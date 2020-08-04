Как приготовить овощное рагу на гриле: рецепт с видео от Григория Германа
Рецепт аппетитного рагу из овощей с фасолью и кукурузой
Рагу из летних овощей можно приготовить не только на сковороде или в мультиварке, но и на гриле. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать суккоташ – овощное блюдо американских индейцев с фасолью и кукурузой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Рагу на гриле с кукурузой и фасолью
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г консервированной фасоли
- 3 початка кукурузы
- 1 цукини
- 1 болгарский перец
- 1 красная луковица
- 150 г сливочного масла
- 150 мл белого вина
- 150 мл растительного масла
- Соль, перец
- Лимонный сок
- Сахар
- Зелень
Способ приготовления:
- Возьмите кукурузу и отодвиньте листья. Натрите зерна сливочным маслом и солью, заверните назад. Поставьте на гриль.
- Из большого листа фольги сделайте лодочку. Положите внутрь нарезанные овощи и фасоль. Добавьте соль, перец, сахар, растительное масло, зелень, лимонный сок и вино.
- Накройте фольгой и поместите на решетку гриля.
- Кукурузу очистите от листьев и срежьте зерна с початка острым ножом.
- Когда овощи приготовятся, добавьте кукурузу и кусочек сливочного масла.
На заметку
Снимать кукурузу с гриля нужно, когда листья обуглятся.
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