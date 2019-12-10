Как приготовить песочный пирог с грибами и плавленым сыром
Рецепт вкусного пирога с грибами и плавлеными сырками
Несладкий пирог с начинкой из жареных грибов, плавленого сыра и зелени можно приготовить на завтрак или на ужин. Он сытный, вкусный, и хорош как в теплом, так и в холодном виде.
Смотрите видео, как выбрать плавленый сыр:
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Пирог с грибами и плавленым сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов
- 4 яйца
- 0,5 пуч. укропа
- 75 г сливочного масла
- 3 плавленых сырка
- 350 г муки
- 1 луковица
- 4 ст. л. ледяной воды
- 50 мл подсолнечного масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
- Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности.
- Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать.
- Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 ºС.
Как подавать грибной пирог
Готовый пирог немного остудить в форме, затем форму аккуратно снять и остудите полностью. Не спешите разрезать пирог сразу после приготовления, дайте ему остыть.
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