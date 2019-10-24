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Как приготовить облепиховый морс от простуды

Облепиховый морс поможет укрепить иммунитет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Морс из облепихи
Морс из облепихи
Фото: Depositphotos

Морс из облепихи – отличное средство от простуды. Он быстро восстанавливает силы и укрепляет иммунитет в холодные осенние дни.

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Облепиховый морс помогает урегулировать температуру тела, снять неприятные симптомы простуды — такие как кашель, заложенность носа, головную боль и слабость.

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Облепиховый морс с медом

Морс с облепихой и медом
Морс с облепихой и медом
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 300 г облепихи
  • 1 ст.л. меда или по вкусу

Способ приготовления:

  1. Из облепихи выжать сок. Жмых положить в воду и довести до кипения.
  2. Охладить до теплого состояния и добавить мед.
  3. Процедить отвар и смешать его с облепиховым соком. По желанию можно добавить немного апельсинового фреша.
  4. Подавать морс холодным.

Морс из облепихи с мятой и медом

Облепиховый морс с мятой
Облепиховый морс с мятой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г ягод облепихи
  • 1/2 лимона
  • 3-4 ст. л. сахара
  • 2-3 веточки мяты

Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать, лимон нарезать ломтиками.
  2. Сложить в кастрюлю и залить горячей водой. Добавить сахар. Настоять 2-3 часа.
  3. Перед подачей украсит веточками мяты и подавать к столу.

Облепиха: польза для здоровья

Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.

Лекарство № 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вино из облепихи. "Сегодня" также делились рецептом облепихового мармелада от Лизы Глинской.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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