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Как приготовить настоящий Львовский сырник

Львовский сырник – отличный десерт на Новый год и Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Львовский сырник: рецепт с фото
Львовский сырник: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Классический Львовский сырник готовят из протертого творога в духовке и покрывают шоколадной глазурью. Это вкуснейший десерт, который можно делать и на праздники, и в будни.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Все ингредиенты для сырника должны быть комнатной температуры. Продукты рассчитаны на форму диаметром 26-28 см.

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Львовский сырник: классический рецепт

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Жирный творог — 1 кг
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахар — 250 г
  • Белки — 5 шт
  • Желтки — 5 шт
  • Картофельный крахмал — 50 г
  • Манная крупа — 50 г
  • Сухофрукты

Для глазури:

  • Черный шоколад — 200 г
  • Сливки 22%-30% — 100 г
  • Сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

  1. Для начала необходимо измельчить творог с помощью мясорубки.
  2. Сливочное масло взбить с сахаром до пышности. Не прекращая взбивать, ввести по одному желтки. Затем добавить творог небольшими порциями.
  3. Смешать крахмал и манную крупу, добавить в общую массу. Если используете сухофрукты, их нужно добавить на этой стадии.
  4. Яичные белки взбить со щепоткой соли до твердых пиков. Очень аккуратно, небольшими порциями ввести их в основную массу.
  5. Духовку разогреть до 170 ºС, форму застелить пергаментной бумагой.
  6. Выпекать 10 минут, затем снизить температуру до 150 ºС и готовить 1-1.5 часа.
  7. Остудить в форме, с выключенной духовкой и приоткрытой дверцей. Поставить на ночь в холодильник.
  8. Шоколад растопить, сливки немного прогреть. Добавить сливки в шоколад, перемешать, затем добавить сливочное масло.
  9. Покрыть охлажденный сырник глазурью.

Полезный совет

Сухофрукты для дополнительного аромата можно залить на ночь коньяком или ромом. Кроме шоколада, десерт можно украсить взбитыми сливками и шоколадными конфетами

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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