Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить печень индейки с яблоками и луком

Простой рецепт жареной печени на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Печень индейки с яблоками
Печень индейки с яблоками
Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить из печени индейки? Один из самых простых вариантов – пожарить ее на сковороде вместе с яблоками и луком. Подавать печень можно вместе с отварным картофелем.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

Чтобы печень индейки была мягкой и не горчила, мы рекомендуем замочить ее в холодном молоке. А если молока нет под рукой, на помощь придут любые другие молочные и кисломолочные продукты.

Печень с яблоками и луком на сковороде

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 500 г печени индейки
  • 3 больших зеленых яблока
  • 2 луковицы
  • 150 мл молока
  • 50 мл растительного масла
  • 3 ст.л. муки
  • Соль и перец – по вкусу
  • Сахар – 0.5 ч.л.

Читайте также:
Рецепт бефстроганова из говяжьей печени в сметанном соусе

Способ приготовления:

  1. Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Залить молоком и оставить на один час. 
  2. Яблоки помыть, разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать кружочками толщиной 0,5 см. 
  3. Очищенный лук нарезать полукольцами. 
  4. Смазать сковороду маслом и обжарить яблоки до золотой корочки с обеих сторон. Переложить их на тарелку.
  5. В сковородку добавить еще немного масла и обжарить лук до золотистого цвета, добавив немного сахара. 
  6. Отстоянную в молоке печень нарезать слайсами и обсушить бумажной салфеткой. Каждый кусочек обвалять в муке. 
  7. Жарить с обеих сторон примерно по 5 минут. За минуту до того, как снимать печень со сковородки – посолить ее и поперчить. 
  8. Все соединить в одной тарелке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как вкусно запечь кукурузу в фольге в духовке Запеканка из кабачков с картофелем и помидорами: рецепт дня Бездрожжевой хлеб в хлебопечке: рецепт на кефире Как приготовить маринованные вешенки: пошаговый рецепт
печень яблоки рецепт субпродукты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:18Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 16:17Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:59Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:05Fun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Вчера, 11:42Шоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Вчера, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Вчера, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:17Техно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

Вчера, 08:00Food

Яблочный Спас 2019: лучшие рецепты шарлотки к празднику

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

18 августаПсихология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

18 августаТехно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Новости партнеров

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Маринованные куриные желудки. Пошаговый рецепт
Маринованные куриные желудки. Пошаговый рецепт
Красивые бегуньи из Instagram: турчанка Неваль
Красивые бегуньи из Instagram: турчанка Неваль
9 простых способов показать свою любовь мужчине
9 простых способов показать свою любовь мужчине
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов