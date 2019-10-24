Как приготовить облепиховый морс от простуды
Облепиховый морс поможет укрепить иммунитет
Морс из облепихи – отличное средство от простуды. Он быстро восстанавливает силы и укрепляет иммунитет в холодные осенние дни.
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Облепиховый морс помогает урегулировать температуру тела, снять неприятные симптомы простуды — такие как кашель, заложенность носа, головную боль и слабость.
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Облепиховый морс с медом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 300 г облепихи
- 1 ст.л. меда или по вкусу
Способ приготовления:
- Из облепихи выжать сок. Жмых положить в воду и довести до кипения.
- Охладить до теплого состояния и добавить мед.
- Процедить отвар и смешать его с облепиховым соком. По желанию можно добавить немного апельсинового фреша.
- Подавать морс холодным.
Морс из облепихи с мятой и медом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г ягод облепихи
- 1/2 лимона
- 3-4 ст. л. сахара
- 2-3 веточки мяты
Способ приготовления:
- Ягоды перебрать, лимон нарезать ломтиками.
- Сложить в кастрюлю и залить горячей водой. Добавить сахар. Настоять 2-3 часа.
- Перед подачей украсит веточками мяты и подавать к столу.
Облепиха: польза для здоровья
Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.
Лекарство № 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.
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