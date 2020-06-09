Как приготовить оладьи из кабачков: три простых рецепта
Рецепты вкусных кабачковых оладий с фото
Нежные, с золотистой корочкой, оладьи из кабачков придутся по вкусу всей семье. Летом их можно приготовить на обед или ужин.
Кабачковые оладьи лучше всего сочетаются со сметаной или натуральным йогуртом. А если вы добавите в сметану измельченную свежую зелень и чеснок, получится очень вкусный соус.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г кабачков или цукини
- 100 г твердого сыра
- 3 ст. л. муки
- Несколько веточек укропа
- 2 яйца
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.
- Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.
- Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Подавайте кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.
Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 небольших кабачка
- 1 крупное яйцо
- Щепотка соли
- 1/2 – 3/4 стакана рисовой муки
- 1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс
- Горсть листиков петрушки
- 1 столовая ложка растительного масла для обжаривания
- Соль, белый свежемолотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
- Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать.
- Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким.
- Добавить мелко нарезанную петрушку.
- Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета.
- Подавать с натуральным йогуртом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г молодых кабачков
- 1 1/2 стакана кефира
- 4 яйца
- 1 1/2 муки
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 пучок свежей петрушки
- Масло сливочное – по вкусу
- Сода – на кончике ножа
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки тщательно помойте и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок.
- Взбейте миксером яйца до образования пены.
- Смешайте тертую мякоть кабачка со взбитыми яйца, добавьте кефир и посолите.
- Петрушку помойте, отделите листья от стеблей. Мелко порубите листочки и добавьте к кабачкам.
- Помешивая, всыпьте муку. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны.
- Добавьте растительное масло и соду на кончике ножа, перемешайте.
- Оставьте тесто при комнатной температуре на 20 минут.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом. Наливая тесто ложкой, готовьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте кабачковые оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.
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