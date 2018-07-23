Как приготовить настоящие шведские фрикадельки

Готовим мясные шарики в сметанном соусе

Шведские фрикадельки с брусничным желе Фото: depositphotos.com

Шведские фрикадельки традиционно подают с брусничным желе; вы можете заменить его клюквенным, смородиновым или малиновым.

Классические шведские фрикадельки

Ингредиенты:

2 ст.л. сливочного масла

1 луковица, очищенная и мелко нарезанная

2/3 чашки молока

4-5 кусочков хлеба без корочек

2 яйца

450 г свиного фарша

700 г говяжьего фарша

2 чайные ложки крупной соли

1 чайная ложка молотого мускатного ореха

1 чайная ложка молотого кардамона

2 чайные ложки черного перца

Для соуса:

6 ст.л. масла + для соуса

1/3 стакана муки

950 мл говяжьего бульона

1/2-3/4 стакана сметаны

соль

2-4 столовых ложки брусничного желе

Рецепт приготовления:

Растопить сливочное масло в сотейнике на среднем огне. Добавить измельченный лук и готовить 3-4 минуты. Отложить в сторону и остудить. Поместить кусочки хлеба в большую миску и смешать с молоком. Дать настояться в течение 15-20 минут, чтобы хлеб впитал все молоко. Затем переложить в блендер и превратить смесь в пюре. Добавить жареный лук, яйца, мясной фарш, соль, перец, мускатный орех и кардамон. Перемешать. Сформировать фрикадельки (всего должно получиться 40-50 штук). Разогреть 6 ст.л. сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Когда масло растает, добавить часть фрикаделек. Медленно обжарить их со всех сторон. Переложить фрикадельки в миску. Таким образом приготовить все фрикадельки. Нагреть свежую порцию масла в сковороде на среднем огне. Помешивая, добавить муку и обжарить ее до светло-коричневого цвета. Продолжая мешать, медленно влить бульон. Вернуть фрикадельки в сковороду с соусом и снизить огонь до минимума. Накрыть крышкой и варить на слабом огне в течение 10 минут. Добавить сметану и прогреть. Вы можете добавить ягодное желе в соус или подать его отдельно.

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