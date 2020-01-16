Как приготовить настоящие грузинские хинкали
Рецепт хинкали с мясным фаршем
Хинкали — одно из самых известных грузинских блюд. Впервые оно появилось в нескольких регионах Грузии, но уже вскоре распространилось в разных частях Кавказа. Отсюда и многообразие разновидностей хинкали.
Смотрите видео о традиционных грузинских блюдах:
В отличие от привычных нам пельменей, для теста не используют яйца. Начинку же можно подобрать любую, в зависимости от вкусовых предпочтений: это может быть и баранина, и курица, и грибы.
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Классические хинкали
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 146 ккал на штуку
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная высшего сорта — 500 г
- Подсолнечное рафинированное масло — 30 мл
- Вода — 250 мл
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- Свиной ошеек — 500 г
- Говяжий антрекот — 500 г
- Репчатый лук — 300 г
- Соль — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Вода — 250 мл
- Черный молотый перец — 1/2 ч. л.
- Молотая зира — 1 г
- Молотый чабрец — 1 г
Способ приготовления:
- Муку высыпать горкой. Посредине сделать небольшое отверстие, влить туда подсоленную воду и масло. Тщательно вымешать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Придать ему форму шара, завернуть в пищевую пленку и поставить на 15 минут в холодильник.
- Лук и заранее подмороженное мясо измельчить ножом, смешать. Посолить, добавить специи и раздавленный чеснок. Влить воду и довести фарш до консистенции густой сметаны.
- Раскатать тесто в колбаску и нарезать кусочками толщиной 3 см.
- После этого раскатать каждый кусочек в пласт диаметром 12 см. На заготовку из теста выложить начинку и залепить хинкали.
- Бросить их в подсоленный кипяток. Когда хинкали всплывут, полить их холодной водой. Проследить, чтобы вода в кастрюле не прекратила кипеть.
- После этого варить еще 3-4 минуты.
- Готовые хинкали подавать с черным рубленым перцем.
Как правильно лепить хинкали
Раскатать тесто в форме кружка. Положить в центр каждого начинку и слепить хинкали в форме мешочка. Сперва сделать одну складочку из теста, к ней прижать вторую. И так далее до конца.
Делая правильные грузинские хинкали, следует учитывать, что минимальное количество складочек должно составлять 14. В одних регионах делают 16 складочек, в других — 19. Но 14 — это минимум. Хвостик можно оформить любым удобным способом: просто оставить, обрезать, вылепить из него четыре уголка и т. д.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить самые популярные блюда грузинской кухни.
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