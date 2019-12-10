Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить песочный пирог с грибами и плавленым сыром

Рецепт вкусного пирога с грибами и плавлеными сырками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Пирог с грибами
Пирог с грибами
Фото: Pinterest

Несладкий пирог с начинкой из жареных грибов, плавленого сыра и зелени можно приготовить на завтрак или на ужин. Он сытный, вкусный, и хорош как в теплом, так и в холодном виде.

Смотрите видео, как выбрать плавленый сыр:

Читайте также:
Как испечь слойки с жареными грибами и луком

Пирог с грибами и плавленым сыром

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов
  • 4 яйца
  • 0,5 пуч. укропа
  • 75 г сливочного масла
  • 3 плавленых сырка
  • 350 г муки
  • 1 луковица
  • 4 ст. л. ледяной воды
  • 50 мл подсолнечного масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешать муку со сливочным маслом, добавить 2 яйца, воду и замесить тесто. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут.
  2. Грибы и лук нарезать и жарить на подсолнечном масле до готовности.
  3. Натереть сыр и смешать его с измельченным укропом и яйцами. Добавить шампиньоны и перемешать.
  4. Тесто раскатать и выстелить им форму. Сформировать бортики. Выложить начинку и выпекать 45 минут при 180 ºС.

Как подавать грибной пирог

Готовый пирог немного остудить в форме, затем форму аккуратно снять и остудите полностью. Не спешите разрезать пирог сразу после приготовления, дайте ему остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрый киш из слоеного теста с грибами. "Сегодня" также делились рецептом киша с курицей, грибами и сыром.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Салат с курицей и свежими огурцами: простой рецепт от Джейми Оливера Рыбное филе в духовке с овощами: рецепт дня Паста с зеленым горошком и ветчиной: рецепт от Найджелы Лоусон Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой
грибы пирог выпечка рецепт плавленый сыр
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:49Fun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

Вчера, 14:07Travel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно продала свой бизнес: все подробности

Вчера, 12:52Fun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Угрожает и караулит меня": Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует

Вчера, 11:02Food

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Вчера, 09:05Техно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Вчера, 09:01Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

8 декабряШоу-бизнес

СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение

8 декабряFun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

8 декабряШоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

8 декабряFun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

8 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Крестины дочери Холоденко: норковая крыжма и звездные крестные
Крестины дочери Холоденко: норковая крыжма и звездные крестные
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли