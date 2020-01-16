Как приготовить настоящие грузинские хинкали

Рецепт хинкали с мясным фаршем

Хинкали с мясным фаршем Фото: Depositphotos

Хинкали — одно из самых известных грузинских блюд. Впервые оно появилось в нескольких регионах Грузии, но уже вскоре распространилось в разных частях Кавказа. Отсюда и многообразие разновидностей хинкали.

Смотрите видео о традиционных грузинских блюдах:

В отличие от привычных нам пельменей, для теста не используют яйца. Начинку же можно подобрать любую, в зависимости от вкусовых предпочтений: это может быть и баранина, и курица, и грибы.

Классические хинкали

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

146 ккал на штуку

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная высшего сорта — 500 г

Подсолнечное рафинированное масло — 30 мл

Вода — 250 мл

Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

Свиной ошеек — 500 г

Говяжий антрекот — 500 г

Репчатый лук — 300 г

Соль — 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Вода — 250 мл

Черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Молотая зира — 1 г

Молотый чабрец — 1 г

Способ приготовления:

Муку высыпать горкой. Посредине сделать небольшое отверстие, влить туда подсоленную воду и масло. Тщательно вымешать тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Придать ему форму шара, завернуть в пищевую пленку и поставить на 15 минут в холодильник. Лук и заранее подмороженное мясо измельчить ножом, смешать. Посолить, добавить специи и раздавленный чеснок. Влить воду и довести фарш до консистенции густой сметаны. Раскатать тесто в колбаску и нарезать кусочками толщиной 3 см. После этого раскатать каждый кусочек в пласт диаметром 12 см. На заготовку из теста выложить начинку и залепить хинкали. Бросить их в подсоленный кипяток. Когда хинкали всплывут, полить их холодной водой. Проследить, чтобы вода в кастрюле не прекратила кипеть. После этого варить еще 3-4 минуты. Готовые хинкали подавать с черным рубленым перцем.

Как правильно лепить хинкали

Раскатать тесто в форме кружка. Положить в центр каждого начинку и слепить хинкали в форме мешочка. Сперва сделать одну складочку из теста, к ней прижать вторую. И так далее до конца.

Делая правильные грузинские хинкали, следует учитывать, что минимальное количество складочек должно составлять 14. В одних регионах делают 16 складочек, в других — 19. Но 14 — это минимум. Хвостик можно оформить любым удобным способом: просто оставить, обрезать, вылепить из него четыре уголка и т. д.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить самые популярные блюда грузинской кухни.

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