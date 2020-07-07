Как приготовить панкейки с авокадо и лососем: рецепт от Александра Педана

Рецепт несладких блинчиков с красной рыбой и пюре из авокадо

Панкейки – пышные американские блинчики, которые готовятся на сухой сковороде. В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущий и блогер Александр Педан показал, как приготовить их с авокадо и слабосоленым лососем. Пошаговый рецепт блюда с видео смотрите ниже.

Панкейки с авокадо и лососем

Панкейки с авокадо и лососем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г муки

2 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. соды

1/4 ч.л. лимонной кислоты

1 яйцо

200 мл молока

2 ст.л. оливкового масла

Для подачи:

2 авокадо

1 лимон

200 г слабосоленой красной рыбы

1 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Смешайте в миске все сухие ингредиенты. Добавьте яйцо, влейте молоко и оливковое масло. Перемешайте, чтобы не было комочков. Жарьте панкейки на сухой сковороде, выкладывая тесто ложкой.

Как подавать панкейки

Разомните авокадо с лимонным соком и оливковым маслом. Намажьте этой смесью панкейки. Выложите сверху ломтики красной рыбы.

Напомним, ранее мы писали, как сделать "хлопья" из панкейков на завтрак. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом быстрых банановых панкейков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться