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Как приготовить мясо по-французски с ананасами

Лучший рецепт мяса по-французски в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 18:00

Мясо по-французски – беспроигрышный вариант для праздничного стола. Это одно из популярных мясных блюд, которое нравится очень многим.

На гарнир к нему можно подать картофельное пюре, отварной рис или свежие овощи. Из напитков подойдет легкое белое вино.

Мясо по-французски с ананасами

Мясо по-французски с ананасами
Мясо по-французски с ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 238 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г свиной вырезки
  • Консервированные ананасы шайбами – по количеству кусочков мяса
  • 1 репчатый лук
  • 100 г твердого сыра
  • 4 ст.л. майонеза
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Маслины – по количеству кусочков мяса

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Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать на порционные куски по сантиметру толщиной. Отбить с двух сторон.
  2. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить сверху подготовленные порционные куски свинины. Посолить и поперчить с каждой стороны.
  3. Каждый кусок смазать майонезом.
  4. Лук очистить, порезать кольцами и выложить по одному кольцу на каждый кусок мяса.
  5. Поверх лука выложить по кольцу ананаса, в пустую серединку положить по маслине.
  6. Каждый кусок посыпать натертым на крупной терке сыром. Поставить в предварительно разогретую до 180 ºС духовку на 30-40 минут.
  7. Готовое мясо по-французски с ананасами подавать горячим, украсив нарезанным укропом.

Чем заменить майонез в мясе по-французски

Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясо по-французски с грибами и черносливом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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Источник: Сегодня
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