Как приготовить печень индейки с яблоками и луком
Простой рецепт жареной печени на сковороде
Не знаете, что приготовить из печени индейки? Один из самых простых вариантов – пожарить ее на сковороде вместе с яблоками и луком. Подавать печень можно вместе с отварным картофелем.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:
Чтобы печень индейки была мягкой и не горчила, мы рекомендуем замочить ее в холодном молоке. А если молока нет под рукой, на помощь придут любые другие молочные и кисломолочные продукты.
Печень с яблоками и луком на сковороде
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 500 г печени индейки
- 3 больших зеленых яблока
- 2 луковицы
- 150 мл молока
- 50 мл растительного масла
- 3 ст.л. муки
- Соль и перец – по вкусу
- Сахар – 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
- Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Залить молоком и оставить на один час.
- Яблоки помыть, разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
- Очищенный лук нарезать полукольцами.
- Смазать сковороду маслом и обжарить яблоки до золотой корочки с обеих сторон. Переложить их на тарелку.
- В сковородку добавить еще немного масла и обжарить лук до золотистого цвета, добавив немного сахара.
- Отстоянную в молоке печень нарезать слайсами и обсушить бумажной салфеткой. Каждый кусочек обвалять в муке.
- Жарить с обеих сторон примерно по 5 минут. За минуту до того, как снимать печень со сковородки – посолить ее и поперчить.
- Все соединить в одной тарелке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.
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Источник: Сегодня