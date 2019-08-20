Как приготовить печень индейки с яблоками и луком

Простой рецепт жареной печени на сковороде

Печень индейки с яблоками Фото: Depositphotos

Не знаете, что приготовить из печени индейки? Один из самых простых вариантов – пожарить ее на сковороде вместе с яблоками и луком. Подавать печень можно вместе с отварным картофелем.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

Чтобы печень индейки была мягкой и не горчила, мы рекомендуем замочить ее в холодном молоке. А если молока нет под рукой, на помощь придут любые другие молочные и кисломолочные продукты.

Печень с яблоками и луком на сковороде

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

500 г печени индейки

3 больших зеленых яблока

2 луковицы

150 мл молока

50 мл растительного масла

3 ст.л. муки

Соль и перец – по вкусу

Сахар – 0.5 ч.л.

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Способ приготовления:

Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Залить молоком и оставить на один час. Яблоки помыть, разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать кружочками толщиной 0,5 см. Очищенный лук нарезать полукольцами. Смазать сковороду маслом и обжарить яблоки до золотой корочки с обеих сторон. Переложить их на тарелку. В сковородку добавить еще немного масла и обжарить лук до золотистого цвета, добавив немного сахара. Отстоянную в молоке печень нарезать слайсами и обсушить бумажной салфеткой. Каждый кусочек обвалять в муке. Жарить с обеих сторон примерно по 5 минут. За минуту до того, как снимать печень со сковородки – посолить ее и поперчить. Все соединить в одной тарелке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.

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