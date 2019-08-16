Как приготовить перевернутый сливовый пирог с карамелью

Рецепт летнего пирога со сливами в духовке

Пирог-перевертыш со сливами в духовке Фото: Depositphotos

Сливовый пирог-перевертыш с карамелью – то, что нужно для летнего чаепития. Для пирога желательно использовать крепкие, не слишком сочные плоды, у которых легко отделяется косточка, в идеале – сорта Венгерка.

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Похожий пирог можно испечь с абрикосами, персиками или яблоками. В начинку также можно добавить ягоды, например, чернику.

Перевернутый пирог со сливовой начинкой

Время приготовления:

1 час 15 минут

Ингредиенты:

Для карамельного соуса:

225 г сахара

60 г воды

Для теста:

200 г муки

175 г мелкого сахара

2 1/2 чайной ложки разрыхлителя теста

1/4 чайной ложки соли

150 г сливочного масла комнатной температуры

3 больших яйца комнатной температуры

1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

500-600 г слив

Способ приготовления:

В небольшой кастрюле смешать вместе воду и сахар. Нагревать, постоянно помешивая, пока сахар не растворится и сироп не закипит. Прекратить помешивать и кипятить, пока сироп не приобретет насыщенный янтарный оттенок. Сразу же снять карамельный соус с огня и перелить в заранее смазанную маслом форму. Она не должна быть разъемной. Сливы помыть, удалить косточки и разрезать на четвертинки. Выложить плоды поверх карамельного соуса в один слой. В большой миске смешать вместе муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавить сливочное масло и перемешать миксером. Затем добавить яйца и экстракт ванили. Перемешать до получения однородного теста. Выложить тесто на сливы и разровнять лопаткой. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовый пирог сливовый пирог остудить и перевернуть на блюдо.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом сливового пирога в мультиварке.

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