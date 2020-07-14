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Как сделать окрошку на квасе с колбасой: рецепт от актрисы Ирины Лановенко

Сегодня, 13:04

Рецепт холодного летнего супа с видео от известной актрисы

Ирина Лановенко – актриса, главная героиня сериала "Отважные". В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом фирменной окрошки. Актриса готовит холодный суп на квасе с колбасой, зеленью, вареными яйцам и огурцами. Секретный ингредиент блюда от Ирины Лановенко – рукола.

Окрошка на квасе от Ирины Лановенко

Окрошка на квасе
Окрошка на квасе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 л кваса
  • 5 вареных картофелин
  • 5 вареных яиц
  • 3 огурца
  • 300 г вареной колбасы
  • 50 г зеленого лука
  • 50 г петрушки
  • 50 г укропа
  • 50 г руколы
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Помойте зелень, нарежьте ее и посолите. Дайте настояться, пока вы будете подготавливать остальные ингредиенты.
  2. Нарежьте свежие огурцы, картофель, яйца и колбасу.
  3. Смешайте все с зеленью, добавьте соль по вкусу. Залейте продукты квасом.

Как подавать окрошку

Подавайте блюдо хорошо охлажденным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом окрошки на белом квасе.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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