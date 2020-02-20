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Как приготовить настоящее итальянское ризотто: ТОП-5 рецептов

Рецепты ризотто с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10

Ризотто – одно из самых популярных блюд в Северной Италии, чем-то похожее на плов. Оно готовится из риса с мясным, овощным или рыбным бульоном.

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Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Ризотто с кроликом от Юлии Высоцкой

Ризотто с кроликом
Ризотто с кроликом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 400 г мяса кролика без костей
  • 250 г риса арборио
  • 2 помидора
  • 2 репчатых лука
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 морковь
  • 1 головка молодого чеснока
  • 15 оливок без косточек
  • 70 г сала
  • 6 веточек розмарина
  • 100 мл сухого красного вина
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 3 горошины душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • 1/4 ч. л. молотого перца
  • 1 1/2 ч.л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Чеснок, морковь и луковицу почистить и крупно нарезать. Один стебель сельдерея разрезать на несколько частей.
  2. Поместить подготовленные овощи в кастрюлю, добавить лавровый лист, душистый перец и 1/2 ч. ложки соли, залить все водой и сварить бульон.
  3. Сало тонко нарезать. Оставшиеся лук и сельдерей измельчить.
  4. В тяжелой и глубокой сковороде разогреть оливковое масло и обжарить сало. Когда сало зазолотится, добавить лук и сельдерей и жарить на небольшом огне.
  5. Мясо кролика вымыть, просушить, нарезать небольшими кусочками, примерно 5х5 см, и отправить в сковороду.
  6. Помидоры натереть на терке. Добавить их в сковороду с половиной розмарина и вином. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 40 минут (до готовности кролика). Если жидкость будет выкипать, влить немного вина или бульона.
  7. Отправить в сковороду рис и оливки. Когда рис впитает соус, начать добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы жидкости было не слишком много – рис не должен плавать в бульоне. Посолить и поперчить, готовить ризотто 18-20 минут.
  8. Добавить в готовое ризотто чуть-чуть оливкового масла, посыпать оставшимся розмарином.

Ризотто с белыми грибами и шпинатом

Грибное ризотто со шпинатом
Грибное ризотто со шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г белых грибов
  • 300 г риса арборио или карнароли
  • 1 луковица
  • 1 пучок шпината
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 л бульона
  • 150 мл белого сухого вина
  • 3 ст.л. тертого пармезана
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Замороженные белые грибы приготовьте по инструкции на упаковке, затем нарежьте на кусочки.
  2. Лук очистите и мелко порубите. У шпината удалите стебли, листья мелко нарежьте и бланшируйте две минуты в горячей воде, откиньте на дуршлаг.
  3. В глубокой сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла на среднем огне и обжарьте раздавленный зубчик чеснока минуту, удалите его.
  4. Выложите на сковороду лук и жарьте три минуты до прозрачности, не допуская пригорания. Добавьте грибы, посолите, жарьте две минуты.
  5. Рис выложите к грибам, перемешайте и готовьте три минуты. Влейте вино и дайте ему выпариться почти полностью.
  6. Подогрейте бульон и порциями (по одному половнику) добавляйте в рис, давая впитаться, постоянно помешивая. Варите так рис 20 минут на медленном огне, помешивая.
  7. В готовый рис добавьте бланшированный шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешайте, готовьте минуту и выключите огонь.

Ризотто с тыквой без сливок

Ризотто с тыквой
Ризотто с тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:⠀

  • 300 г тыквы
  • 100 г риса
  • 1 луковица
  • 1 зубок чеснока
  • Несколько веточек петрушки
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г пармезана⠀
  • 0,5 л мясного или овощного бульона⠀
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль по вкусу⠀

Способ приготовления:

  1. Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян и нарезать мелкими кубиками.⠀
  2. Лук, чеснок и зелень мелко порезать, пассеровать лук на растительном масле, затем добавить тыкву и обжарить ее, помешивать, 10-15 минут до мягкости.⠀
  3. На сковороде разогреть сливочное масло, всыпать туда промытый рис и прогреть его две-три минуты.
  4. Небольшими частями добавлять в рис горячий бульон, готовить 15-20 минут.⠀
  5. Переложить в сковороду с рисом обжаренную тыкву, чеснок, зелень, перемешать и пару минут потомить на медленном огне.
  6. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить настояться 10-15 минут.⠀

Ризотто с морепродуктами

Ризотто с морским коктейлем
Ризотто с морским коктейлем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г риса арборио
  • 400 г смеси морепродуктов
  • 700 мл овощного бульона
  • 200 мл сливок
  • 3 шт. лука-шалот
  • Соль, молотый перец
  • 100 мл белого вина

Способ приготовления:

  1. Разогреть сковороду с растительным маслом, и пассеровать лук до прозрачности.
  2. Добавить промытый рис, слегка обжарить. Влить белое вино и готовить до испарения жидкости.
  3. Затем небольшими порциями вливать бульон, часто помешивая. Новую порцию добавлять, только когда предыдущая испарится.
  4. Влить сливки, промытые морепродукты, посолить и готовить еще три-пять минут. Готовое ризотто должно напоминать очень густой суп.
  5. Подавать ризотто горячим, посыпав свежей зеленью.

Ризотто с говядиной и овощами

Ризотто с мясом и овощами
Ризотто с мясом и овощами
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. смеси нарезанных свежих трав
  • 1 репчатый лук
  • 20 г оливкового масла
  • 1 бульонный кубик
  • 1 морковь
  • 1 цуккини
  • 1/2 красного перца
  • 500 г тонкой говяжьей вырезки, нарезанной кубиками по 1 см
  • 1 банка нарезанных кубиками помидоров
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 200 г риса арборио
  • 500-750 мл воды
  • Соль, перец
  • Пармезан

Способ приготовления:

  1. Доведите воду до кипения и растворите в ней бульонный кубик.
  2. Нарежьте мелкими кубиками лук, чеснок, морковь, стручковый перец и цукини.
  3. Нагрейте оливковое масло на среднем огне в большой сковороде. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости.
  4. Добавьте морковь, перец и цукини вместе со всеми остальными ингредиентами (кроме бульона и риса) и готовьте в течение нескольких минут.
  5. Всыпьте промытый рис, перемешайте и готовьте еще минуту.
  6. Влейте чашку бульона и варите до тех пор, пока жидкость почти не впитается, время от времени помешивая.
  7. Продолжайте помешивать и добавлять по одной чашке бульона за раз, пока вся жидкость не впитается и рис не станет мягким.
  8. Подавайте ризотто сразу после приготовления, посыпав тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. "Сегодня" также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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