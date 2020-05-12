Как приготовить мясо по-французски с ананасами
Лучший рецепт мяса по-французски в духовке
Мясо по-французски – беспроигрышный вариант для праздничного стола. Это одно из популярных мясных блюд, которое нравится очень многим.
На гарнир к нему можно подать картофельное пюре, отварной рис или свежие овощи. Из напитков подойдет легкое белое вино.
Мясо по-французски с ананасами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 238 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г свиной вырезки
- Консервированные ананасы шайбами – по количеству кусочков мяса
- 1 репчатый лук
- 100 г твердого сыра
- 4 ст.л. майонеза
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Маслины – по количеству кусочков мяса
Способ приготовления:
- Свинину нарезать на порционные куски по сантиметру толщиной. Отбить с двух сторон.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить сверху подготовленные порционные куски свинины. Посолить и поперчить с каждой стороны.
- Каждый кусок смазать майонезом.
- Лук очистить, порезать кольцами и выложить по одному кольцу на каждый кусок мяса.
- Поверх лука выложить по кольцу ананаса, в пустую серединку положить по маслине.
- Каждый кусок посыпать натертым на крупной терке сыром. Поставить в предварительно разогретую до 180 ºС духовку на 30-40 минут.
- Готовое мясо по-французски с ананасами подавать горячим, украсив нарезанным укропом.
Чем заменить майонез в мясе по-французски
Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясо по-французски с грибами и черносливом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.
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Источник: Сегодня