Как приготовить немецкую пиццу: пошаговый рецепт от Григория Германа
Сегодня, 12:31
Рецепт необычной домашней пиццы в духовке
Бывает пицца неаполитанская, а также чикагская и ниццеанская. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить немецкую пиццу – с овощным соусом, беконом и грибами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Немецкая пицца
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 350 г дрожжевого теста для пиццы
- 0.5 ч.л. соли
- 1.5 ч.л. сахара
- 250 г вешенок
- 200 г бекона или ветчины
- 100 г сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 20 г томатной пасты
- 200 г томатного соуса
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 20 г паприки
- Красный маринованный лук
- Оливковое масло
- Свежий зеленый базилик
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанные лук и чеснок, обжарьте до мягкости.
- Добавьте томатный соус и тонко нарезанный сельдерей. Добавьте половину томатной пасты, сахар и паприку.
- Тушите до мягкости овощей, добавьте немного базилика и измельчите в блендере.
- Подготовленные грибы тонко нарежьте.
- Растяните тесто для пиццы руками на смазанной маслом поверхности. Намажьте томатным соусом.
- Посыпьте тертым сыром, выложите сверху грибы, маринованный лук и бекон. Еще раз посыпьте сыром.
- Пеките при 250 ºС в течение 5 минут.
На заметку
Выкладывайте пиццу на горячий противень – так она сразу начнет готовиться.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета.
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Источник: Сегодня