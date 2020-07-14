Как сделать окрошку на квасе с колбасой: рецепт от актрисы Ирины Лановенко

Рецепт холодного летнего супа с видео от известной актрисы

Ирина Лановенко – актриса, главная героиня сериала "Отважные". В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом фирменной окрошки. Актриса готовит холодный суп на квасе с колбасой, зеленью, вареными яйцам и огурцами. Секретный ингредиент блюда от Ирины Лановенко – рукола.

Окрошка на квасе от Ирины Лановенко

Окрошка на квасе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 л кваса

5 вареных картофелин

5 вареных яиц

3 огурца

300 г вареной колбасы

50 г зеленого лука

50 г петрушки

50 г укропа

50 г руколы

Щепотка соли

Способ приготовления:

Помойте зелень, нарежьте ее и посолите. Дайте настояться, пока вы будете подготавливать остальные ингредиенты. Нарежьте свежие огурцы, картофель, яйца и колбасу. Смешайте все с зеленью, добавьте соль по вкусу. Залейте продукты квасом.

Как подавать окрошку

Подавайте блюдо хорошо охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.

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