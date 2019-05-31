Как приготовить настоящий французский багет

Испечь вкусный хлеб можно своими руками

Французский батон можно приготовить дома Фото: Depositphotos

Тесто для французского багета приготовить даже проще, чем пойти за хлебом в магазин. А в результате вы получите вкуснейшую домашнюю выпечку, которую можно есть вместе с маслом, сливочным сыром, подавать к супам или к салатам из свежих овощей. Записывайте рецепты!

Смотрите видео, как приготовить фаршированный французский багет:

Рецепт французского багета

Домашний французский хлеб Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Теплая вода – 600 мл

Хлебная мука – 1 кг

Растительное масло – 50 мл

Крупная соль – 3 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Сухие дрожжи – 15 г

Рецепт приготовления:

Муку просеять и смешать с дрожжами. Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа. Подошедшее тесто обмять и разделить на три части. Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета. Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Перед подачей хлеб остудить.

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Багет французский простой

Французский багет Фото: Pixabay

Ингредиенты (10–12 порций):

Мука пшеничная – 500 г

Вода – 325 мл

Сухие дрожжи – 1/4 ч.л. (можно больше)

Соль – 1 ч.л. с горкой

Рецепт приготовления:

Тщательно смешать воду комнатной температуры с дрожжами, добавить соль, потом смешиваем все с мукой. Месить ложкой, пока не получится однородное липкое тесто. Накрыть миску пленкой и поставить подходить в сухое теплое место на 10–12 часов (или пока не увеличится в два раза). Выложить тесто на хорошо подпыленную мукой поверхность и разделить на два одинаковых прямоугольника. Накрыть пленкой и подождать еще час-полтора. Выпекать при 250 C в течение 15 минут, через каждые 5 минут опрыскивая багеты водой из пульверизатора. Достать из духовки, дать полностью остыть.

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