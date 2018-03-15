Как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром
Аппетитный рулет из говяжьего фарша с начинкой из двух видов сыра и сладкого перца
Мясной рулет – отличный рецепт для праздничного меню. Фарш для него лучше приготовить самостоятельно.
Мясной рулет с перцем
Ингредиенты на 4 порции:
- 500 г говяжьего фарша
- 100 г тертого сыра твердых сортов
- 30 г мелко натертого сыра Пармезан
- 2 больших болгарских перца разного цвета
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- 1 яйцо
- зелень петрушки и укропа
- оливковое масло
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть.
2. Говяжий фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать.
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3. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см.
4. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет.
5. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края.
6. Запекать в разогретой до 180 С духовке в течение 30-40 минут.
7. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.
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