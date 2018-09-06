Как приготовить несладкий пирог с курицей и картофелем
Рецепт закусочного пирога с куриной грудкой, картошкой, луком и зеленью
Аппетитный пирог для любителей сытной домашней выпечки. Его можно подавать горячим, есть холодным или разогреть в микроволновке.
Пирог с курицей и картофелем
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 2 шт. картофеля
- 1 луковица
- 180 мл молока
- 1 яйцо
- 400 г муки
- 100 г масла
- 0.5 ч.л. соды
- 2.5 ч.л. крупной соли
- несколько веточек укропа или другой зелени
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Рецепт приготовления:
- Сливочное масло нарезать и растопить в микроволновой печи, дать немного остыть. Влить теплое молоко, посолить и добавить 0.5 чайной ложки соды. Подсыпая муку, постепенно замесить тесто и накрыть его пищевой пленкой, пока готовится начинка.
- Очищенный картофель нарезать небольшими кубиками. Такими же кусочками порезать куриное филе. Перемешать, добавить измельченный репчатый лук (его можно предварительно обжарить) и свежий укроп. Посолить.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто для пирога разделить на две неравные части. Отправить большую часть теста в форму, сформировать бортики.
- Насыпать в получившуюся корзинку из теста курицу с картошкой.
- Раскатать оставшееся тесто и накрыть начинку, защипать края. В центре сделать отверстие для выхода пара. Смазать поверхность теста взбитым яйцом.
- Выпекать пирог в горячей духовке в течение 40-45 минут. Немного остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом несладкого пирога с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами.
Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
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Источник: "Сегодня"