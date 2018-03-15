Как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром

Сегодня, 13:44

Аппетитный рулет из говяжьего фарша с начинкой из двух видов сыра и сладкого перца

Мясной рулет из говядины Фото: pixabay.com
Мясной рулет из говядины Фото: pixabay.com

Мясной рулет – отличный рецепт для праздничного меню. Фарш для него лучше приготовить самостоятельно. 

Мясной рулет с перцем

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 100 г тертого сыра твердых сортов
  • 30 г мелко натертого сыра Пармезан
  • 2 больших болгарских перца разного цвета
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1 яйцо
  • зелень петрушки и укропа
  • оливковое масло
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть.

2. Говяжий фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать. 

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3. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см.

4. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет.

5. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края. 

6. Запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 30-40 минут.

7. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить тарт с фетой и шпинатом. Мы также делились рецептом пирога с хурмой и орехами.

Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша с начинкой из овощей и икры мойвы:
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Источник:

"Сегодня"

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