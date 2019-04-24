Как приготовить овощи на костре по-армянски

Овощи в этом рецепте сначала запекают, а потом превращают в салат

Овощи на гриле по-армянски Фото: Depositphotos

В армянской кухне шашлык готовят не только из мяса, но и из овощей. Ни одно праздничное застолье не обходится без этого блюда.

Рецепт овощей на костре по-армянски довольно прост: нужно нанизать целые овощи на шампуры и запечь до румяной корочки. Затем ставшие мягкими овощи следует освободить от кожуры, произвольно нарезать, приправить специями, маслом и лимонным соком.

Такой салат из запеченных на мангале овощей традиционно подают на гарнир к мясу, приготовленному на углях.

Овощи на костре на шампурах по-армянски

Ингредиенты:

Баклажан – 4 шт.

Сладкий перец – 5 шт.

Зубок чеснока – 5 шт.

Красный лук – 2 шт.

Пучок кинзы

Сок лимона – 40 мл

Масло – 80 мл

Черный молотый перец – 5 г

Рецепт приготовления:

Баклажаны и перец нанижьте на шампуры. Запекайте овощи на мангале до обугливания кожицы. Снимите кожицу с готовых овощей. Овощи порежьте, добавьте лук, чеснок и кинзу, масло, перец и сок лимона.

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Овощи на костре по-армянски

Ингредиенты:

Сладкий перец – 4 шт.

Помидоры – 4 шт.

Баклажаны – 4 шт.

Острый зеленый перчик – 1 стручок

Лук – 1 шт.

Кинза

Базилик

Рецепт приготовления:

Разведите огонь в мангале. Нанижьте овощи на шампуры вместе с острым перцем. Запеките до корочки. Если есть место, можно готовить все одновременно, если нет, то баклажаны следует запечь первыми. Когда кожица овощей слегка обуглится, снять с огня. Перед тем, как очистить от корочки баклажаны, на 3-4 минуты поместите их в не очень крепкий солевой раствор, чтобы снять горечь. Очистите все овощи. Все очищенные овощи нарежьте на мелкие кусочки. Измельчите репчатый лук и зелень. Все овощи смешайте в миске или салатнике и посолите по вкусу. Подавайте к шашлыку.

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