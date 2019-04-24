Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить овощи на костре по-армянски

Овощи в этом рецепте сначала запекают, а потом превращают в салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Овощи на гриле по-армянски
Овощи на гриле по-армянски
Фото: Depositphotos

В армянской кухне шашлык готовят не только из мяса, но и из овощей. Ни одно праздничное застолье не обходится без этого блюда.

Рецепт овощей на костре по-армянски довольно прост: нужно нанизать целые овощи на шампуры и запечь до румяной корочки. Затем ставшие мягкими овощи следует освободить от кожуры, произвольно нарезать, приправить специями, маслом и лимонным соком.

Такой салат из запеченных на мангале овощей традиционно подают на гарнир к мясу, приготовленному на углях.

Овощи на костре на шампурах по-армянски

Ингредиенты:

  • Баклажан – 4 шт.
  • Сладкий перец – 5 шт.
  • Зубок чеснока – 5 шт.
  • Красный лук – 2 шт.
  • Пучок кинзы
  • Сок лимона – 40 мл
  • Масло – 80 мл
  • Черный молотый перец – 5 г

Рецепт приготовления:

  1. Баклажаны и перец нанижьте на шампуры.
  2. Запекайте овощи на мангале до обугливания кожицы.
  3. Снимите кожицу с готовых овощей.
  4. Овощи порежьте, добавьте лук, чеснок и кинзу, масло, перец и сок лимона.

Читайте также
Как правильно приготовить шампиньоны на костре

Овощи на костре по-армянски

Ингредиенты:

  • Сладкий перец – 4 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Баклажаны – 4 шт.
  • Острый зеленый перчик – 1 стручок
  • Лук – 1 шт.
  • Кинза
  • Базилик

Рецепт приготовления:

  1. Разведите огонь в мангале. Нанижьте овощи на шампуры вместе с острым перцем.
  2. Запеките до корочки. Если есть место, можно готовить все одновременно, если нет, то баклажаны следует запечь первыми. Когда кожица овощей слегка обуглится, снять с огня.
  3. Перед тем, как очистить от корочки баклажаны, на 3-4 минуты поместите их в не очень крепкий солевой раствор, чтобы снять горечь. Очистите все овощи.
  4. Все очищенные овощи нарежьте на мелкие кусочки.
  5. Измельчите репчатый лук и зелень.
  6. Все овощи смешайте в миске или салатнике и посолите по вкусу. Подавайте к шашлыку.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом курицы с картошкой в рукаве.

Смотрите видео, как приготовить грибной бургер по рецепту Дмитрия Горовенко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украине начали продавать дешевые ранние овощи Отечественная редиска и импортный лук: какими будут цены на овощи на Пасху Как приготовить шампиньоны на гриле Блюда из кабачков в духовке: три рецепта для обеда
овощи гриль
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:50Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:13Fun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляАфиша

Первый секс Арьи и спасение Джейме: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

22 апреляСтиль

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Новости партнеров

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Торт медовик: самый простой и вкусный медовый рецепт
Торт медовик: самый простой и вкусный медовый рецепт
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео
«Настоящее счастье и чудо»: Брежнева планирует снова стать мамой
«Настоящее счастье и чудо»: Брежнева планирует снова стать мамой
Ей было 55. Скончалась вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
Ей было 55. Скончалась вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина