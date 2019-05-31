Как приготовить настоящий французский багет
Испечь вкусный хлеб можно своими руками
Тесто для французского багета приготовить даже проще, чем пойти за хлебом в магазин. А в результате вы получите вкуснейшую домашнюю выпечку, которую можно есть вместе с маслом, сливочным сыром, подавать к супам или к салатам из свежих овощей. Записывайте рецепты!
Смотрите видео, как приготовить фаршированный французский багет:
Рецепт французского багета
Ингредиенты:
- Теплая вода – 600 мл
- Хлебная мука – 1 кг
- Растительное масло – 50 мл
- Крупная соль – 3 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сухие дрожжи – 15 г
Рецепт приготовления:
- Муку просеять и смешать с дрожжами.
- Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа.
- Подошедшее тесто обмять и разделить на три части.
- Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета.
- Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
- Перед подачей хлеб остудить.
Багет французский простой
Ингредиенты (10–12 порций):
- Мука пшеничная – 500 г
- Вода – 325 мл
- Сухие дрожжи – 1/4 ч.л. (можно больше)
- Соль – 1 ч.л. с горкой
Рецепт приготовления:
- Тщательно смешать воду комнатной температуры с дрожжами, добавить соль, потом смешиваем все с мукой. Месить ложкой, пока не получится однородное липкое тесто.
- Накрыть миску пленкой и поставить подходить в сухое теплое место на 10–12 часов (или пока не увеличится в два раза).
- Выложить тесто на хорошо подпыленную мукой поверхность и разделить на два одинаковых прямоугольника. Накрыть пленкой и подождать еще час-полтора.
- Выпекать при 250 C в течение 15 минут, через каждые 5 минут опрыскивая багеты водой из пульверизатора.
- Достать из духовки, дать полностью остыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой хлеб самый полезный. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить цельнозерновой хлеб по рецепту Марины Боржемской.
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Источник: Сегодня