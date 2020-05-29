Как приготовить немецкую пиццу: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт необычной домашней пиццы в духовке

Бывает пицца неаполитанская, а также чикагская и ниццеанская. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить немецкую пиццу – с овощным соусом, беконом и грибами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Немецкая пицца

Пицца с грибами и ветчиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

350 г дрожжевого теста для пиццы

0.5 ч.л. соли

1.5 ч.л. сахара

250 г вешенок

200 г бекона или ветчины

100 г сельдерея

3 зубчика чеснока

20 г томатной пасты

200 г томатного соуса

100 г твердого сыра

1 луковица

20 г паприки

Красный маринованный лук

Оливковое масло

Свежий зеленый базилик

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Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанные лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Добавьте томатный соус и тонко нарезанный сельдерей. Добавьте половину томатной пасты, сахар и паприку. Тушите до мягкости овощей, добавьте немного базилика и измельчите в блендере. Подготовленные грибы тонко нарежьте. Растяните тесто для пиццы руками на смазанной маслом поверхности. Намажьте томатным соусом. Посыпьте тертым сыром, выложите сверху грибы, маринованный лук и бекон. Еще раз посыпьте сыром. Пеките при 250 ºС в течение 5 минут.

На заметку

Выкладывайте пиццу на горячий противень – так она сразу начнет готовиться.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета.

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