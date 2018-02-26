Как приготовить пасту со шпинатом: рецепт Алексея Суханова

"Этот рецепт – из серии "быстро, вкусно и полезно". Быстро и вкусно – потому что паста. А полезно – потому что со шпинатом. Я уверен, что с приготовлением такого блюда сможет справиться каждый", – говорит ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

Паста с сыром, шпинатом и сливками

Ингредиенты:

Паста – 150-200 г

Сливки – 4 ст.л.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Сыр – 50 г

Замороженный шпинат

Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Сначала нужно отварить пасту – варить ее следует в большом количестве подсоленной воды.

"Нужно внимательно следить: паста не должна перевариться, она должна быть "аль-денте" – то есть, в состоянии полуготовности", – советует ведущий канала "Украина".

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2. Готовую пасту откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя вода. Готовим заправку: на сковороде топим кусочек масла и слегка тушим шпинат. Затем нужно добавить сливки и довести заправку до кипения. Затем добавляем на сковороду пасту – и прогреваем все вместе – буквально несколько минут.

3. Готовое блюдо выкладываем на тарелку, перед подачей посыпаем тертым сыром. Также можно украсить блюдо веточкой зелени.

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