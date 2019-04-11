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Как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами

Вкусный бездрожжевой кулич на Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Пасхальный кекс можно покрыть глазурью
Пасхальный кекс можно покрыть глазурью
Фото: Depositphotos

Если вы не хотите готовить на Пасху дрожжевую выпечку, испеките вкусный праздничный кекс с изюмом и орехами. Он не только украсит стол, но и станет чудесной альтернативой традиционному куличу.

Чтобы кекс получился более ароматным, изюм можно предварительно залить ромом или коньяком и оставить хотя бы на 30 минут. Перед тем, как добавлять в тесто, его нужно предварительно обсушить и обвалять в муке.

Пасхальный кекс: рецепт с фото

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 200 г сахарной пудры
  • 120 г сливочного масла комнатной температуры
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. творога (около 60 г)
  • 100 мл молока
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 80 г изюма
  • 50 г орехов (фундук, миндаль или грецкие)

Рецепт приготовления:

  1. Орехи поджарить на сухой сковороде. Остудить, а затем мелко порубить.
  2. Яйца разделить на желтки и белки.
  3. Желтки взбить с размягченным маслом и сахарной пудрой. Туда же добавить творог. Постепенно влить молоко, добавить муку и разрыхлитель.
  4. Белки взбить и в несколько заходов подмешать в тесто. Затем добавить орехи и изюм, аккуратно перемешать.
  5. Форму смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто. Выпекать 35-40 минут при 200 градусах. Если кекс подрумянится слишком рано, прикрыть его фольгой. Готовность проверить деревянной палочкой - она должна выходить из теста сухой.
  6. Дать остыть, вынуть из формы. Перед подачей посыпать кекс сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как красить яйца пищевыми красителям. "Сегодня" также делились рецептом кулича "Краффин".

Смотрите видео, как приготовить итальянский пасхальный кекс панеттоне:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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Источник: Сегодня
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