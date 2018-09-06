Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как приготовить несладкий пирог с курицей и картофелем

Рецепт закусочного пирога с куриной грудкой, картошкой, луком и зеленью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Несладкий пирог с мясом и картошкой Фото: depositphotos.com
Несладкий пирог с мясом и картошкой Фото: depositphotos.com

Аппетитный пирог для любителей сытной домашней выпечки. Его можно подавать горячим, есть холодным или разогреть в микроволновке.

Пирог с курицей и картофелем

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 2 шт. картофеля
  • 1 луковица
  • 180 мл молока
  • 1 яйцо
  • 400 г муки
  • 100 г масла
  • 0.5 ч.л. соды
  • 2.5 ч.л. крупной соли
  • несколько веточек укропа или другой зелени
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греческий пирог из теста фило со шпинатом и сыром

Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло нарезать и растопить в микроволновой печи, дать немного остыть. Влить теплое молоко, посолить и добавить 0.5 чайной ложки соды. Подсыпая муку, постепенно замесить тесто и накрыть его пищевой пленкой, пока готовится начинка. 
  2. Очищенный картофель нарезать небольшими кубиками. Такими же кусочками порезать куриное филе. Перемешать, добавить измельченный репчатый лук (его можно предварительно обжарить) и свежий укроп. Посолить. 
  3. Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто для пирога разделить на две неравные части. Отправить большую часть теста в форму, сформировать бортики. 
  4. Насыпать в получившуюся корзинку из теста курицу с картошкой. 
  5. Раскатать оставшееся тесто и накрыть начинку, защипать края. В центре сделать отверстие для выхода пара. Смазать поверхность теста взбитым яйцом. 
  6. Выпекать пирог в горячей духовке в течение 40-45 минут. Немного остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом несладкого пирога с помидорами черри и спаржей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить киш с курицей и овощами

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить жюльен с курицей и грибами Как приготовить киш с творогом, курицей и овощами Как приготовить идеальное куриное филе за 20 минут Быстрый рецепт для обеда: курица с болгарским перцем и лимоном
картофель пирог лук рецепт как приготовить куриное филе киш
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров