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Как приготовить пасхальный кекс с морковью и курагой

Рецепт вкусного кекса на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:58
Пасхальный кекс с глазурью
Пасхальный кекс с глазурью
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный кекс на Пасху? Тогда возьмите на заметку рецепт с морковью, орехами и курагой. В качестве декора здесь – глазурь с белым шоколадом и консервированные абрикосы.

Пасхальный кекс: рецепт с фото

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 200 г моркови
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 130 мл растительного масла
  • 1.5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • манная крупа или панировочные сухари

Для начинки:

  • 100 г кураги
  • 50 г ядер грецких орехов
  • Для украшения:
  • 100 г белого шоколада
  • 50 мл сливок
  • 10 г сливочного масла
  • половинки консервированных абрикосов или персиков

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Рецепт приготовления:

  1. Грецкие орехи подсушить на сковороде, дать остыть.
  2. Курагу залить теплой водой на 15 минут, обсушить и нарезать.
  3. Сложить орехи и сухофрукты в чашу блендера, взбить до получения вязкой массы. Скатать шарики, разложить на тарелке и убрать в холодильник на 10 минут.
  4. Яйца взбить с сахаром и ванилью в пышный светлый крем. Влить растительное масло и добавить просеянную с разрыхлителем муку. Добавить мелко натертую морковь, еще раз перемешать.
  5. Форму для кекса смазать маслом, присыпать мукой или сухарями.
  6. Налить половину теста, разложить половину ореховых шариков. Добавить оставшееся тесто и начинку. 
  7. Выпекать кекс при 180 С около 30-40 минут. Дать остыть.
  8. Для глазури шоколад поломать и растопить на водяной бане с маслом и сливками. Полить кекс глазурью и украсить персиками. Дать застыть в холодильнике.

На праздник также можно приготовить шоколадную творожную пасху. А самой популярной глазурью для куличей остается белковая.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

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Источник: Сегодня
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