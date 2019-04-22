Как приготовить пасхальный кекс с морковью и курагой
Рецепт вкусного кекса на Пасху 2019
Хотите приготовить вкусный кекс на Пасху? Тогда возьмите на заметку рецепт с морковью, орехами и курагой. В качестве декора здесь – глазурь с белым шоколадом и консервированные абрикосы.
Пасхальный кекс: рецепт с фото
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 200 г моркови
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 130 мл растительного масла
- 1.5 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. ванильного сахара
- манная крупа или панировочные сухари
Для начинки:
- 100 г кураги
- 50 г ядер грецких орехов
- Для украшения:
- 100 г белого шоколада
- 50 мл сливок
- 10 г сливочного масла
- половинки консервированных абрикосов или персиков
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Рецепт приготовления:
- Грецкие орехи подсушить на сковороде, дать остыть.
- Курагу залить теплой водой на 15 минут, обсушить и нарезать.
- Сложить орехи и сухофрукты в чашу блендера, взбить до получения вязкой массы. Скатать шарики, разложить на тарелке и убрать в холодильник на 10 минут.
- Яйца взбить с сахаром и ванилью в пышный светлый крем. Влить растительное масло и добавить просеянную с разрыхлителем муку. Добавить мелко натертую морковь, еще раз перемешать.
- Форму для кекса смазать маслом, присыпать мукой или сухарями.
- Налить половину теста, разложить половину ореховых шариков. Добавить оставшееся тесто и начинку.
- Выпекать кекс при 180 С около 30-40 минут. Дать остыть.
- Для глазури шоколад поломать и растопить на водяной бане с маслом и сливками. Полить кекс глазурью и украсить персиками. Дать застыть в холодильнике.
На праздник также можно приготовить шоколадную творожную пасху. А самой популярной глазурью для куличей остается белковая.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
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Источник: Сегодня