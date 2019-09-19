Как приготовить овощное рагу: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных рагу из овощей с фото

Овощное рагу с мясом Фото: Depositphotos

Рагу из овощей – это вкусное и легкое блюдо, которое содержит много витаминов и полезной клетчатки. Овощное рагу может быть как гарниром, так и основным блюдом, если добавить в него мясо.

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Ингредиенты для рагу должно быть нарезаны кусочками примерно одинакового размера. Специи для блюда используют самые простые: черный перец горошком, лавровый лист, соль и пряные травы.

Овощное рагу с кабачками

Рагу с кабачками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кабачок

2 картофелины

1 морковь

1 помидор или 1 ст.л. томатной пасты

2-3 зубчика чеснока

Черный молотый перец и соль – по вкусу

Растительное рафинированное масло – для жарки

Любые пряности, травы и специи – по вкусу

Вода или овощной бульон

Способ приготовления:

Подготовить овощи. Кабачок и помидор промыть под проточной водой и высушить бумажной салфеткой. Картофель, морковь и чеснок очистить, помыть и дать высохнуть. Овощи нарезать кубиками по 1,5 см., морковь и чеснок – 1 см. В казан или сковороду с толстым дном налить растительное масло и нагреть. Положить жариться овощи, которые дольше всего готовятся – картофель и морковь. Устанавить средний нагрев и готовить, периодически помешивая, около 10 минут, до легкой золотистости. Добавить в сковороду кабачки и помидоры. Все перемешать и продолжать жарить еще 5-7 минут. Положить в сковороду соль, молотый перец и любые пряности. Можно использовать душистый перец горошком, молотую паприку и прованские травы. Также налить к продуктам 50 мл воды или бульона. Перемешать, довести до кипения, сковороду закрыть крышкой и тушим около получаса на медленном огне. Подавать рагу вместе с хлебом.

Овощное рагу в мультиварке

Тушеные баклажаны с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

200 г кабачков

200 г баклажанов

200 г болгарского перца

1 небольшой стручок острого перца

100 г моркови

500 г картофеля

3 зубчика чеснока

200 г свежих помидоров или 50 г вяленых

Соль, перец

1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Овощное рагу с мясом индейки

Рагу из баклажанов и филе индейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г филе индейки

1 цуккини или кабачок

1 баклажан

2 сладких перца разного цвета

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 помидора

зелень петрушки или базилика

растительное масло

50 мл соевого соуса

1/2 ч.л. карри

1/2 ч.л. молотой паприки

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.

Овощное рагу с картошкой и фрикадельками

Рагу с фрикадельками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для мясных шариков:

500 г куриного фарша

1 яйцо

Соль, перец

1/2 луковицы

Для рагу:

1/2 луковицы

3 картофелины

2 маленьких кабачка

1 баклажан больше среднего

2 помидора

1/2 банки консервированной кукурузы

2-3 ст.л. сметаны

Вода

Итальянские травы

Зелень

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешать фарш, яйцо, специи и мелко порубленный лук. Сформировать мокрыми руками шарики и обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. Переложить в отдельную миску. Лук мелко порубить, картофель очистить и нарезать кубиками. Баклажаны и кабачки нарезать кубиками, посолить и дать постоять, чтобы стек лишний сок. На растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить картофель и немного воды, тушить под крышкой 10 минут. Затем промыть и обсушить баклажаны и кабачки, добавить к картофелю. Тем временем залить помидоры кипятком на минуту и снять кожицу. Нарезать мякоть мелкими кубиками. Зелень порубить. Добавить помидоры вместе с фрикадельками, тушить еще около 10 минут. Затем добавить сметану, зелень, итальянские травы, специи, кукурузу и довести до готовности.

Овощное рагу с капустой

Рагу в мультиварке Фото: Getty Images

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г картофеля

500 г белокочанной капусты

400 г баклажанов

150 г помидоров

150 г моркови

100 г репчатого лука

50 г растительного масла

2-3 зубчика чеснока

200 мл воды

Соль

Специи

Зелень

Способ приготовления:

Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы. Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см. Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить. Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать. Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час. Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.

Секреты приготовления овощного рагу

Чтобы овощи сохранили свою форму, слишком мелко их нарезать не стоит, иначе они превратятся в кашу. Блюдо эстетично смотрится, когда все ингредиенты нарезаны одинаковой формы – кубиками, брусками или соломкой

К главным ингредиентам можно добавлять разнообразные овощи: репчатый лук, лук-шалот, морковь, помидоры, чеснок, сладкий и горький перец, кукурузу, белокочанную или цветную капусту и т.д.

При добавлении в рагу баклажанов, плоды следует предварительно обработать – овощ нарезать, присыпать солью и выдержать 30 минут. После промыть и обсушить. Тогда из него уйдет вся неприятная горечь.

Из специй подойдут молотый и душистый перец, куркуму, орегано, карри, кориандр, свежую и сушеную зелень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рагу из баклажанов и белой фасоли. "Сегодня" также делились рецептом итальянской капонаты из овощей.

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