Как приготовить овощи на гриле: три рецепта для пикника

Рецепты лучших маринадов для овощей и грибов

Овощи на гриле запеченные Фото: freepik.com

Овощи, запеченные на костре или решетке гриля – это вкусное самостоятельное блюдо и потрясающий гарнир к мясу, птице и рыбе. Но чтобы овощи и грибы сполна раскрыли свой вкус аромат, нужно предварительно их замариновать.

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Мы предлагаем три рецепта маринада для овощей гриль – классического с зеленью, чесноком и лимоном, медово-горчичного и винно-лукового.

Овощи гриль в классическом маринаде

Овощи на костре запеченные Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500-700 г ассорти летних овощей

200 г шампиньонов

1 лимон

Несколько веточек базилика

Розмарин

3-4 зубчика чеснока

50 мл растительного масла

Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Тщательно промойте овощи и грибы. Выдавите сок одного лимона в миску. Помойте базилик и розмарин и мелко нарежьте их. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте в лимонный сок чеснок, пряные травы, соль и растительное масло. Крупно нарежьте овощи и грибы и насыпьте их в чистый пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте мариноваться на 30 минут. Вы можете нанизать овощи на шампуры или положить их в сетку и запечь, как барбекю. Запекать нужно примерно по 10 минут с каждой стороны.

Овощи гриль в медовом маринаде

Овощи на костре в меду Фото: Depositphotos



Ингредиенты:

500-700 г овощей

200 г шампиньонов

4-5 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. горчицы

3-4 соцветия гвоздики

3-4 ст. л. растительного масла

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Тщательно промойте овощи и грибы. Отправьте все ингредиенты для маринада в миску и перемешайте их венчиком до однородного состояния. Нарежьте овощи и грибы, пересыпьте их в чистый плотный пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте на 15-30 минут. Запекайте овощи по 10 минут с каждой стороны.

Овощи гриль в винном маринаде

Запеченные овощи в маринаде из вина Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500-700 г любимых овощей

200 г шампиньонов

1 стакан белого сухого вина

2 луковицы

2-3 лавровых листа

2-3 ст. л. растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Помойте овощи и грибы. Лук пропустите через мясорубку или измельчите с помощью блендера. В белое вино добавьте лавровый лист, луковое пюре, черный молотый перец, подсолнечное масло и соль. Тщательно все перемешать. Нарежьте овощи и грибы, насыпьте их в чистый пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхни. Оставьте на 20-40 минут. Запекайте овощи по 5-10 минут с каждой стороны.

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