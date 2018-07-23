Как приготовить настоящие шведские фрикадельки
Готовим мясные шарики в сметанном соусе
Шведские фрикадельки традиционно подают с брусничным желе; вы можете заменить его клюквенным, смородиновым или малиновым.
Классические шведские фрикадельки
Ингредиенты:
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1 луковица, очищенная и мелко нарезанная
- 2/3 чашки молока
- 4-5 кусочков хлеба без корочек
- 2 яйца
- 450 г свиного фарша
- 700 г говяжьего фарша
- 2 чайные ложки крупной соли
- 1 чайная ложка молотого мускатного ореха
- 1 чайная ложка молотого кардамона
- 2 чайные ложки черного перца
Для соуса:
- 6 ст.л. масла + для соуса
- 1/3 стакана муки
- 950 мл говяжьего бульона
- 1/2-3/4 стакана сметаны
- соль
- 2-4 столовых ложки брусничного желе
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Рецепт приготовления:
- Растопить сливочное масло в сотейнике на среднем огне. Добавить измельченный лук и готовить 3-4 минуты. Отложить в сторону и остудить.
- Поместить кусочки хлеба в большую миску и смешать с молоком. Дать настояться в течение 15-20 минут, чтобы хлеб впитал все молоко. Затем переложить в блендер и превратить смесь в пюре.
- Добавить жареный лук, яйца, мясной фарш, соль, перец, мускатный орех и кардамон. Перемешать. Сформировать фрикадельки (всего должно получиться 40-50 штук).
- Разогреть 6 ст.л. сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Когда масло растает, добавить часть фрикаделек. Медленно обжарить их со всех сторон. Переложить фрикадельки в миску. Таким образом приготовить все фрикадельки.
- Нагреть свежую порцию масла в сковороде на среднем огне. Помешивая, добавить муку и обжарить ее до светло-коричневого цвета. Продолжая мешать, медленно влить бульон.
- Вернуть фрикадельки в сковороду с соусом и снизить огонь до минимума. Накрыть крышкой и варить на слабом огне в течение 10 минут. Добавить сметану и прогреть. Вы можете добавить ягодное желе в соус или подать его отдельно.
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Источник: "Сегодня"