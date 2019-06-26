Как приготовить овощи на гриле: три рецепта для пикника
Рецепты лучших маринадов для овощей и грибов
Овощи, запеченные на костре или решетке гриля – это вкусное самостоятельное блюдо и потрясающий гарнир к мясу, птице и рыбе. Но чтобы овощи и грибы сполна раскрыли свой вкус аромат, нужно предварительно их замариновать.
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Мы предлагаем три рецепта маринада для овощей гриль – классического с зеленью, чесноком и лимоном, медово-горчичного и винно-лукового.
Овощи гриль в классическом маринаде
Ингредиенты:
- 500-700 г ассорти летних овощей
- 200 г шампиньонов
- 1 лимон
- Несколько веточек базилика
- Розмарин
- 3-4 зубчика чеснока
- 50 мл растительного масла
- Соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Тщательно промойте овощи и грибы.
- Выдавите сок одного лимона в миску. Помойте базилик и розмарин и мелко нарежьте их. Чеснок пропустите через пресс. Добавьте в лимонный сок чеснок, пряные травы, соль и растительное масло.
- Крупно нарежьте овощи и грибы и насыпьте их в чистый пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте мариноваться на 30 минут.
- Вы можете нанизать овощи на шампуры или положить их в сетку и запечь, как барбекю. Запекать нужно примерно по 10 минут с каждой стороны.
Овощи гриль в медовом маринаде
Ингредиенты:
- 500-700 г овощей
- 200 г шампиньонов
- 4-5 ст. л. меда
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. горчицы
- 3-4 соцветия гвоздики
- 3-4 ст. л. растительного масла
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Тщательно промойте овощи и грибы.
- Отправьте все ингредиенты для маринада в миску и перемешайте их венчиком до однородного состояния.
- Нарежьте овощи и грибы, пересыпьте их в чистый плотный пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхните. Оставьте на 15-30 минут.
- Запекайте овощи по 10 минут с каждой стороны.
Овощи гриль в винном маринаде
Ингредиенты:
- 500-700 г любимых овощей
- 200 г шампиньонов
- 1 стакан белого сухого вина
- 2 луковицы
- 2-3 лавровых листа
- 2-3 ст. л. растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Помойте овощи и грибы.
- Лук пропустите через мясорубку или измельчите с помощью блендера. В белое вино добавьте лавровый лист, луковое пюре, черный молотый перец, подсолнечное масло и соль. Тщательно все перемешать.
- Нарежьте овощи и грибы, насыпьте их в чистый пакет. Залейте маринадом, завяжите пакет и хорошо встряхни. Оставьте на 20-40 минут.
- Запекайте овощи по 5-10 минут с каждой стороны.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом курицы с картошкой в рукаве.
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