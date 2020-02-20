Как приготовить настоящее итальянское ризотто: ТОП-5 рецептов
Рецепты ризотто с фото
Ризотто – одно из самых популярных блюд в Северной Италии, чем-то похожее на плов. Оно готовится из риса с мясным, овощным или рыбным бульоном.
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Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 400 г мяса кролика без костей
- 250 г риса арборио
- 2 помидора
- 2 репчатых лука
- 2 стебля сельдерея
- 1 морковь
- 1 головка молодого чеснока
- 15 оливок без косточек
- 70 г сала
- 6 веточек розмарина
- 100 мл сухого красного вина
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 горошины душистого перца
- 1 лавровый лист
- 1/4 ч. л. молотого перца
- 1 1/2 ч.л. морской соли
Способ приготовления:
- Чеснок, морковь и луковицу почистить и крупно нарезать. Один стебель сельдерея разрезать на несколько частей.
- Поместить подготовленные овощи в кастрюлю, добавить лавровый лист, душистый перец и 1/2 ч. ложки соли, залить все водой и сварить бульон.
- Сало тонко нарезать. Оставшиеся лук и сельдерей измельчить.
- В тяжелой и глубокой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить сало. Когда сало зазолотится, добавить лук и сельдерей и жарить на небольшом огне.
- Мясо кролика вымыть, просушить, нарезать небольшими кусочками, примерно 5х5 см, и отправить в сковороду.
- Помидоры натереть на терке. Добавить их в сковороду с половиной розмарина и вином. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут (до готовности кролика). Если жидкость будет выкипать, влить немного вина или бульона.
- Отправить в сковороду рис и оливки. Когда рис впитает соус, начать добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы жидкости было не слишком много – рис не должен плавать в бульоне. Посолить и поперчить, готовить ризотто 18-20 минут.
- Добавить в готовое ризотто чуть-чуть оливкового масла, посыпать оставшимся розмарином.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г белых грибов
- 300 г риса арборио или карнароли
- 1 луковица
- 1 пучок шпината
- 1 зубчик чеснока
- 1 л бульона
- 150 мл белого сухого вина
- 3 ст.л. тертого пармезана
- 2 ст.л. сливочного масла
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Замороженные белые грибы приготовьте по инструкции на упаковке, затем нарежьте на кусочки.
- Лук очистите и мелко порубите. У шпината удалите стебли, листья мелко нарежьте и бланшируйте две минуты в горячей воде, откиньте на дуршлаг.
- В глубокой сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла на среднем огне и обжарьте раздавленный зубчик чеснока минуту, удалите его.
- Выложите на сковороду лук и жарьте три минуты до прозрачности, не допуская пригорания. Добавьте грибы, посолите, жарьте две минуты.
- Рис выложите к грибам, перемешайте и готовьте три минуты. Влейте вино и дайте ему выпариться почти полностью.
- Подогрейте бульон и порциями (по одному половнику) добавляйте в рис, давая впитаться, постоянно помешивая. Варите так рис 20 минут на медленном огне, помешивая.
- В готовый рис добавьте бланшированный шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешайте, готовьте минуту и выключите огонь.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:⠀
- 300 г тыквы
- 100 г риса
- 1 луковица
- 1 зубок чеснока
- Несколько веточек петрушки
- 50 г сливочного масла
- 50 г пармезана⠀
- 0,5 л мясного или овощного бульона⠀
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль по вкусу⠀
Способ приготовления:
- Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать мелкими кубиками.⠀
- Лук, чеснок и зелень мелко порезать, пассеровать лук на растительном масле, затем добавить тыкву и обжарить ее, помешивать, 10-15 минут до мягкости.⠀
- На сковороде разогреть сливочное масло, всыпать туда промытый рис и прогреть его две-три минуты.
- Небольшими частями добавлять в рис горячий бульон, готовить 15-20 минут.⠀
- Переложить в сковороду с рисом обжаренную тыкву, чеснок, зелень, перемешать и пару минут потомить на медленном огне.
- Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить настояться 10-15 минут.⠀
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г риса арборио
- 400 г смеси морепродуктов
- 700 мл овощного бульона
- 200 мл сливок
- 3 шт. лука-шалот
- Соль, молотый перец
- 100 мл белого вина
Способ приготовления:
- Разогреть сковороду с растительным маслом, и пассеровать лук до прозрачности.
- Добавить промытый рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости.
- Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится.
- Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще три-пять минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп.
- Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. смеси нарезанных свежих трав
- 1 репчатый лук
- 20 г оливкового масла
- 1 бульонный кубик
- 1 морковь
- 1 цуккини
- 1/2 красного перца
- 500 г тонкой говяжьей вырезки, нарезанной кубиками по 1 см
- 1 банка нарезанных кубиками помидоров
- 2 ст. л. томатной пасты
- 200 г риса арборио
- 500-750 мл воды
- Соль, перец
- Пармезан
Способ приготовления:
- Доведите воду до кипения и растворите в ней бульонный кубик.
- Нарежьте мелкими кубиками лук, чеснок, морковь, стручковый перец и цукини.
- Нагрейте оливковое масло на среднем огне в большой сковороде. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости.
- Добавьте морковь, перец и цукини вместе со всеми остальными ингредиентами (кроме бульона и риса) и готовьте в течение нескольких минут.
- Всыпьте промытый рис, перемешайте и готовьте еще минуту.
- Влейте чашку бульона и варите до тех пор, пока жидкость почти не впитается, время от времени помешивая.
- Продолжайте помешивать и добавлять по одной чашке бульона за раз, пока вся жидкость не впитается и рис не станет мягким.
- Подавайте ризотто сразу после приготовления, посыпав тертым пармезаном.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. "Сегодня" также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.
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