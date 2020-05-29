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Как приготовить немецкую пиццу: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:31

Рецепт необычной домашней пиццы в духовке

Бывает пицца неаполитанская, а также чикагская и ниццеанская. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить немецкую пиццу – с овощным соусом, беконом и грибами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Немецкая пицца

Пицца с грибами и ветчиной
Пицца с грибами и ветчиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 350 г дрожжевого теста для пиццы
  • 0.5 ч.л. соли
  • 1.5 ч.л. сахара
  • 250 г вешенок
  • 200 г бекона или ветчины
  • 100 г сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 20 г томатной пасты
  • 200 г томатного соуса
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 20 г паприки
  • Красный маринованный лук
  • Оливковое масло
  • Свежий зеленый базилик

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанные лук и чеснок, обжарьте до мягкости.
  2. Добавьте томатный соус и тонко нарезанный сельдерей. Добавьте половину томатной пасты, сахар и паприку.
  3. Тушите до мягкости овощей, добавьте немного базилика и измельчите в блендере.
  4. Подготовленные грибы тонко нарежьте.
  5. Растяните тесто для пиццы руками на смазанной маслом поверхности. Намажьте томатным соусом.
  6. Посыпьте тертым сыром, выложите сверху грибы, маринованный лук и бекон. Еще раз посыпьте сыром.
  7. Пеките при 250 ºС в течение 5 минут.

На заметку

Выкладывайте пиццу на горячий противень – так она сразу начнет готовиться.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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