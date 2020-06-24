Как приготовить необычное варенье из ревеня на зиму
Рецепт вкусного варенья из ревеня с лимоном и ванилью
Ревень добавляют в десерты, начинку для пирогов, напитки, салаты и основные блюда. Он отличается насыщенным кисло-сладким вкусом, который обусловлен высоким содержанием яблочной и щавелевой кислот.
Из ревеня можно сделать очень вкусное варенье с ванилью, лимоном и сиропом Гренадин. Только помните, что съедобны исключительно стебли, а листья ревеня считаются ядовитыми.
Варенье из ревеня на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 314 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 550 г очищенного ревеня
- 300 г сахара
- 50 мл сиропа Гренадин
- Сок 1 лимона
- 1 стручок ванили
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Способ приготовления:
- Ревень нарезать кубиками, сложить в посуду для варки варенья, полить лимонным соком, сиропом, засыпать сахаром, дать постоять 2-3 часа, либо до тех пор пока сахар почти растворится, а ревень пустит сок.
- Поставить посуду на сильный огонь, довести до кипения, убавить нагрев и варить, аккуратно помешивая, 8-10 минут. Отставить варенье на 6-8 часов.
- Вновь довести до кипения и варить 10 минут, аккуратно помешивая. Снова отставить варенье на 6-8 часов, добавив содержимое стручка ванили и сам стручок.
- Довести варенье до кипения и варить на маленьком огне до желаемой густоты.
- Удалить стручок ванили, разлить варенье по стерилизованным банкам, герметично закрыть, остудить и убрать в прохладное место.
Что такое Гренадин
Гренадин – это густой сладкий сироп из зерен граната.
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