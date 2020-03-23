Как приготовить печеные яблоки с творогом и изюмом

Готовим запеченные яблоки с творожной начинкой

Печеные яблоки с творогом и изюмом – вкусный и полезный десерт, подходящий для завтрака. Перед запеканием яблоки нужно обязательно очистить от семян и сердцевины, но оставить кожуру. Она сохранит сочность и красивую форму плодов.

Чтобы начинка была нежнее, протрите творог через сито. А чтобы творожная масса лучше держала форму, добавьте яичный желток.

Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

87 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 крупных яблока

200 г творога

1 ст.л. меда или сахара

Горсть изюма

Щепотка молотой корицы или ванилина

Лимонный сок

Способ приготовления:

Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.

Как подавать запеченные яблоки

Печеные яблоки вкусно есть как теплым, так и холодным. По желанию их можно полить медовым сиропом. Для этого в чашке следует развести чайную ложку меда с горячей кипяченой водой.

Смотрите видео, как выбрать яблоки:

Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить дрожжевые пирожки с яблоками.

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