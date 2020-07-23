Как приготовить паэлью с морепродуктами и зеленым горошком

Рецепт испанского блюда из риса с морским коктейлем и овощами

Паэлья с морепродуктами – популярное блюдо родом из Валенсии. В каждой испанской провинции паэлью готовят по-своему: добавляют в нее мясо, рыбу, дары моря. Бывает и вегетарианская паэлья. Но главные ингредиенты остаются неизменными: это приправленный шафраном рис, помидоры и оливковое масло.

Паэлья с морепродуктами

Паэлья с морским коктейлем Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г риса арборио

1 крупная луковица

3 зубчика чеснока

1 крупный помидор

500-700 мл горячего рыбного бульона

300 г коктейля из морепродуктов, можно замороженного

100 г замороженного зеленого горошка

Щепотка шафрана

1 ч.л. куркумы

1 ч.л. паприки

Соль

Петрушка и лимон – для украшения

Способ приготовления:

Луковицу порезать кубиками, чеснок мелко порубить. Помидор опустить на минуту в кипяток, снять кожицу и нарезать мякоть кубиками. Шафран насыпать в 1 стакан горячего бульона. Морепродукты разморозить и промыть. Лук обжарить на горячей сковороде на оливковом масле до прозрачности. Добавить чеснок и жарить еще 1 минуту. Добавить помидор и тушить, помешивая, в течение нескольких минут. Добавить рис, продолжать помешивать в течение нескольких минут. Всыпать специи, посолить. Влить бульон с шафраном и остальной бульон (всего 500 мл). Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне в течение 20 минут. Если через 20 минут рис будет суховат, добавить еще 200 мл бульона. Добавить морепродукты и горошек, перемешать и потушить еще 10 минут.

Как подавать блюдо

При подаче украсить паэлью петрушкой и лимоном.

Смотрите видео, как приготовить паэлью на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом паэльи с курицей и овощами, а также показывали, как сделать паэлью с креветками.

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