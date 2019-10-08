Как приготовить омлет "Пуляр" по классическому рецепту

"Пуляр" – особый вид французского омлета

Омлет "Пуляр" Фото: Depositphotos

Омлет "Пуляр" – очень вкусный, сытный и нежный. В конце XVIII века семейная пара Анет и Виктор Пуляр открыли гостиницу, где это блюдо подавали на завтрак. В наше время такой омлет можно попробовать во многих ресторанах Франции.

Смотрите видео, как приготовить вкусный омлет:

От обычного, знакомого каждому из нас блюда омлет "Пуляр" отличается тем, что белки и желтки готовятся отдельно, образуя в итоге практически многослойный яичный пирог с необычным разрезом.

Омлет "Пуляр": классический рецепт

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

173 ккал

Ингредиенты:

4 куриных яйца

2 ст. л. молока или сливок

1 щепотка соли

Способ приготовления:

Отделить белки и желтки. Белки взбить миксером или венчиком в крепкую пену. Посолить. Яичные желтки слегка взбить, добавить молоко или сливки, соль. Разогреть сковороду на среднем огне. Смазать сливочным маслом. Вылить желтки на сковороду и распределить их по всей поверхности сковороды. Подержать желтки на огне, пока они не "схватятся". На желтки выложить взбитые белки, разровнять. Сделать минимальный огонь и довести до готовности. Крышкой сковороду не закрывать. Готовый омлет сложить пополам и разрезать на две порции.

Полезные советы по приготовлению омлета "Пуляр"

Чтобы белки легче взбивались и не оседали, нужно посуду, где будут взбиваться белки, смочить уксусом или лимонным соком и протереть бумажным полотенцем.

Чтобы проверить готовность омлета, коснитесь белковой пены пальцем. Если белок не липнет к пальцу, значит, омлет готов.

Можно подавать омлет "Пуляр" с зеленью и свежими овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

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