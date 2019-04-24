Как приготовить овощи на костре по-армянски
Овощи в этом рецепте сначала запекают, а потом превращают в салат
В армянской кухне шашлык готовят не только из мяса, но и из овощей. Ни одно праздничное застолье не обходится без этого блюда.
Рецепт овощей на костре по-армянски довольно прост: нужно нанизать целые овощи на шампуры и запечь до румяной корочки. Затем ставшие мягкими овощи следует освободить от кожуры, произвольно нарезать, приправить специями, маслом и лимонным соком.
Такой салат из запеченных на мангале овощей традиционно подают на гарнир к мясу, приготовленному на углях.
Овощи на костре на шампурах по-армянски
Ингредиенты:
- Баклажан – 4 шт.
- Сладкий перец – 5 шт.
- Зубок чеснока – 5 шт.
- Красный лук – 2 шт.
- Пучок кинзы
- Сок лимона – 40 мл
- Масло – 80 мл
- Черный молотый перец – 5 г
Рецепт приготовления:
- Баклажаны и перец нанижьте на шампуры.
- Запекайте овощи на мангале до обугливания кожицы.
- Снимите кожицу с готовых овощей.
- Овощи порежьте, добавьте лук, чеснок и кинзу, масло, перец и сок лимона.
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Овощи на костре по-армянски
Ингредиенты:
- Сладкий перец – 4 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Баклажаны – 4 шт.
- Острый зеленый перчик – 1 стручок
- Лук – 1 шт.
- Кинза
- Базилик
Рецепт приготовления:
- Разведите огонь в мангале. Нанижьте овощи на шампуры вместе с острым перцем.
- Запеките до корочки. Если есть место, можно готовить все одновременно, если нет, то баклажаны следует запечь первыми. Когда кожица овощей слегка обуглится, снять с огня.
- Перед тем, как очистить от корочки баклажаны, на 3-4 минуты поместите их в не очень крепкий солевой раствор, чтобы снять горечь. Очистите все овощи.
- Все очищенные овощи нарежьте на мелкие кусочки.
- Измельчите репчатый лук и зелень.
- Все овощи смешайте в миске или салатнике и посолите по вкусу. Подавайте к шашлыку.
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