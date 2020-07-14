Как сделать окрошку на квасе с колбасой: рецепт от актрисы Ирины Лановенко
Рецепт холодного летнего супа с видео от известной актрисы
Ирина Лановенко – актриса, главная героиня сериала "Отважные". В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом фирменной окрошки. Актриса готовит холодный суп на квасе с колбасой, зеленью, вареными яйцам и огурцами. Секретный ингредиент блюда от Ирины Лановенко – рукола.
Окрошка на квасе от Ирины Лановенко
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 л кваса
- 5 вареных картофелин
- 5 вареных яиц
- 3 огурца
- 300 г вареной колбасы
- 50 г зеленого лука
- 50 г петрушки
- 50 г укропа
- 50 г руколы
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Помойте зелень, нарежьте ее и посолите. Дайте настояться, пока вы будете подготавливать остальные ингредиенты.
- Нарежьте свежие огурцы, картофель, яйца и колбасу.
- Смешайте все с зеленью, добавьте соль по вкусу. Залейте продукты квасом.
Как подавать окрошку
Подавайте блюдо хорошо охлажденным.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.
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