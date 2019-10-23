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Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

Рецепт запеченной свинины с помидорами и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Мясо по-французски с помидорами
Мясо по-французски с помидорами
Фото: Depositphotos

Для приготовления мяса по-французски чаще всего используется свинина, но это блюдо можно сделать из говядины, курицы или индейки. Мясо для запекания необходимо нарезать поперек волокон не слишком толстыми кусками и обязательно отбить.

Смотрите видео, как приготовить свинину с гречкой в духовке:

Мы советуем приготовить мясо по-французски из свинины с помидорами, чесноком и сыром в духовке. По желанию вы можете добавить в начинку жареные шампиньоны.

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Мясо по-французски: рецепт с помидорами и сыром

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 700 г мякоти свинины
  • 2 спелых помидора
  • 1 большая луковица
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 150 г твердого сыра
  • 100 г майонеза или сметаны
  • Соль и молотый черный перец по вкусу
  • Зелень
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см и отбить молотком для мяса. Посолить и поперчить свинину.
  2. Выложить мясо в форму для запекания, слегка смазав ее маслом.
  3. Поверх мяса выложить нарезанный полукольцами лук и смазать майонезом (или сметаной), смешанным с пропущенным через пресс чесноком.
  4. Добавить помидоры, нарезанные тонкими ломтиками. Слегка посолить и поперчить.
  5. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180-190 ºС духовке 30-40 минут. Подавать мясо по-французски, посыпав его зеленью.

Чем заменить майонез в мясе по-французски

Майонез задумывался как холодный соус для салатов. Он ни в коем случае не является заменителем сметаны и сливок в горячих блюдах. Научные исследования показали, что в промышленном майонезе при нагревании образуются канцерогены, аллергены, вещества, вызывающие кишечные расстройства и повышение концентрации глюкозы в крови. Натуральная сметана и сливки, несмотря на жирность, полезнее самого легкого майонеза.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с овощами и оливками.

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Источник: Сегодня
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