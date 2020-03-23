Как приготовить печеные яблоки с творогом и изюмом
Готовим запеченные яблоки с творожной начинкой
Печеные яблоки с творогом и изюмом – вкусный и полезный десерт, подходящий для завтрака. Перед запеканием яблоки нужно обязательно очистить от семян и сердцевины, но оставить кожуру. Она сохранит сочность и красивую форму плодов.
Чтобы начинка была нежнее, протрите творог через сито. А чтобы творожная масса лучше держала форму, добавьте яичный желток.
Запеченные яблоки с творогом и изюмом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 87 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 крупных яблока
- 200 г творога
- 1 ст.л. меда или сахара
- Горсть изюма
- Щепотка молотой корицы или ванилина
- Лимонный сок
Способ приготовления:
- Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
- Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
- У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
- Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
- Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
- Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.
Как подавать запеченные яблоки
Печеные яблоки вкусно есть как теплым, так и холодным. По желанию их можно полить медовым сиропом. Для этого в чашке следует развести чайную ложку меда с горячей кипяченой водой.
Смотрите видео, как выбрать яблоки:
Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить дрожжевые пирожки с яблоками.
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