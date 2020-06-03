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Как приготовить освежающий клубничный лимонад с мятой

Сегодня, 11:21

Лучший рецепт ягодного лимонада с фото

Домашний лимонад с клубникой и мятой – идеальный напиток для лета. Его кисло-сладкий вкус отлично утоляет жажду.

Для приготовления лимонада подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Количество сахара можно регулировать на свой вкус, оно зависит от того, насколько сладкая или кислая вам попалась клубника.

Лимонад с клубникой и мятой

Лимонад с клубникой
Лимонад с клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

  • 120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 350 г клубники
  • 1 лимон или лайм
  • Небольшой пучок мяты
  • 5 ст.л. сахара
  • Щепотка ванилина
  • 1.5 л воды

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Способ приготовления:

  1. Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам.
  2. Лимон нарезать кружочками толщиной 5 мм.
  3. Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лимон, ванилин и листики мяты.
  4. Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном.
  5. Накрыть крышкой и оставить настаиваться на 20 минут.
  6. Затем ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Как подавать напиток

Подавать клубничный лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.

Смотрите видео, как сделать необычный домашний лимонад:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.

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Источник: Сегодня
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