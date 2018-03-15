Как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром

Аппетитный рулет из говяжьего фарша с начинкой из двух видов сыра и сладкого перца

Мясной рулет – отличный рецепт для праздничного меню. Фарш для него лучше приготовить самостоятельно.

Мясной рулет с перцем

Ингредиенты на 4 порции:

500 г говяжьего фарша

100 г тертого сыра твердых сортов

30 г мелко натертого сыра Пармезан

2 больших болгарских перца разного цвета

2 ст.л. панировочных сухарей

1 яйцо

зелень петрушки и укропа

оливковое масло

соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть.

2. Говяжий фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать.

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3. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см.

4. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет.

5. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края.

6. Запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 30-40 минут.

7. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.

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