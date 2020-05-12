Как приготовить мясо по-французски с ананасами

Лучший рецепт мяса по-французски в духовке

Мясо по-французски – беспроигрышный вариант для праздничного стола. Это одно из популярных мясных блюд, которое нравится очень многим.

На гарнир к нему можно подать картофельное пюре, отварной рис или свежие овощи. Из напитков подойдет легкое белое вино.

Мясо по-французски с ананасами

Мясо по-французски с ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г свиной вырезки

Консервированные ананасы шайбами – по количеству кусочков мяса

1 репчатый лук

100 г твердого сыра

4 ст.л. майонеза

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Маслины – по количеству кусочков мяса

Способ приготовления:

Свинину нарезать на порционные куски по сантиметру толщиной. Отбить с двух сторон. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить сверху подготовленные порционные куски свинины. Посолить и поперчить с каждой стороны. Каждый кусок смазать майонезом. Лук очистить, порезать кольцами и выложить по одному кольцу на каждый кусок мяса. Поверх лука выложить по кольцу ананаса, в пустую серединку положить по маслине. Каждый кусок посыпать натертым на крупной терке сыром. Поставить в предварительно разогретую до 180 ºС духовку на 30-40 минут. Готовое мясо по-французски с ананасами подавать горячим, украсив нарезанным укропом.

Чем заменить майонез в мясе по-французски

Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясо по-французски с грибами и черносливом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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