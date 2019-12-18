Как приготовить настоящий Львовский сырник

Львовский сырник – отличный десерт на Новый год и Рождество

Львовский сырник: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Классический Львовский сырник готовят из протертого творога в духовке и покрывают шоколадной глазурью. Это вкуснейший десерт, который можно делать и на праздники, и в будни.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Все ингредиенты для сырника должны быть комнатной температуры. Продукты рассчитаны на форму диаметром 26-28 см.

Львовский сырник: классический рецепт

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Жирный творог — 1 кг

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 250 г

Белки — 5 шт

Желтки — 5 шт

Картофельный крахмал — 50 г

Манная крупа — 50 г

Сухофрукты

Для глазури:

Черный шоколад — 200 г

Сливки 22%-30% — 100 г

Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

Для начала необходимо измельчить творог с помощью мясорубки. Сливочное масло взбить с сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, ввести по одному желтки. Затем добавить творог небольшими порциями. Смешать крахмал и манную крупу, добавить в общую массу. Если используете сухофрукты, их нужно добавить на этой стадии. Яичные белки взбить со щепоткой соли до твердых пиков. Очень аккуратно, небольшими порциями ввести их в основную массу. Духовку разогреть до 170 ºС, форму застелить пергаментной бумагой. Выпекать 10 минут, затем снизить температуру до 150 ºС и готовить 1-1.5 часа. Остудить в форме, с выключенной духовкой и приоткрытой дверцей. Поставить на ночь в холодильник. Шоколад растопить, сливки немного прогреть. Добавить сливки в шоколад, перемешать, затем добавить сливочное масло. Покрыть охлажденный сырник глазурью.

Полезный совет

Сухофрукты для дополнительного аромата можно залить на ночь коньяком или ромом. Кроме шоколада, десерт можно украсить взбитыми сливками и шоколадными конфетами

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.