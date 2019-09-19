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Как приготовить овощное рагу: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных рагу из овощей с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Овощное рагу с мясом
Овощное рагу с мясом
Фото: Depositphotos

Рагу из овощей – это вкусное и легкое блюдо, которое содержит много витаминов и полезной клетчатки. Овощное рагу может быть как гарниром, так и основным блюдом, если добавить в него мясо.

Смотрите видео, какие овощи лучше покупать:

Ингредиенты для рагу должно быть нарезаны кусочками примерно одинакового размера. Специи для блюда используют самые простые: черный перец горошком, лавровый лист, соль и пряные травы. 

Овощное рагу с кабачками

Рагу с кабачками
Рагу с кабачками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 помидор или 1 ст.л. томатной пасты
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Черный молотый перец и соль – по вкусу
  • Растительное рафинированное масло – для жарки
  • Любые пряности, травы и специи – по вкусу
  • Вода или овощной бульон

Способ приготовления:

  1. Подготовить овощи. Кабачок и помидор промыть под проточной водой и высушить бумажной салфеткой.
  2. Картофель, морковь и чеснок очистить, помыть и дать высохнуть. Овощи нарезать кубиками по 1,5 см., морковь и чеснок – 1 см.
  3. В казан или сковороду с толстым дном налить растительное масло и нагреть. Положить жариться овощи, которые дольше всего готовятся – картофель и морковь. Устанавить средний нагрев и готовить, периодически помешивая, около 10 минут, до легкой золотистости.
  4. Добавить в сковороду кабачки и помидоры. Все перемешать и продолжать жарить еще 5-7 минут. Положить в сковороду соль, молотый перец и любые пряности. Можно использовать душистый перец горошком, молотую паприку и прованские травы.
  5. Также налить к продуктам 50 мл воды или бульона. Перемешать, довести до кипения, сковороду закрыть крышкой и тушим около получаса на медленном огне.
  6. Подавать рагу вместе с хлебом.

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Овощное рагу в мультиварке

Тушеные баклажаны с овощами
Тушеные баклажаны с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 г кабачков
  • 200 г баклажанов
  • 200 г болгарского перца
  • 1 небольшой стручок острого перца
  • 100 г моркови
  • 500 г картофеля
  • 3 зубчика чеснока
  • 200 г свежих помидоров или 50 г вяленых
  • Соль, перец
  • 1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
  3. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Овощное рагу с мясом индейки

Рагу из баклажанов и филе индейки
Рагу из баклажанов и филе индейки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 1 цуккини или кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 сладких перца разного цвета
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 помидора
  • зелень петрушки или базилика
  • растительное масло
  • 50 мл соевого соуса
  • 1/2 ч.л. карри
  • 1/2 ч.л. молотой паприки
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
  2. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
  3. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
  4. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
  5. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.

Овощное рагу с картошкой и фрикадельками

Рагу с фрикадельками
Рагу с фрикадельками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для мясных шариков:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • Соль, перец
  • 1/2 луковицы

Для рагу:

  • 1/2 луковицы
  • 3 картофелины
  • 2 маленьких кабачка
  • 1 баклажан больше среднего
  • 2 помидора
  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 2-3 ст.л. сметаны
  • Вода
  • Итальянские травы
  • Зелень
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешать фарш, яйцо, специи и мелко порубленный лук. Сформировать мокрыми руками шарики и обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. Переложить в отдельную миску.
  2. Лук мелко порубить, картофель очистить и нарезать кубиками.
  3. Баклажаны и кабачки нарезать кубиками, посолить и дать постоять, чтобы стек лишний сок.
  4. На растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить картофель и немного воды, тушить под крышкой 10 минут. Затем промыть и обсушить баклажаны и кабачки, добавить к картофелю.
  5. Тем временем залить помидоры кипятком на минуту и снять кожицу. Нарезать мякоть мелкими кубиками. Зелень порубить.
  6. Добавить помидоры вместе с фрикадельками, тушить еще около 10 минут. Затем добавить сметану, зелень, итальянские травы, специи, кукурузу и довести до готовности. 

Овощное рагу с капустой

Рагу в мультиварке
Рагу в мультиварке
Фото: Getty Images

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 500 г белокочанной капусты
  • 400 г баклажанов
  • 150 г помидоров
  • 150 г моркови
  • 100 г репчатого лука
  • 50 г растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 200 мл воды
  • Соль
  • Специи
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
  2. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
  3. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
  4. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
  5. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. 
  6. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Секреты приготовления овощного рагу

  • Чтобы овощи сохранили свою форму, слишком мелко их нарезать не стоит, иначе они превратятся в кашу. Блюдо эстетично смотрится, когда все ингредиенты нарезаны одинаковой формы – кубиками, брусками или соломкой
  • К главным ингредиентам можно добавлять разнообразные овощи: репчатый лук, лук-шалот, морковь, помидоры, чеснок, сладкий и горький перец, кукурузу, белокочанную или цветную капусту и т.д.
  • При добавлении в рагу баклажанов, плоды следует предварительно обработать – овощ нарезать, присыпать солью и выдержать 30 минут. После промыть и обсушить. Тогда из него уйдет вся неприятная горечь.
  • Из специй подойдут молотый и душистый перец, куркуму, орегано, карри, кориандр, свежую и сушеную зелень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рагу из баклажанов и белой фасоли. "Сегодня" также делились рецептом итальянской капонаты из овощей.

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Источник: Сегодня
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