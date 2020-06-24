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Как приготовить необычное варенье из ревеня на зиму

Сегодня, 17:14

Рецепт вкусного варенья из ревеня с лимоном и ванилью

Ревень добавляют в десерты, начинку для пирогов, напитки, салаты и основные блюда. Он отличается насыщенным кисло-сладким вкусом, который обусловлен высоким содержанием яблочной и щавелевой кислот.

Из ревеня можно сделать очень вкусное варенье с ванилью, лимоном и сиропом Гренадин. Только помните, что съедобны исключительно стебли, а листья ревеня считаются ядовитыми.

Варенье из ревеня на зиму

Варенье из ревеня
Варенье из ревеня
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 314 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 550 г очищенного ревеня
  • 300 г сахара
  • 50 мл сиропа Гренадин
  • Сок 1 лимона
  • 1 стручок ванили

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Способ приготовления:

  1. Ревень нарезать кубиками, сложить в посуду для варки варенья, полить лимонным соком, сиропом, засыпать сахаром, дать постоять 2-3 часа, либо до тех пор пока сахар почти растворится, а ревень пустит сок.
  2. Поставить посуду на сильный огонь, довести до кипения, убавить нагрев и варить, аккуратно помешивая, 8-10 минут. Отставить варенье на 6-8 часов.
  3. Вновь довести до кипения и варить 10 минут, аккуратно помешивая. Снова отставить варенье на 6-8 часов, добавив содержимое стручка ванили и сам стручок.
  4. Довести варенье до кипения и варить на маленьком огне до желаемой густоты.
  5. Удалить стручок ванили, разлить варенье по стерилизованным банкам, герметично закрыть, остудить и убрать в прохладное место.

Что такое Гренадин

Гренадин – это густой сладкий сироп из зерен граната.

Смотрите видео, как сделать варенье с ананасовым вкусом из кабачков:

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного пирога с ревенем и безе. Кроме этого, мы писали, как испечь простой клубничный пирог с ревенем.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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