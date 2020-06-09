Как приготовить оладьи из кабачков: три простых рецепта

Рецепты вкусных кабачковых оладий с фото

Нежные, с золотистой корочкой, оладьи из кабачков придутся по вкусу всей семье. Летом их можно приготовить на обед или ужин.

Кабачковые оладьи лучше всего сочетаются со сметаной или натуральным йогуртом. А если вы добавите в сметану измельченную свежую зелень и чеснок, получится очень вкусный соус.

Оладьи из кабачков с сыром

Кабачковые оладьи с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г кабачков или цукини

100 г твердого сыра

3 ст. л. муки

Несколько веточек укропа

2 яйца

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить. Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Подавайте кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.

Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:

Оладьи из кабачков с рисовой мукой

Кабачковые оладьи с рисовой мукой Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 небольших кабачка

1 крупное яйцо

Щепотка соли

1/2 – 3/4 стакана рисовой муки

1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс

Горсть листиков петрушки

1 столовая ложка растительного масла для обжаривания

Соль, белый свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким. Добавить мелко нарезанную петрушку. Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета. Подавать с натуральным йогуртом.

Оладьи из кабачков на кефире

Кабачковые оладьи на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г молодых кабачков

1 1/2 стакана кефира

4 яйца

1 1/2 муки

1 ст. л. растительного масла

1 пучок свежей петрушки

Масло сливочное – по вкусу

Сода – на кончике ножа

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки тщательно помойте и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок. Взбейте миксером яйца до образования пены. Смешайте тертую мякоть кабачка со взбитыми яйца, добавьте кефир и посолите. Петрушку помойте, отделите листья от стеблей. Мелко порубите листочки и добавьте к кабачкам. Помешивая, всыпьте муку. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Добавьте растительное масло и соду на кончике ножа, перемешайте. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20 минут. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Наливая тесто ложкой, готовьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте кабачковые оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.

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