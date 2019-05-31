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Как приготовить настоящий французский багет

Испечь вкусный хлеб можно своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Французский батон можно приготовить дома
Французский батон можно приготовить дома
Фото: Depositphotos

Тесто для французского багета приготовить даже проще, чем пойти за хлебом в магазин. А в результате вы получите вкуснейшую домашнюю выпечку, которую можно есть вместе с маслом, сливочным сыром, подавать к супам или к салатам из свежих овощей. Записывайте рецепты!

Смотрите видео, как приготовить фаршированный французский багет:

Рецепт французского багета

Домашний французский хлеб
Домашний французский хлеб
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Теплая вода – 600 мл 
  • Хлебная мука – 1 кг 
  • Растительное масло – 50 мл 
  • Крупная соль – 3 ч.л. 
  • Сахар – 2 ст.л. 
  • Сухие дрожжи – 15 г 

Рецепт приготовления:

  1. Муку просеять и смешать с дрожжами. 
  2. Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа. 
  3. Подошедшее тесто обмять и разделить на три части. 
  4. Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета.   
  5. Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.  
  6. Перед подачей хлеб остудить. 

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Багет французский простой

Французский багет
Французский багет
Фото: Pixabay

Ингредиенты (10–12 порций):

  • Мука пшеничная – 500 г 
  • Вода – 325 мл 
  • Сухие дрожжи – 1/4 ч.л. (можно больше) 
  • Соль – 1 ч.л. с горкой 

Рецепт приготовления:

  1. Тщательно смешать воду комнатной температуры с дрожжами, добавить соль, потом смешиваем все с мукой. Месить ложкой, пока не получится однородное липкое тесто.
  2. Накрыть миску пленкой и поставить подходить в сухое теплое место на 10–12 часов (или пока не увеличится в два раза). 
  3. Выложить тесто на хорошо подпыленную мукой поверхность и разделить на два одинаковых прямоугольника. Накрыть пленкой и подождать еще час-полтора. 
  4. Выпекать при 250 C в течение 15 минут, через каждые 5 минут опрыскивая багеты водой из пульверизатора. 
  5. Достать из духовки, дать полностью остыть. 

Напомним, ранее мы рассказывали, какой хлеб самый полезный. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить цельнозерновой хлеб по рецепту Марины Боржемской.

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Источник: Сегодня
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