Как приготовить пасхальный кекс с морковью и курагой

Рецепт вкусного кекса на Пасху 2019

Пасхальный кекс с глазурью Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный кекс на Пасху? Тогда возьмите на заметку рецепт с морковью, орехами и курагой. В качестве декора здесь – глазурь с белым шоколадом и консервированные абрикосы.

Пасхальный кекс: рецепт с фото

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

200 г моркови

3 яйца

150 г сахара

130 мл растительного масла

1.5 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. ванильного сахара

манная крупа или панировочные сухари

Для начинки:

100 г кураги

50 г ядер грецких орехов

Для украшения:

100 г белого шоколада

50 мл сливок

10 г сливочного масла

половинки консервированных абрикосов или персиков

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Рецепт приготовления:

Грецкие орехи подсушить на сковороде, дать остыть. Курагу залить теплой водой на 15 минут, обсушить и нарезать. Сложить орехи и сухофрукты в чашу блендера, взбить до получения вязкой массы. Скатать шарики, разложить на тарелке и убрать в холодильник на 10 минут. Яйца взбить с сахаром и ванилью в пышный светлый крем. Влить растительное масло и добавить просеянную с разрыхлителем муку. Добавить мелко натертую морковь, еще раз перемешать. Форму для кекса смазать маслом, присыпать мукой или сухарями. Налить половину теста, разложить половину ореховых шариков. Добавить оставшееся тесто и начинку. Выпекать кекс при 180 С около 30-40 минут. Дать остыть. Для глазури шоколад поломать и растопить на водяной бане с маслом и сливками. Полить кекс глазурью и украсить персиками. Дать застыть в холодильнике.

На праздник также можно приготовить шоколадную творожную пасху. А самой популярной глазурью для куличей остается белковая.

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