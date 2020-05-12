Как приготовить вкусную окрошку: ТОП-5 рецептов освежающего супа

Разные рецепты окрошки с фото

Окрошка – это холодный суп, который приходит на смену сытным первым блюдам в жаркое время года. Она получила свое название от слова "крошить". Рецептов приготовления окрошки огромное множество, однако все они основаны на одном принципе.

Наиболее популярные ингредиенты окрошки – огурцы, редис, зелень и вареный картофель. Также холодный суп можно готовить с вареным мясом, курицей или рыбой. Все эти продукты заливают квасом, кефиром, сывороткой или газированной водой.

Окрошка: рецепт классический на сыворотке

Окрошка на сыворотке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сыворотка – 1 л

Ветчина – 100 г

Филе куриное – 150 г

Яйца куриные – 3 шт.

Лук зеленый – 100 г

Укроп свежий – 50 г

Редиска – 100 г

Огурцы свежие – 150 г

Сметана – 150 г

Соль – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить. Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками. Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек. Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания воды, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками. Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать. Зелень выложить в миску и посыпать солью. Слегка размять. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу. Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать. Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.

Смотрите видео, как приготовить вкусную окрошку:

Окрошка: рецепт классический на кефире

Окрошка на кефире с колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час + время на охлаждение

Ингредиенты:

5 картофелин среднего размера

150 г качественной вареной колбасы

4 средних огурца

4 шт. средней редиски

3 куриных яйца

50 г зеленого лука

500-700 мл кефира

500-700 мл минеральной воды

Свежая зелень

Соль

Способ приготовления:

Кефир предварительно охладить и вылить в любую емкость. Затем разбавить его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешать. Отварить яйца вкрутую, остудить и почистить. Картошку помыть и отварить в кожуре. Дать остыть и снять шкурку. Яйца и картофель нарезать кубиками. Такими же кубиками порубить колбасу. Огурцы, редис и зелень порезать немного мельче. Все ингредиенты тщательно перемешать и посолить. Полученную смесь поставить в холодильник на несколько часов. Переложить подготовленные ингредиенты в тарелки и залить смесью кефира и минеральной воды. Украсить зеленью и подавать.

Окрошка: рецепт классический с колбасой

Окрошка на квасе с колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Квас хлебный – 1-1,5 л

Вареная колбаса – 200 г

Картофель – 3 шт.

Яйца -3 шт.

Свежий огурец – 2-3 шт.

Редис – 5-6 шт.

Укроп – 1 пучок

Лук зеленый – 1 пучок

Сметана – 4-5 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить, остудить и очистить. Зелень, огурцы и редис промыть и обсушить. В миску нарезать кубиками яйца и картофель. Добавить нарезанную кубиками колбасу. Добавить нарезанные кубиками огурцы, редис и мелко нашинкованную зелень. Посолить и заправить сметаной. Добавить квас и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильнике 30-40 минут. Подавать к столу с хреном.

Окрошка: рецепт приготовления на белом квасе

Окрошка на белом квасе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 л белого кваса

5 вареных яиц

6-8 шт. редиса

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

2 свежих огурца

200 г сметаны

Соль, перец

Способ приготовления:

Вареные яйца почистить, огурцы и редис помыть и срезать кончики. Натереть подготовленные ингредиенты на терке или нарезать мелкими кубиками. Зелень помыть и измельчить. Перемешать яйца, редис, огурцы и зелень в миске. Посолить и поперчить по вкусу, добавить сметану и хорошо перемешать. Залить окрошку белым квасом, перемешать и отправить остужаться в холодильник.

Окрошка: рецепт классический на квасе

Окрошка на квасе с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Свинина отварная – 100 г

Язык телячий отварной – 100 г

Ветчина – 100 г

Куриное филе отварное – 100 г

Квас хлебный – 1 л

Кефир 2,5% – 0,5 л

Сметана – 2 ст. л.

Картофель отварной – 2 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Горчица столовая – 1 ст. л.

Хрен белый – 0,5 ст. л.

Редис – 5 шт.

Зелень укропа – 1 пучок

Лук зеленый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель (лучше в мундире) и яйца, остудите. Картофель натрите на терке или порежьте кубиками. Огурец очистите от кожуры и натрите на терке. Яичные белки натрите на терке, а желтки отдельно разотрите с солью и горчицей. Редис нарежьте кружочками или натрите на терке (можно обойтись и без него). Соедините желтки с квасом и кефиром, тщательно перемешайте, добавьте картофель, огурец и зелень, растертую с солью. Все виды мяса нарежьте кубиками и добавьте в окрошечную основу. Перед подачей положите в каждую тарелку по пол-ложки сметаны.

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