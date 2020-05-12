Как приготовить вкусную окрошку: ТОП-5 рецептов освежающего супа
Разные рецепты окрошки с фото
Окрошка – это холодный суп, который приходит на смену сытным первым блюдам в жаркое время года. Она получила свое название от слова "крошить". Рецептов приготовления окрошки огромное множество, однако все они основаны на одном принципе.
Наиболее популярные ингредиенты окрошки – огурцы, редис, зелень и вареный картофель. Также холодный суп можно готовить с вареным мясом, курицей или рыбой. Все эти продукты заливают квасом, кефиром, сывороткой или газированной водой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Сыворотка – 1 л
- Ветчина – 100 г
- Филе куриное – 150 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Лук зеленый – 100 г
- Укроп свежий – 50 г
- Редиска – 100 г
- Огурцы свежие – 150 г
- Сметана – 150 г
- Соль – 1,5 ч. л.
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Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить.
- Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками.
- Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек.
- Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания воды, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками.
- Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.
- Зелень выложить в миску и посыпать солью. Слегка размять.
- Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу.
- Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать.
- Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.
Смотрите видео, как приготовить вкусную окрошку:
Время приготовления:
- 1 час + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 5 картофелин среднего размера
- 150 г качественной вареной колбасы
- 4 средних огурца
- 4 шт. средней редиски
- 3 куриных яйца
- 50 г зеленого лука
- 500-700 мл кефира
- 500-700 мл минеральной воды
- Свежая зелень
- Соль
Способ приготовления:
- Кефир предварительно охладить и вылить в любую емкость. Затем разбавить его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешать.
- Отварить яйца вкрутую, остудить и почистить.
- Картошку помыть и отварить в кожуре. Дать остыть и снять шкурку.
- Яйца и картофель нарезать кубиками. Такими же кубиками порубить колбасу.
- Огурцы, редис и зелень порезать немного мельче.
- Все ингредиенты тщательно перемешать и посолить.
- Полученную смесь поставить в холодильник на несколько часов.
- Переложить подготовленные ингредиенты в тарелки и залить смесью кефира и минеральной воды. Украсить зеленью и подавать.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Квас хлебный – 1-1,5 л
- Вареная колбаса – 200 г
- Картофель – 3 шт.
- Яйца -3 шт.
- Свежий огурец – 2-3 шт.
- Редис – 5-6 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Лук зеленый – 1 пучок
- Сметана – 4-5 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.
- Зелень, огурцы и редис промыть и обсушить.
- В миску нарезать кубиками яйца и картофель. Добавить нарезанную кубиками колбасу. Добавить нарезанные кубиками огурцы, редис и мелко нашинкованную зелень.
- Посолить и заправить сметаной.
- Добавить квас и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильнике 30-40 минут. Подавать к столу с хреном.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 л белого кваса
- 5 вареных яиц
- 6-8 шт. редиса
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
- 2 свежих огурца
- 200 г сметаны
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Вареные яйца почистить, огурцы и редис помыть и срезать кончики.
- Натереть подготовленные ингредиенты на терке или нарезать мелкими кубиками.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать яйца, редис, огурцы и зелень в миске. Посолить и поперчить по вкусу, добавить сметану и хорошо перемешать.
- Залить окрошку белым квасом, перемешать и отправить остужаться в холодильник.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Свинина отварная – 100 г
- Язык телячий отварной – 100 г
- Ветчина – 100 г
- Куриное филе отварное – 100 г
- Квас хлебный – 1 л
- Кефир 2,5% – 0,5 л
- Сметана – 2 ст. л.
- Картофель отварной – 2 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Яйцо – 3 шт.
- Горчица столовая – 1 ст. л.
- Хрен белый – 0,5 ст. л.
- Редис – 5 шт.
- Зелень укропа – 1 пучок
- Лук зеленый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите картофель (лучше в мундире) и яйца, остудите.
- Картофель натрите на терке или порежьте кубиками.
- Огурец очистите от кожуры и натрите на терке.
- Яичные белки натрите на терке, а желтки отдельно разотрите с солью и горчицей.
- Редис нарежьте кружочками или натрите на терке (можно обойтись и без него).
- Соедините желтки с квасом и кефиром, тщательно перемешайте, добавьте картофель, огурец и зелень, растертую с солью.
- Все виды мяса нарежьте кубиками и добавьте в окрошечную основу. Перед подачей положите в каждую тарелку по пол-ложки сметаны.
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