Как приготовить настоящий Львовский сырник
Львовский сырник – отличный десерт на Новый год и Рождество
Классический Львовский сырник готовят из протертого творога в духовке и покрывают шоколадной глазурью. Это вкуснейший десерт, который можно делать и на праздники, и в будни.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Все ингредиенты для сырника должны быть комнатной температуры. Продукты рассчитаны на форму диаметром 26-28 см.
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Львовский сырник: классический рецепт
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 258 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Жирный творог — 1 кг
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 250 г
- Белки — 5 шт
- Желтки — 5 шт
- Картофельный крахмал — 50 г
- Манная крупа — 50 г
- Сухофрукты
Для глазури:
- Черный шоколад — 200 г
- Сливки 22%-30% — 100 г
- Сливочное масло — 30 г
Способ приготовления:
- Для начала необходимо измельчить творог с помощью мясорубки.
- Сливочное масло взбить с сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, ввести по одному желтки. Затем добавить творог небольшими порциями.
- Смешать крахмал и манную крупу, добавить в общую массу. Если используете сухофрукты, их нужно добавить на этой стадии.
- Яичные белки взбить со щепоткой соли до твердых пиков. Очень аккуратно, небольшими порциями ввести их в основную массу.
- Духовку разогреть до 170 ºС, форму застелить пергаментной бумагой.
- Выпекать 10 минут, затем снизить температуру до 150 ºС и готовить 1-1.5 часа.
- Остудить в форме, с выключенной духовкой и приоткрытой дверцей. Поставить на ночь в холодильник.
- Шоколад растопить, сливки немного прогреть. Добавить сливки в шоколад, перемешать, затем добавить сливочное масло.
- Покрыть охлажденный сырник глазурью.
Полезный совет
Сухофрукты для дополнительного аромата можно залить на ночь коньяком или ромом. Кроме шоколада, десерт можно украсить взбитыми сливками и шоколадными конфетами
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