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Как приготовить овощи на гриле: три рецепта для пикника

Рецепты лучших маринадов для овощей и грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Овощи на гриле запеченные
Овощи на гриле запеченные
Фото: freepik.com

Овощи, запеченные на костре или решетке гриля – это вкусное самостоятельное блюдо и потрясающий гарнир к мясу, птице и рыбе. Но чтобы овощи и грибы сполна раскрыли свой вкус аромат, нужно предварительно их замариновать. 

Смотрите видео, как приготовить грибной бургер по рецепту Дмитрия Горовенко:

Мы предлагаем три рецепта маринада для овощей гриль – классического с зеленью, чесноком и лимоном, медово-горчичного и винно-лукового. 

Овощи гриль в классическом маринаде

Овощи на костре запеченные
Овощи на костре запеченные
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500-700 г ассорти летних овощей
  • 200 г шампиньонов
  • 1 лимон
  • Несколько веточек базилика
  • Розмарин
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 50 мл растительного масла
  • Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Тщательно промойте овощи и грибы. 
  2. Выдавите сок одного лимона в миску. Помойте базилик и розмарин и мелко нарежьте их. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте в лимонный сок чеснок, пряные травы, соль и растительное масло.
  3. Крупно нарежьте овощи и грибы и насыпьте их в чистый пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте мариноваться на 30 минут.
  4. Вы можете нанизать овощи на шампуры или положить их в сетку и запечь, как барбекю. Запекать нужно примерно по 10 минут с каждой стороны.

Овощи гриль в медовом маринаде

Овощи на костре в меду
Овощи на костре в меду
Фото: Depositphotos

 
Ингредиенты:

  • 500-700 г овощей
  • 200 г шампиньонов
  • 4-5 ст. л. меда
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. горчицы
  • 3-4 соцветия гвоздики
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Тщательно промойте овощи и грибы. 
  2. Отправьте все ингредиенты для маринада в миску и перемешайте их венчиком до однородного состояния.
  3. Нарежьте овощи и грибы, пересыпьте их в чистый плотный пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте на 15-30 минут.
  4. Запекайте овощи по 10 минут с каждой стороны. 

Овощи гриль в винном маринаде

Запеченные овощи в маринаде из вина
Запеченные овощи в маринаде из вина
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500-700 г любимых овощей
  • 200 г шампиньонов
  • 1 стакан белого сухого вина
  • 2 луковицы
  • 2-3 лавровых листа
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Помойте овощи и грибы. 
  2. Лук пропустите через мясорубку или измельчите с помощью блендера. В белое вино добавьте лавровый лист, луковое пюре, черный молотый перец, подсолнечное масло и соль. Тщательно все перемешать.
  3. Нарежьте овощи и грибы, насыпьте их в чистый пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхни. Оставьте на 20-40 минут.
  4. Запекайте овощи по 5-10 минут с каждой стороны. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом курицы с картошкой в рукаве.

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Источник: Сегодня
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