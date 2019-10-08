Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Рецепт классической пиццы с куриной грудкой, томатами и сыром

Итальянская пицца на тонком тесте Фото: freepik.com

Классическая итальянская пицца готовится из тонкого дрожжевого теста. В ней обязательно присутствуют помидоры и сыр моцарелла.

Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю пиццу:

Пицца, приготовленная по всем правилам – действительно особенная. Итальянский вариант ни с чем не спутать. Тесто в ней не может быть резиновым, которое вы жуете с усилием. Оно должно лишь слегка хрустеть.

Как приготовить итальянскую пиццу

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

1 куриное филе

150 г моцареллы

5-8 маслин

2-3 свежих шампиньона

Паприка

Масло оливковое

2 зубчика чеснока

50 г бекона или ветчины

1/2 болгарского перца

Для теста:

2 стакана муки

1 ч. л. сухих дрожжей

2 ст. л. оливкового масла

250 мл теплой воды

Для томатного соуса:

400 г помидоров в собственном соку

1-2 ч.л. сушеного базилика

1 лимон

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе замариновать в смеси паприки, чеснока, масла и соли. Обжарить с обеих сторон на горячей сковороде. В теплой воде развести соль, дрожжи и оливковое масло. Муку просеять и сделать в центре лунку. Налить в углубление воду с дрожжами и замесить тесто. Накрыть его пленкой и дать подняться в тепле. Приготовить соус для пиццы. Измельчить блендером помидоры без кожицы, добавить базилик, соль и перец по вкусу, свежевыжатый сок лимона. Довести до кипения и готовить в течение 10- 15 минут. Тесто раскатать в круг, выложить на противень, смазанный оливковым маслом. Покрыть основу соусом, оставляя бортики. Выложить сверху измельченный болгарский перец, нарезанную куриную грудку, кусочки бекона, нарезанные пластинками шампиньоны и разрезанные пополам маслины. Посыпать тертым сыром. Готовить пиццу в духовке при 250º С около 10-15 минут, пока сыр не запузырится.

Каким должно быть тесто для пиццы

По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.

Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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