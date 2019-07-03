Как приготовить окрошку: три рецепта для летнего обеда

Окрошка – идеальное решение для жаркой погоды

Как сделать окрошку Фото: Depositphotos

Летом мы стараемся готовить блюда, которые бы не согревали, а наоборот, приятно освежали. Классический представитель холодных супов в наших широтах – это окрошка на квасе и на кефире. Мы поделимся с вами лучшими рецептами этого первого блюда.

Смотрите видео, как приготовить разные виды окрошки:

Готовя окрошку, важно правильно сочетать два вида овощей: сытные и нейтральные (морковь, отварной картофель, свежие огурцы), а также пряные и острые (редис, лук, зелень и соления). Так вкус холодного супа получится сбалансированным.

Окрошка на квасе мясная сборная

Окрошка на квасе Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г

Окорок – 100 г

Язык говяжий – 80 г

Хлебный квас – 720 г

Зеленый лук – 2 пучка

Огурец – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Горчица – 2 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Укроп – 2 пучка

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.

Рецепт окрошки на кефире с мясом

Окрошка на кефире Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Кефир – 600 г

Вода кипяченая – 600 г

Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г

Зеленый лук – 150 г

Огурец – 300 г

Картофель – 270 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 20 г

Соль, укроп – по вкусу

Рецепт приготовления:

Отвариваем мясо, яйца и картофель. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.

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Окрошка на сметане с квасом и квашеной капустой

Окрошка с капустой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Квашеная капуста – 370 г

Картофель – 400 г

Хлебный квас – 1.3 л

Морковь – 100 г

Зеленый лук – 150 г

Редис – 120 г

Сметана – 40 г

Яйцо – 2 шт.

Горчица – 8 г

Сахар – 20 г

Соль, зелень – по вкусу

Рецепт приготовления:

Все овощи нарезаем кубиками, квашеную капусту мелко рубим, лук шинкуем. Четвертую часть лука растираем с солью. Яйца варим вкрутую, белки мелко нарезаем, желтки растираем со сметаной, горчицей, солью, сахаром, разводим квасом. В эту смесь кладем все остальные нарезанные продукты, свежую зелень и подаем.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить окрошку на кефире с вареной колбасой. "Сегодня" также делились рецептом окрошки на сметане с мясом.

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