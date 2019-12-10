Как приготовить песочный пирог с грибами и плавленым сыром

Рецепт вкусного пирога с грибами и плавлеными сырками

Пирог с грибами Фото: Pinterest

Несладкий пирог с начинкой из жареных грибов, плавленого сыра и зелени можно приготовить на завтрак или на ужин. Он сытный, вкусный, и хорош как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как выбрать плавленый сыр:

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Пирог с грибами и плавленым сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г шампиньонов

4 яйца

0,5 пуч. укропа

75 г сливочного масла

3 плавленых сырка

350 г муки

1 луковица

4 ст. л. ледяной воды

50 мл подсолнечного масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности. Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать. Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 ºС.

Как подавать грибной пирог

Готовый пирог немного остудить в форме, затем форму аккуратно снять и остудите полностью. Не спешите разрезать пирог сразу после приготовления, дайте ему остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

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