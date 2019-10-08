Как приготовить омлет "Пуляр" по классическому рецепту
"Пуляр" – особый вид французского омлета
Омлет "Пуляр" – очень вкусный, сытный и нежный. В конце XVIII века семейная пара Анет и Виктор Пуляр открыли гостиницу, где это блюдо подавали на завтрак. В наше время такой омлет можно попробовать во многих ресторанах Франции.
Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:
От обычного, знакомого каждому из нас блюда омлет "Пуляр" отличается тем, что белки и желтки готовятся отдельно, образуя в итоге практически многослойный яичный пирог с необычным разрезом.
Омлет "Пуляр": классический рецепт
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 173 ккал
Ингредиенты:
- 4 куриных яйца
- 2 ст. л. молока или сливок
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
- Отделить белки и желтки.
- Белки взбить миксером или венчиком в крепкую пену. Посолить.
- Яичные желтки слегка взбить, добавить молоко или сливки, соль.
- Разогреть сковороду на среднем огне. Смазать сливочным маслом.
- Вылить желтки на сковороду и распределить их по всей поверхности сковороды. Подержать желтки на огне, пока они не "схватятся".
- На желтки выложить взбитые белки, разровнять. Сделать минимальный огонь и довести до готовности. Крышкой сковороду не закрывать.
- Готовый омлет сложить пополам и разрезать на две порции.
Полезные советы по приготовлению омлета "Пуляр"
- Чтобы белки легче взбивались и не оседали, нужно посуду, где будут взбиваться белки, смочить уксусом или лимонным соком и протереть бумажным полотенцем.
- Чтобы проверить готовность омлета, коснитесь белковой пены пальцем. Если белок не липнет к пальцу, значит, омлет готов.
- Можно подавать омлет "Пуляр" с зеленью и свежими овощами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.
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