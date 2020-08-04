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Как приготовить овощное рагу на гриле: рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:54

Рецепт аппетитного рагу из овощей с фасолью и кукурузой

Рагу из летних овощей можно приготовить не только на сковороде или в мультиварке, но и на гриле. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать суккоташ – овощное блюдо американских индейцев с фасолью и кукурузой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Рагу на гриле с кукурузой и фасолью

Овощное рагу с фасолью и кукурузой
Овощное рагу с фасолью и кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г консервированной фасоли
  • 3 початка кукурузы
  • 1 цукини
  • 1 болгарский перец
  • 1 красная луковица
  • 150 г сливочного масла
  • 150 мл белого вина
  • 150 мл растительного масла
  • Соль, перец
  • Лимонный сок
  • Сахар
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Возьмите кукурузу и отодвиньте листья. Натрите зерна сливочным маслом и солью, заверните назад. Поставьте на гриль.
  2. Из большого листа фольги сделайте лодочку. Положите внутрь нарезанные овощи и фасоль. Добавьте соль, перец, сахар, растительное масло, зелень, лимонный сок и вино.
  3. Накройте фольгой и поместите на решетку гриля.
  4. Кукурузу очистите от листьев и срежьте зерна с початка острым ножом.
  5. Когда овощи приготовятся, добавьте кукурузу и кусочек сливочного масла.

На заметку

Снимать кукурузу с гриля нужно, когда листья обуглятся.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны как грибы. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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