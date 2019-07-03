Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить окрошку: три рецепта для летнего обеда

Окрошка – идеальное решение для жаркой погоды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Как сделать окрошку
Как сделать окрошку
Фото: Depositphotos

Летом мы стараемся готовить блюда, которые бы не согревали, а наоборот, приятно освежали. Классический представитель холодных супов в наших широтах – это окрошка на квасе и на кефире. Мы поделимся с вами лучшими рецептами этого первого блюда.

Смотрите видео, как приготовить разные виды окрошки:

Готовя окрошку, важно правильно сочетать два вида овощей: сытные и нейтральные (морковь, отварной картофель, свежие огурцы), а также пряные и острые (редис, лук, зелень и соления). Так вкус холодного супа получится сбалансированным. 

Окрошка на квасе мясная сборная

depositphotos_24484177_m
Окрошка на квасе
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

  • Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г
  • Окорок – 100 г
  • Язык говяжий – 80 г
  • Хлебный квас – 720 г
  • Зеленый лук – 2 пучка
  • Огурец – 2 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Укроп – 2 пучка
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.
  2. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.
  3. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.
  4. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.
  5. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.
  6. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.

Рецепт окрошки на кефире с мясом

depositphotos_51044713_m_01
Окрошка на кефире
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Кефир – 600 г
  • Вода кипяченая – 600 г
  • Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г
  • Зеленый лук – 150 г
  • Огурец – 300 г
  • Картофель – 270 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 20 г
  • Соль, укроп – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Отвариваем мясо, яйца и картофель.
  2. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
  3. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
  4. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Идея для летнего обеда: окрошка на белом квасе

Окрошка на сметане с квасом и квашеной капустой

depositphotos_71731573
Окрошка с капустой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Квашеная капуста – 370 г
  • Картофель – 400 г
  • Хлебный квас – 1.3 л
  • Морковь – 100 г
  • Зеленый лук – 150 г
  • Редис – 120 г
  • Сметана – 40 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Горчица – 8 г
  • Сахар – 20 г
  • Соль, зелень – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи нарезаем кубиками, квашеную капусту мелко рубим, лук шинкуем. 
  2. Четвертую часть лука растираем с солью. Яйца варим вкрутую, белки мелко нарезаем, желтки растираем со сметаной, горчицей, солью, сахаром, разводим квасом.
  3. В эту смесь кладем все остальные нарезанные продукты, свежую зелень и подаем.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить окрошку на кефире с вареной колбасой. "Сегодня" также делились рецептом окрошки на сметане с мясом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить настоящую греческую мусаку: пошаговый рецепт Как приготовить борщ в мультиварке с мясом: пошаговый рецепт Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт Лайфхак: как сварить самую вкусную кукурузу
квас окрошка суп кефир рецепт как приготовить что приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Куркума спасет больные суставы
Куркума спасет больные суставы
Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак
Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

Популярные статьи

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

30 июняШоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

30 июняFun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

30 июняEvents

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

30 июняТехно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

Новости партнеров

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Алсу назначили повышенную пенсию
Алсу назначили повышенную пенсию
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь