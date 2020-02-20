Как приготовить настоящее итальянское ризотто: ТОП-5 рецептов

Рецепты ризотто с фото

Ризотто – одно из самых популярных блюд в Северной Италии, чем-то похожее на плов. Оно готовится из риса с мясным, овощным или рыбным бульоном.

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Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Ризотто с кроликом от Юлии Высоцкой

Ризотто с кроликом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

400 г мяса кролика без костей

250 г риса арборио

2 помидора

2 репчатых лука

2 стебля сельдерея

1 морковь

1 головка молодого чеснока

15 оливок без косточек

70 г сала

6 веточек розмарина

100 мл сухого красного вина

3 ст. л. оливкового масла

3 горошины душистого перца

1 лавровый лист

1/4 ч. л. молотого перца

1 1/2 ч.л. морской соли

Способ приготовления:

Чеснок, морковь и луковицу почистить и крупно нарезать. Один стебель сельдерея разрезать на несколько частей. Поместить подготовленные овощи в кастрюлю, добавить лавровый лист, душистый перец и 1/2 ч. ложки соли, залить все водой и сварить бульон. Сало тонко нарезать. Оставшиеся лук и сельдерей измельчить. В тяжелой и глубокой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить сало. Когда сало зазолотится, добавить лук и сельдерей и жарить на небольшом огне. Мясо кролика вымыть, просушить, нарезать небольшими кусочками, примерно 5х5 см, и отправить в сковороду. Помидоры натереть на терке. Добавить их в сковороду с половиной розмарина и вином. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут (до готовности кролика). Если жидкость будет выкипать, влить немного вина или бульона. Отправить в сковороду рис и оливки. Когда рис впитает соус, начать добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы жидкости было не слишком много – рис не должен плавать в бульоне. Посолить и поперчить, готовить ризотто 18-20 минут. Добавить в готовое ризотто чуть-чуть оливкового масла, посыпать оставшимся розмарином.

Ризотто с белыми грибами и шпинатом

Грибное ризотто со шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г белых грибов

300 г риса арборио или карнароли

1 луковица

1 пучок шпината

1 зубчик чеснока

1 л бульона

150 мл белого сухого вина

3 ст.л. тертого пармезана

2 ст.л. сливочного масла

Щепотка соли

Способ приготовления:

Замороженные белые грибы приготовьте по инструкции на упаковке, затем нарежьте на кусочки. Лук очистите и мелко порубите. У шпината удалите стебли, листья мелко нарежьте и бланшируйте две минуты в горячей воде, откиньте на дуршлаг. В глубокой сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла на среднем огне и обжарьте раздавленный зубчик чеснока минуту, удалите его. Выложите на сковороду лук и жарьте три минуты до прозрачности, не допуская пригорания. Добавьте грибы, посолите, жарьте две минуты. Рис выложите к грибам, перемешайте и готовьте три минуты. Влейте вино и дайте ему выпариться почти полностью. Подогрейте бульон и порциями (по одному половнику) добавляйте в рис, давая впитаться, постоянно помешивая. Варите так рис 20 минут на медленном огне, помешивая. В готовый рис добавьте бланшированный шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешайте, готовьте минуту и выключите огонь.

Ризотто с тыквой без сливок

Ризотто с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:⠀

300 г тыквы

100 г риса

1 луковица

1 зубок чеснока

Несколько веточек петрушки

50 г сливочного масла

50 г пармезана⠀

0,5 л мясного или овощного бульона⠀

2 ст. л. растительного масла

Соль по вкусу⠀

Способ приготовления:

Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать мелкими кубиками.⠀ Лук, чеснок и зелень мелко порезать, пассеровать лук на растительном масле, затем добавить тыкву и обжарить ее, помешивать, 10-15 минут до мягкости.⠀ На сковороде разогреть сливочное масло, всыпать туда промытый рис и прогреть его две-три минуты. Небольшими частями добавлять в рис горячий бульон, готовить 15-20 минут.⠀ Переложить в сковороду с рисом обжаренную тыкву, чеснок, зелень, перемешать и пару минут потомить на медленном огне. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить настояться 10-15 минут.⠀

Ризотто с морепродуктами

Ризотто с морским коктейлем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г риса арборио

400 г смеси морепродуктов

700 мл овощного бульона

200 мл сливок

3 шт. лука-шалот

Соль, молотый перец

100 мл белого вина

Способ приготовления:

Разогреть сковороду с растительным маслом, и пассеровать лук до прозрачности. Добавить промытый рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости. Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится. Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще три-пять минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп. Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.

Ризотто с говядиной и овощами

Ризотто с мясом и овощами Фото: Pixabay

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 зубчика чеснока

1 ст. л. смеси нарезанных свежих трав

1 репчатый лук

20 г оливкового масла

1 бульонный кубик

1 морковь

1 цуккини

1/2 красного перца

500 г тонкой говяжьей вырезки, нарезанной кубиками по 1 см

1 банка нарезанных кубиками помидоров

2 ст. л. томатной пасты

200 г риса арборио

500-750 мл воды

Соль, перец

Пармезан

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения и растворите в ней бульонный кубик. Нарежьте мелкими кубиками лук, чеснок, морковь, стручковый перец и цукини. Нагрейте оливковое масло на среднем огне в большой сковороде. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости. Добавьте морковь, перец и цукини вместе со всеми остальными ингредиентами (кроме бульона и риса) и готовьте в течение нескольких минут. Всыпьте промытый рис, перемешайте и готовьте еще минуту. Влейте чашку бульона и варите до тех пор, пока жидкость почти не впитается, время от времени помешивая. Продолжайте помешивать и добавлять по одной чашке бульона за раз, пока вся жидкость не впитается и рис не станет мягким. Подавайте ризотто сразу после приготовления, посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. "Сегодня" также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.

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