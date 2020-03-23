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Как приготовить печеные яблоки с творогом и изюмом

Готовим запеченные яблоки с творожной начинкой

Ирина Павлина
Сегодня, 20:10

Печеные яблоки с творогом и изюмом – вкусный и полезный десерт, подходящий для завтрака. Перед запеканием яблоки нужно обязательно очистить от семян и сердцевины, но оставить кожуру. Она сохранит сочность и красивую форму плодов.

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Чтобы начинка была нежнее, протрите творог через сито. А чтобы творожная масса лучше держала форму, добавьте яичный желток.

Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке
Печеные яблоки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 87 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 крупных яблока
  • 200 г творога
  • 1 ст.л. меда или сахара
  • Горсть изюма
  • Щепотка молотой корицы или ванилина
  • Лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
  2. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
  3. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
  4. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
  5. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
  6. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.

Как подавать запеченные яблоки

Печеные яблоки вкусно есть как теплым, так и холодным. По желанию их можно полить медовым сиропом. Для этого в чашке следует развести чайную ложку меда с горячей кипяченой водой.

Смотрите видео, как выбрать яблоки:

Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить дрожжевые пирожки с яблоками.

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Источник: Сегодня
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