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Как приготовить омлет "Пуляр" по классическому рецепту

"Пуляр" – особый вид французского омлета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Омлет "Пуляр"
Омлет "Пуляр"
Фото: Depositphotos

Омлет "Пуляр" – очень вкусный, сытный и нежный. В конце XVIII века семейная пара Анет и Виктор Пуляр открыли гостиницу, где это блюдо подавали на завтрак. В наше время такой омлет можно попробовать во многих ресторанах Франции.

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

От обычного, знакомого каждому из нас блюда омлет "Пуляр" отличается тем, что белки и желтки готовятся отдельно, образуя в итоге практически многослойный яичный пирог с необычным разрезом.

Омлет "Пуляр": классический рецепт

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 173 ккал

Ингредиенты:

  • 4 куриных яйца
  • 2 ст. л. молока или сливок
  • 1 щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Отделить белки и желтки.
  2. Белки взбить миксером или венчиком в крепкую пену. Посолить.
  3. Яичные желтки слегка взбить, добавить молоко или сливки, соль.
  4. Разогреть сковороду на среднем огне. Смазать сливочным маслом.
  5. Вылить желтки на сковороду и распределить их по всей поверхности сковороды. Подержать желтки на огне, пока они не "схватятся".
  6. На желтки выложить взбитые белки, разровнять. Сделать минимальный огонь и довести до готовности. Крышкой сковороду не закрывать.
  7. Готовый омлет сложить пополам и разрезать на две порции.

Полезные советы по приготовлению омлета "Пуляр"

  • Чтобы белки легче взбивались и не оседали, нужно посуду, где будут взбиваться белки, смочить уксусом или лимонным соком и протереть бумажным полотенцем.
  • Чтобы проверить готовность омлета, коснитесь белковой пены пальцем. Если белок не липнет к пальцу, значит, омлет готов.
  • Можно подавать омлет "Пуляр" с зеленью и свежими овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

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Источник: Сегодня
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