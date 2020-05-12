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Как приготовить вкусную окрошку: ТОП-5 рецептов освежающего супа

Разные рецепты окрошки с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 10:05

Окрошка – это холодный суп, который приходит на смену сытным первым блюдам в жаркое время года. Она получила свое название от слова "крошить". Рецептов приготовления окрошки огромное множество, однако все они основаны на одном принципе.

Наиболее популярные ингредиенты окрошки – огурцы, редис, зелень и вареный картофель. Также холодный суп можно готовить с вареным мясом, курицей или рыбой. Все эти продукты заливают квасом, кефиром, сывороткой или газированной водой.

Окрошка: рецепт классический на сыворотке

Окрошка на сыворотке
Окрошка на сыворотке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Сыворотка – 1 л
  • Ветчина – 100 г
  • Филе куриное – 150 г
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Лук зеленый – 100 г
  • Укроп свежий – 50 г
  • Редиска – 100 г
  • Огурцы свежие – 150 г
  • Сметана – 150 г
  • Соль – 1,5 ч. л.

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Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить.
  2. Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками.
  3. Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек.
  4. Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания воды, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками.
  5. Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.
  6. Зелень выложить в миску и посыпать солью. Слегка размять.
  7. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу.
  8. Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать.
  9. Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.

Смотрите видео, как приготовить вкусную окрошку:

Окрошка: рецепт классический на кефире

Окрошка на кефире с колбасой
Окрошка на кефире с колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час + время на охлаждение

Ингредиенты:

  • 5 картофелин среднего размера
  • 150 г качественной вареной колбасы
  • 4 средних огурца
  • 4 шт. средней редиски
  • 3 куриных яйца
  • 50 г зеленого лука
  • 500-700 мл кефира
  • 500-700 мл минеральной воды
  • Свежая зелень
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Кефир предварительно охладить и вылить в любую емкость. Затем разбавить его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешать.
  2. Отварить яйца вкрутую, остудить и почистить.
  3. Картошку помыть и отварить в кожуре. Дать остыть и снять шкурку.
  4. Яйца и картофель нарезать кубиками. Такими же кубиками порубить колбасу.
  5. Огурцы, редис и зелень порезать немного мельче.
  6. Все ингредиенты тщательно перемешать и посолить.
  7. Полученную смесь поставить в холодильник на несколько часов.
  8. Переложить подготовленные ингредиенты в тарелки и залить смесью кефира и минеральной воды. Украсить зеленью и подавать.

Окрошка: рецепт классический с колбасой

Окрошка на квасе с колбасой
Окрошка на квасе с колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Квас хлебный – 1-1,5 л
  • Вареная колбаса – 200 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Яйца -3 шт.
  • Свежий огурец – 2-3 шт.
  • Редис – 5-6 шт.
  • Укроп – 1 пучок
  • Лук зеленый – 1 пучок
  • Сметана – 4-5 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.
  2. Зелень, огурцы и редис промыть и обсушить.
  3. В миску нарезать кубиками яйца и картофель. Добавить нарезанную кубиками колбасу. Добавить нарезанные кубиками огурцы, редис и мелко нашинкованную зелень.
  4. Посолить и заправить сметаной.
  5. Добавить квас и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильнике 30-40 минут. Подавать к столу с хреном.

Окрошка: рецепт приготовления на белом квасе

Окрошка на белом квасе
Окрошка на белом квасе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 л белого кваса
  • 5 вареных яиц
  • 6-8 шт. редиса
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 свежих огурца
  • 200 г сметаны
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Вареные яйца почистить, огурцы и редис помыть и срезать кончики.
  2. Натереть подготовленные ингредиенты на терке или нарезать мелкими кубиками.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать яйца, редис, огурцы и зелень в миске. Посолить и поперчить по вкусу, добавить сметану и хорошо перемешать.
  5. Залить окрошку белым квасом, перемешать и отправить остужаться в холодильник.

Окрошка: рецепт классический на квасе

Окрошка на квасе с мясом
Окрошка на квасе с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Свинина отварная – 100 г
  • Язык телячий отварной – 100 г
  • Ветчина – 100 г
  • Куриное филе отварное – 100 г
  • Квас хлебный – 1 л
  • Кефир 2,5% – 0,5 л
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Картофель отварной – 2 шт.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Горчица столовая – 1 ст. л.
  • Хрен белый – 0,5 ст. л.
  • Редис – 5 шт.
  • Зелень укропа – 1 пучок
  • Лук зеленый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель (лучше в мундире) и яйца, остудите.
  2. Картофель натрите на терке или порежьте кубиками.
  3. Огурец очистите от кожуры и натрите на терке.
  4. Яичные белки натрите на терке, а желтки отдельно разотрите с солью и горчицей.
  5. Редис нарежьте кружочками или натрите на терке (можно обойтись и без него).
  6. Соедините желтки с квасом и кефиром, тщательно перемешайте, добавьте картофель, огурец и зелень, растертую с солью.
  7. Все виды мяса нарежьте кубиками и добавьте в окрошечную основу. Перед подачей положите в каждую тарелку по пол-ложки сметаны.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольник. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гаспачо.

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Источник: Сегодня
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