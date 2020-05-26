Как приготовить пиццу "Нисуаз": пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусной пиццы с оливками и сардинами

"Нисуаз" – не только знаменитый салат, но и пицца, которая в оригинале готовится с анчоусами. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", советует заменить этот ингредиент сардинами. Пошаговый рецепт пиццы с видео смотрите ниже.

Пицца "Нисуаз"

Пицца в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Базовое тесто для пиццы

1.5 ч.л. сахара

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. муки

300 г моцареллы

200 мл сливок

300 г твердого сыра

300 мл томатного соуса

300 г консервированных сардин

1 луковица

200 мл уксуса

200 г оливок

базилик

30 г рукколы

1 свежий огурец

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Способ приготовления:

Лук нашинкуйте, залейте уксусом и добавьте немного сахара. Разогрейте сковороду, обжарьте муку до появления орехового аромата. Влейте масло и перемешайте. Помешивая, влейте сливки. Варите до загустения, посолите и по желанию добавьте мускатный орех. Растяните тесто для пиццы руками на смазанной маслом поверхности. Намажьте томатным соусом и соусом бешамель. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и порванной руками моцареллой. Отправьте выпекаться в разогретую до 250 ºС духовку на 15 минут. Когда тесто немного поднимется, разложите сверху маринованный лук и верните в духовку.

Как подавать пиццу

На еще горячую пиццу выложите кусочки рыбы, оливки и нарезанный тонкими слайсами огурец. Украсьте рукколой и базиликом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом пиццы "Чикаго".

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