Как приготовить пасту со шпинатом: рецепт Алексея Суханова
Известный телеведущий поделился рецептом приготовления популярного блюда
"Этот рецепт – из серии "быстро, вкусно и полезно". Быстро и вкусно – потому что паста. А полезно – потому что со шпинатом. Я уверен, что с приготовлением такого блюда сможет справиться каждый", – говорит ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.
Паста с сыром, шпинатом и сливками
Ингредиенты:
- Паста – 150-200 г
- Сливки – 4 ст.л.
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Сыр – 50 г
- Замороженный шпинат
- Соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
1. Сначала нужно отварить пасту – варить ее следует в большом количестве подсоленной воды.
"Нужно внимательно следить: паста не должна перевариться, она должна быть "аль-денте" – то есть, в состоянии полуготовности", – советует ведущий канала "Украина".
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2. Готовую пасту откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя вода. Готовим заправку: на сковороде топим кусочек масла и слегка тушим шпинат. Затем нужно добавить сливки и довести заправку до кипения. Затем добавляем на сковороду пасту – и прогреваем все вместе – буквально несколько минут.
3. Готовое блюдо выкладываем на тарелку, перед подачей посыпаем тертым сыром. Также можно украсить блюдо веточкой зелени.
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Смотрите видео, как приготовить пасту с томатным соусом и мидиями по рецепту Алексея Суханова: