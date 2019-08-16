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Как приготовить перевернутый сливовый пирог с карамелью

Рецепт летнего пирога со сливами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:54
Пирог-перевертыш со сливами в духовке
Пирог-перевертыш со сливами в духовке
Фото: Depositphotos

Сливовый пирог-перевертыш с карамелью – то, что нужно для летнего чаепития. Для пирога желательно использовать крепкие, не слишком сочные плоды, у которых легко отделяется косточка, в идеале – сорта Венгерка.

Смотрите видео, как приготовить перевернутый пирог с яблоками:

Похожий пирог можно испечь с абрикосами, персиками или яблоками. В начинку также можно добавить ягоды, например, чернику. 

Перевернутый пирог со сливовой начинкой

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

Для карамельного соуса:

  • 225 г сахара
  • 60 г воды

Для теста:

  • 200 г муки
  • 175 г мелкого сахара
  • 2 1/2 чайной ложки разрыхлителя теста
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 3 больших яйца комнатной температуры
  • 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 500-600 г слив

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Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле смешать вместе воду и сахар. Нагревать, постоянно помешивая, пока сахар не растворится и сироп не закипит. Прекратить помешивать и кипятить, пока сироп не приобретет насыщенный янтарный оттенок.
  2. Сразу же снять карамельный соус с огня и перелить в заранее смазанную маслом форму. Она не должна быть разъемной.
  3. Сливы помыть, удалить косточки и разрезать на четвертинки.
  4. Выложить плоды поверх карамельного соуса в один слой.
  5. В большой миске смешать вместе муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавить сливочное масло и перемешать миксером. Затем добавить яйца и экстракт ванили. Перемешать до получения однородного теста.
  6. Выложить тесто на сливы и разровнять лопаткой.
  7. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.
  8. Готовый пирог сливовый пирог остудить и перевернуть на блюдо.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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