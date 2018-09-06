Как приготовить несладкий пирог с курицей и картофелем

Рецепт закусочного пирога с куриной грудкой, картошкой, луком и зеленью

Несладкий пирог с мясом и картошкой Фото: depositphotos.com

Аппетитный пирог для любителей сытной домашней выпечки. Его можно подавать горячим, есть холодным или разогреть в микроволновке.

Пирог с курицей и картофелем

Ингредиенты:

400 г куриного филе

2 шт. картофеля

1 луковица

180 мл молока

1 яйцо

400 г муки

100 г масла

0.5 ч.л. соды

2.5 ч.л. крупной соли

несколько веточек укропа или другой зелени

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Рецепт приготовления:

Сливочное масло нарезать и растопить в микроволновой печи, дать немного остыть. Влить теплое молоко, посолить и добавить 0.5 чайной ложки соды. Подсыпая муку, постепенно замесить тесто и накрыть его пищевой пленкой, пока готовится начинка. Очищенный картофель нарезать небольшими кубиками. Такими же кусочками порезать куриное филе. Перемешать, добавить измельченный репчатый лук (его можно предварительно обжарить) и свежий укроп. Посолить. Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто для пирога разделить на две неравные части. Отправить большую часть теста в форму, сформировать бортики. Насыпать в получившуюся корзинку из теста курицу с картошкой. Раскатать оставшееся тесто и накрыть начинку, защипать края. В центре сделать отверстие для выхода пара. Смазать поверхность теста взбитым яйцом. Выпекать пирог в горячей духовке в течение 40-45 минут. Немного остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом несладкого пирога с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами.

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