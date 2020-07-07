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Как приготовить панкейки с авокадо и лососем: рецепт от Александра Педана

Сегодня, 13:04

Рецепт несладких блинчиков с красной рыбой и пюре из авокадо

Панкейки – пышные американские блинчики, которые готовятся на сухой сковороде. В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущий и блогер Александр Педан показал, как приготовить их с авокадо и слабосоленым лососем. Пошаговый рецепт блюда с видео смотрите ниже.

Панкейки с авокадо и лососем

Панкейки с авокадо и лососем
Панкейки с авокадо и лососем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 2 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1/4 ч.л. лимонной кислоты
  • 1 яйцо
  • 200 мл молока
  • 2 ст.л. оливкового масла

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Для подачи:

  • 2 авокадо
  • 1 лимон
  • 200 г слабосоленой красной рыбы
  • 1 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске все сухие ингредиенты.
  2. Добавьте яйцо, влейте молоко и оливковое масло. Перемешайте, чтобы не было комочков.
  3. Жарьте панкейки на сухой сковороде, выкладывая тесто ложкой.

Как подавать панкейки

Разомните авокадо с лимонным соком и оливковым маслом. Намажьте этой смесью панкейки. Выложите сверху ломтики красной рыбы.

Напомним, ранее мы писали, как сделать "хлопья" из панкейков на завтрак. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом быстрых банановых панкейков.

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Источник: Сегодня
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