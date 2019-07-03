Как приготовить окрошку: три рецепта для летнего обеда
Окрошка – идеальное решение для жаркой погоды
Летом мы стараемся готовить блюда, которые бы не согревали, а наоборот, приятно освежали. Классический представитель холодных супов в наших широтах – это окрошка на квасе и на кефире. Мы поделимся с вами лучшими рецептами этого первого блюда.
Смотрите видео, как приготовить разные виды окрошки:
Готовя окрошку, важно правильно сочетать два вида овощей: сытные и нейтральные (морковь, отварной картофель, свежие огурцы), а также пряные и острые (редис, лук, зелень и соления). Так вкус холодного супа получится сбалансированным.
Окрошка на квасе мясная сборная
Ингредиенты
- Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г
- Окорок – 100 г
- Язык говяжий – 80 г
- Хлебный квас – 720 г
- Зеленый лук – 2 пучка
- Огурец – 2 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Горчица – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Укроп – 2 пучка
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.
- Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.
- Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.
- Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.
- Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.
- Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.
Рецепт окрошки на кефире с мясом
Ингредиенты:
- Кефир – 600 г
- Вода кипяченая – 600 г
- Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г
- Зеленый лук – 150 г
- Огурец – 300 г
- Картофель – 270 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 20 г
- Соль, укроп – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отвариваем мясо, яйца и картофель.
- Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
- Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
- Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИдея для летнего обеда: окрошка на белом квасе
Окрошка на сметане с квасом и квашеной капустой
Ингредиенты:
- Квашеная капуста – 370 г
- Картофель – 400 г
- Хлебный квас – 1.3 л
- Морковь – 100 г
- Зеленый лук – 150 г
- Редис – 120 г
- Сметана – 40 г
- Яйцо – 2 шт.
- Горчица – 8 г
- Сахар – 20 г
- Соль, зелень – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Все овощи нарезаем кубиками, квашеную капусту мелко рубим, лук шинкуем.
- Четвертую часть лука растираем с солью. Яйца варим вкрутую, белки мелко нарезаем, желтки растираем со сметаной, горчицей, солью, сахаром, разводим квасом.
- В эту смесь кладем все остальные нарезанные продукты, свежую зелень и подаем.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить окрошку на кефире с вареной колбасой. "Сегодня" также делились рецептом окрошки на сметане с мясом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram