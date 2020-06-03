Как приготовить освежающий клубничный лимонад с мятой
Лучший рецепт ягодного лимонада с фото
Домашний лимонад с клубникой и мятой – идеальный напиток для лета. Его кисло-сладкий вкус отлично утоляет жажду.
Для приготовления лимонада подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Количество сахара можно регулировать на свой вкус, оно зависит от того, насколько сладкая или кислая вам попалась клубника.
Лимонад с клубникой и мятой
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350 г клубники
- 1 лимон или лайм
- Небольшой пучок мяты
- 5 ст.л. сахара
- Щепотка ванилина
- 1.5 л воды
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Способ приготовления:
- Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам.
- Лимон нарезать кружочками толщиной 5 мм.
- Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лимон, ванилин и листики мяты.
- Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном.
- Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 20 минут.
- Затем ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.
Как подавать напиток
Подавать клубничный лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.
Смотрите видео, как сделать необычный домашний лимонад:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.
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