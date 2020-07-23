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Как приготовить паэлью с морепродуктами и зеленым горошком

Сегодня, 16:03

Рецепт испанского блюда из риса с морским коктейлем и овощами

Паэлья с морепродуктами – популярное блюдо родом из Валенсии. В каждой испанской провинции паэлью готовят по-своему: добавляют в нее мясо, рыбу, дары моря. Бывает и вегетарианская паэлья. Но главные ингредиенты остаются неизменными: это приправленный шафраном рис, помидоры и оливковое масло.

Паэлья с морепродуктами

Паэлья с морским коктейлем
Паэлья с морским коктейлем
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г риса арборио
  • 1 крупная луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 500-700 мл горячего рыбного бульона
  • 300 г коктейля из морепродуктов, можно замороженного
  • 100 г замороженного зеленого горошка
  • Щепотка шафрана
  • 1 ч.л. куркумы
  • 1 ч.л. паприки
  • Соль
  • Петрушка и лимон – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Луковицу порезать кубиками, чеснок мелко порубить.
  2. Помидор опустить на минуту в кипяток, снять кожицу и нарезать мякоть кубиками.
  3. Шафран насыпать в 1 стакан горячего бульона.
  4. Морепродукты разморозить и промыть.
  5. Лук обжарить на горячей сковороде на оливковом масле до прозрачности.
  6. Добавить чеснок и жарить еще 1 минуту.
  7. Добавить помидор и тушить, помешивая, в течение нескольких минут.
  8. Добавить рис, продолжать помешивать в течение нескольких минут. Всыпать специи, посолить.
  9. Влить бульон с шафраном и остальной бульон (всего 500 мл). Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне в течение 20 минут. Если через 20 минут рис будет суховат, добавить еще 200 мл бульона.
  10. Добавить морепродукты и горошек, перемешать и потушить еще 10 минут.

Как подавать блюдо

При подаче украсить паэлью петрушкой и лимоном.

Смотрите видео, как приготовить паэлью на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом паэльи с курицей и овощами, а также показывали, как сделать паэлью с креветками.

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Источник: Сегодня
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