Как приготовить паэлью с морепродуктами и зеленым горошком
Рецепт испанского блюда из риса с морским коктейлем и овощами
Паэлья с морепродуктами – популярное блюдо родом из Валенсии. В каждой испанской провинции паэлью готовят по-своему: добавляют в нее мясо, рыбу, дары моря. Бывает и вегетарианская паэлья. Но главные ингредиенты остаются неизменными: это приправленный шафраном рис, помидоры и оливковое масло.
Паэлья с морепродуктами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г риса арборио
- 1 крупная луковица
- 3 зубчика чеснока
- 1 крупный помидор
- 500-700 мл горячего рыбного бульона
- 300 г коктейля из морепродуктов, можно замороженного
- 100 г замороженного зеленого горошка
- Щепотка шафрана
- 1 ч.л. куркумы
- 1 ч.л. паприки
- Соль
- Петрушка и лимон – для украшения
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Способ приготовления:
- Луковицу порезать кубиками, чеснок мелко порубить.
- Помидор опустить на минуту в кипяток, снять кожицу и нарезать мякоть кубиками.
- Шафран насыпать в 1 стакан горячего бульона.
- Морепродукты разморозить и промыть.
- Лук обжарить на горячей сковороде на оливковом масле до прозрачности.
- Добавить чеснок и жарить еще 1 минуту.
- Добавить помидор и тушить, помешивая, в течение нескольких минут.
- Добавить рис, продолжать помешивать в течение нескольких минут. Всыпать специи, посолить.
- Влить бульон с шафраном и остальной бульон (всего 500 мл). Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне в течение 20 минут. Если через 20 минут рис будет суховат, добавить еще 200 мл бульона.
- Добавить морепродукты и горошек, перемешать и потушить еще 10 минут.
Как подавать блюдо
При подаче украсить паэлью петрушкой и лимоном.
Смотрите видео, как приготовить паэлью на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом паэльи с курицей и овощами, а также показывали, как сделать паэлью с креветками.
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