Как приготовить пиццу "Нисуаз": пошаговый рецепт от Григория Германа
Сегодня, 12:53
Рецепт вкусной пиццы с оливками и сардинами
"Нисуаз" – не только знаменитый салат, но и пицца, которая в оригинале готовится с анчоусами. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", советует заменить этот ингредиент сардинами. Пошаговый рецепт пиццы с видео смотрите ниже.
Пицца "Нисуаз"
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Базовое тесто для пиццы
- 1.5 ч.л. сахара
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. муки
- 300 г моцареллы
- 200 мл сливок
- 300 г твердого сыра
- 300 мл томатного соуса
- 300 г консервированных сардин
- 1 луковица
- 200 мл уксуса
- 200 г оливок
- базилик
- 30 г рукколы
- 1 свежий огурец
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Способ приготовления:
- Лук нашинкуйте, залейте уксусом и добавьте немного сахара.
- Разогрейте сковороду, обжарьте муку до появления орехового аромата. Влейте масло и перемешайте. Помешивая, влейте сливки. Варите до загустения, посолите и по желанию добавьте мускатный орех.
- Растяните тесто для пиццы руками на смазанной маслом поверхности. Намажьте томатным соусом и соусом бешамель.
- Сверху посыпьте тертым твердым сыром и порванной руками моцареллой.
- Отправьте выпекаться в разогретую до 250 ºС духовку на 15 минут. Когда тесто немного поднимется, разложите сверху маринованный лук и верните в духовку.
Как подавать пиццу
На еще горячую пиццу выложите кусочки рыбы, оливки и нарезанный тонкими слайсами огурец. Украсьте рукколой и базиликом.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом пиццы "Чикаго".
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Источник: Сегодня