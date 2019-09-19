Как приготовить овощное рагу: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных рагу из овощей с фото
Рагу из овощей – это вкусное и легкое блюдо, которое содержит много витаминов и полезной клетчатки. Овощное рагу может быть как гарниром, так и основным блюдом, если добавить в него мясо.
Смотрите видео, какие овощи лучше покупать:
Ингредиенты для рагу должно быть нарезаны кусочками примерно одинакового размера. Специи для блюда используют самые простые: черный перец горошком, лавровый лист, соль и пряные травы.
Овощное рагу с кабачками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 помидор или 1 ст.л. томатной пасты
- 2-3 зубчика чеснока
- Черный молотый перец и соль – по вкусу
- Растительное рафинированное масло – для жарки
- Любые пряности, травы и специи – по вкусу
- Вода или овощной бульон
Способ приготовления:
- Подготовить овощи. Кабачок и помидор промыть под проточной водой и высушить бумажной салфеткой.
- Картофель, морковь и чеснок очистить, помыть и дать высохнуть. Овощи нарезать кубиками по 1,5 см., морковь и чеснок – 1 см.
- В казан или сковороду с толстым дном налить растительное масло и нагреть. Положить жариться овощи, которые дольше всего готовятся – картофель и морковь. Устанавить средний нагрев и готовить, периодически помешивая, около 10 минут, до легкой золотистости.
- Добавить в сковороду кабачки и помидоры. Все перемешать и продолжать жарить еще 5-7 минут. Положить в сковороду соль, молотый перец и любые пряности. Можно использовать душистый перец горошком, молотую паприку и прованские травы.
- Также налить к продуктам 50 мл воды или бульона. Перемешать, довести до кипения, сковороду закрыть крышкой и тушим около получаса на медленном огне.
- Подавать рагу вместе с хлебом.
Читайте также:Рагу из баклажанов: ТОП-5 рецептов для ужина
Овощное рагу в мультиварке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 200 г кабачков
- 200 г баклажанов
- 200 г болгарского перца
- 1 небольшой стручок острого перца
- 100 г моркови
- 500 г картофеля
- 3 зубчика чеснока
- 200 г свежих помидоров или 50 г вяленых
- Соль, перец
- 1 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
- Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
- В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.
Овощное рагу с мясом индейки
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 1 цуккини или кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких перца разного цвета
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидора
- зелень петрушки или базилика
- растительное масло
- 50 мл соевого соуса
- 1/2 ч.л. карри
- 1/2 ч.л. молотой паприки
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
- Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
- Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
- Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
- Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.
Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.
Овощное рагу с картошкой и фрикадельками
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для мясных шариков:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- Соль, перец
- 1/2 луковицы
Для рагу:
- 1/2 луковицы
- 3 картофелины
- 2 маленьких кабачка
- 1 баклажан больше среднего
- 2 помидора
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 2-3 ст.л. сметаны
- Вода
- Итальянские травы
- Зелень
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешать фарш, яйцо, специи и мелко порубленный лук. Сформировать мокрыми руками шарики и обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. Переложить в отдельную миску.
- Лук мелко порубить, картофель очистить и нарезать кубиками.
- Баклажаны и кабачки нарезать кубиками, посолить и дать постоять, чтобы стек лишний сок.
- На растительном масле обжарить лук до мягкости, добавить картофель и немного воды, тушить под крышкой 10 минут. Затем промыть и обсушить баклажаны и кабачки, добавить к картофелю.
- Тем временем залить помидоры кипятком на минуту и снять кожицу. Нарезать мякоть мелкими кубиками. Зелень порубить.
- Добавить помидоры вместе с фрикадельками, тушить еще около 10 минут. Затем добавить сметану, зелень, итальянские травы, специи, кукурузу и довести до готовности.
Овощное рагу с капустой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 500 г белокочанной капусты
- 400 г баклажанов
- 150 г помидоров
- 150 г моркови
- 100 г репчатого лука
- 50 г растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 200 мл воды
- Соль
- Специи
- Зелень
Способ приготовления:
- Подготовить овощи. Картофель, помидоры, лук, морковь и чеснок очистить от кожицы.
- Нарезать картофель, баклажаны, капусту и томаты кубиками по 2 см.
- Лук и морковь нарезать кубиками по 1 см, чеснок мелко порубить.
- Сложить все ингредиенты в чашу мультиварки. Добавить растительное масло, соль и специи. Перемешать.
- Закрыть крышку и готовить в режиме "Тушение" 1 час.
- Перед подачей посыпать овощное рагу нарезанной зеленью.
Секреты приготовления овощного рагу
- Чтобы овощи сохранили свою форму, слишком мелко их нарезать не стоит, иначе они превратятся в кашу. Блюдо эстетично смотрится, когда все ингредиенты нарезаны одинаковой формы – кубиками, брусками или соломкой
- К главным ингредиентам можно добавлять разнообразные овощи: репчатый лук, лук-шалот, морковь, помидоры, чеснок, сладкий и горький перец, кукурузу, белокочанную или цветную капусту и т.д.
- При добавлении в рагу баклажанов, плоды следует предварительно обработать – овощ нарезать, присыпать солью и выдержать 30 минут. После промыть и обсушить. Тогда из него уйдет вся неприятная горечь.
- Из специй подойдут молотый и душистый перец, куркуму, орегано, карри, кориандр, свежую и сушеную зелень.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рагу из баклажанов и белой фасоли. "Сегодня" также делились рецептом итальянской капонаты из овощей.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.