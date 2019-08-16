Как приготовить перевернутый сливовый пирог с карамелью
Рецепт летнего пирога со сливами в духовке
Сливовый пирог-перевертыш с карамелью – то, что нужно для летнего чаепития. Для пирога желательно использовать крепкие, не слишком сочные плоды, у которых легко отделяется косточка, в идеале – сорта Венгерка.
Смотрите видео, как приготовить перевернутый пирог с яблоками:
Похожий пирог можно испечь с абрикосами, персиками или яблоками. В начинку также можно добавить ягоды, например, чернику.
Перевернутый пирог со сливовой начинкой
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
Для карамельного соуса:
- 225 г сахара
- 60 г воды
Для теста:
- 200 г муки
- 175 г мелкого сахара
- 2 1/2 чайной ложки разрыхлителя теста
- 1/4 чайной ложки соли
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 3 больших яйца комнатной температуры
- 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 500-600 г слив
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Способ приготовления:
- В небольшой кастрюле смешать вместе воду и сахар. Нагревать, постоянно помешивая, пока сахар не растворится и сироп не закипит. Прекратить помешивать и кипятить, пока сироп не приобретет насыщенный янтарный оттенок.
- Сразу же снять карамельный соус с огня и перелить в заранее смазанную маслом форму. Она не должна быть разъемной.
- Сливы помыть, удалить косточки и разрезать на четвертинки.
- Выложить плоды поверх карамельного соуса в один слой.
- В большой миске смешать вместе муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавить сливочное масло и перемешать миксером. Затем добавить яйца и экстракт ванили. Перемешать до получения однородного теста.
- Выложить тесто на сливы и разровнять лопаткой.
- Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.
- Готовый пирог сливовый пирог остудить и перевернуть на блюдо.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.
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Источник: Сегодня