Как приготовить мороженое "Ореховый рожок"

Рецепт от Ирины Чадеевой, известного блогера и автора кулинарных книг

Мороженое "Ореховый рожок" Фото: Depositphotos

Готовя домашнее мороженое, вы можете быть уверены в его натуральности. Сегодня мы поделимся рецептом мороженого в вафельном рожке. Его основа – сгущенное молоко, сливки и сахар.

Мороженое "Ореховый рожок"

Ингредиенты:

Для основы:

255 г молока 3,2%

400 г сливок 30%

320 г сгущенки

25 г сахара

100 г воды (для агара)

2 г агара

Для наполнителя:

50 г ореховой пасты (урбеч)

50 г фундука

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Рецепт приготовления:

В кастрюлю положите сахар, сгущенку, ореховую пасту, залейте молоком, добавьте 150 г сливок и подогрейте до полного растворения сахара. Смесь должна быть горячей. В небольшой кастрюльке смешайте агар с водой и подогрейте; кипятите минуту, пока агар не растворится, а жидкость не загустеет. Она станет похожей на кисель. Залейте растворенный агар небольшим количеством молочной смеси, хорошо перемешайте. Перелейте раствор агара обратно в большую кастрюлю, остудите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Поставьте в холодильник на 4 часа. Орехи поджарьте, очистите и не слишком мелко порубите. Холодные сливки взбейте до мягких пиков. Смесь пропустите через крупное сито, смешайте со сливками, перелейте в мороженицу (заполняйте не более чем на 2/3) и замораживайте 40 минут. Мягкое мороженое разложите по вафельным рожкам, посыпьте орехами (или тертым шоколадом) и заморозьте.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

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