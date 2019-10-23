Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром
Рецепт запеченной свинины с помидорами и сыром
Для приготовления мяса по-французски чаще всего используется свинина, но это блюдо можно сделать из говядины, курицы или индейки. Мясо для запекания необходимо нарезать поперек волокон не слишком толстыми кусками и обязательно отбить.
Смотрите видео, как приготовить свинину с гречкой в духовке:
Мы советуем приготовить мясо по-французски из свинины с помидорами, чесноком и сыром в духовке. По желанию вы можете добавить в начинку жареные шампиньоны.
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Мясо по-французски: рецепт с помидорами и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 700 г мякоти свинины
- 2 спелых помидора
- 1 большая луковица
- 3-4 зубчика чеснока
- 150 г твердого сыра
- 100 г майонеза или сметаны
- Соль и молотый черный перец по вкусу
- Зелень
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Свинину нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см и отбить молотком для мяса. Посолить и поперчить свинину.
- Выложить мясо в форму для запекания, слегка смазав ее маслом.
- Поверх мяса выложить нарезанный полукольцами лук и смазать майонезом (или сметаной), смешанным с пропущенным через пресс чесноком.
- Добавить помидоры, нарезанные тонкими ломтиками. Слегка посолить и поперчить.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180-190 ºС духовке 30-40 минут. Подавать мясо по-французски, посыпав его зеленью.
Чем заменить майонез в мясе по-французски
Майонез задумывался как холодный соус для салатов. Он ни в коем случае не является заменителем сметаны и сливок в горячих блюдах. Научные исследования показали, что в промышленном майонезе при нагревании образуются канцерогены, аллергены, вещества, вызывающие кишечные расстройства и повышение концентрации глюкозы в крови. Натуральная сметана и сливки, несмотря на жирность, полезнее самого легкого майонеза.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с овощами и оливками.
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