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Как приготовить оладьи из кабачков: три простых рецепта

Сегодня, 16:05

Рецепты вкусных кабачковых оладий с фото

Нежные, с золотистой корочкой, оладьи из кабачков придутся по вкусу всей семье. Летом их можно приготовить на обед или ужин.

Кабачковые оладьи лучше всего сочетаются со сметаной или натуральным йогуртом. А если вы добавите в сметану измельченную свежую зелень и чеснок, получится очень вкусный соус.

Оладьи из кабачков с сыром

Кабачковые оладьи с сыром
Кабачковые оладьи с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г кабачков или цукини
  • 100 г твердого сыра
  • 3 ст. л. муки
  • Несколько веточек укропа
  • 2 яйца
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.
  2. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
  3. Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.
  4. Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  5. Подавайте кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.

Смотрите видео, как сделать оладьи с одуванчиками:

Оладьи из кабачков с рисовой мукой

Кабачковые оладьи с рисовой мукой
Кабачковые оладьи с рисовой мукой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 небольших кабачка
  • 1 крупное яйцо
  • Щепотка соли
  • 1/2 – 3/4 стакана рисовой муки
  • 1-2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс
  • Горсть листиков петрушки
  • 1 столовая ложка растительного масла для обжаривания
  • Соль, белый свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть, очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
  2. Добавить чеснок, специи и яйцо. Перемешать.
  3. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Тесто должно получиться не слишком жидким.
  4. Добавить мелко нарезанную петрушку.
  5. Выкладывая тесто ложкой, обжарить кабачковые оладьи с обеих сторон в небольшом количестве растительного масла на среднем огне до золотистого цвета.
  6. Подавать с натуральным йогуртом.

Оладьи из кабачков на кефире

Кабачковые оладьи на кефире
Кабачковые оладьи на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г молодых кабачков
  • 1 1/2 стакана кефира
  • 4 яйца
  • 1 1/2 муки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 пучок свежей петрушки
  • Масло сливочное – по вкусу
  • Сода – на кончике ножа
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачки тщательно помойте и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок.
  2. Взбейте миксером яйца до образования пены.
  3. Смешайте тертую мякоть кабачка со взбитыми яйца, добавьте кефир и посолите.
  4. Петрушку помойте, отделите листья от стеблей. Мелко порубите листочки и добавьте к кабачкам.
  5. Помешивая, всыпьте муку. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны.
  6. Добавьте растительное масло и соду на кончике ножа, перемешайте.
  7. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20 минут.
  8. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Наливая тесто ложкой, готовьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
  9. Подавайте кабачковые оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.

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Источник: Сегодня
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