепт приготовления:

  1. В кастрюлю положите сахар, сгущенку, ореховую пасту, залейте молоком, добавьте 150 г сливок и подогрейте до полного растворения сахара. Смесь должна быть горячей.
  2. В небольшой кастрюльке смешайте агар с водой и подогрейте; кипятите минуту, пока агар не растворится, а жидкость не загустеет. Она станет похожей на кисель.
  3. Залейте растворенный агар небольшим количеством молочной смеси, хорошо перемешайте.
  4. Перелейте раствор агара обратно в большую кастрюлю, остудите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Поставьте в холодильник на 4 часа.
  5. Орехи поджарьте, очистите и не слишком мелко порубите.
  6. Холодные сливки взбейте до мягких пиков.
  7. Смесь пропустите через крупное сито, смешайте со сливками, перелейте в мороженицу (заполняйте не более чем на 2/3) и замораживайте 40 минут.
  8. Мягкое мороженое разложите по вафельным рожкам, посыпьте орехами (или тертым шоколадом) и заморозьте.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:

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Источник: Сегодня
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