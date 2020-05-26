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Как приготовить пиццу "Нисуаз": пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:53

Рецепт вкусной пиццы с оливками и сардинами

"Нисуаз" – не только знаменитый салат, но и пицца, которая в оригинале готовится с анчоусами. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", советует заменить этот ингредиент сардинами. Пошаговый рецепт пиццы с видео смотрите ниже.

Пицца "Нисуаз"

Пицца в духовке
Пицца в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Базовое тесто для пиццы
  • 1.5 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. муки
  • 300 г моцареллы
  • 200 мл сливок
  • 300 г твердого сыра
  • 300 мл томатного соуса
  • 300 г консервированных сардин
  • 1 луковица
  • 200 мл уксуса
  • 200 г оливок
  • базилик
  • 30 г рукколы
  • 1 свежий огурец

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Способ приготовления:

  1. Лук нашинкуйте, залейте уксусом и добавьте немного сахара.
  2. Разогрейте сковороду, обжарьте муку до появления орехового аромата. Влейте масло и перемешайте. Помешивая, влейте сливки. Варите до загустения, посолите и по желанию добавьте мускатный орех.
  3. Растяните тесто для пиццы руками на смазанной маслом поверхности. Намажьте томатным соусом и соусом бешамель.
  4. Сверху посыпьте тертым твердым сыром и порванной руками моцареллой.
  5. Отправьте выпекаться в разогретую до 250 ºС духовку на 15 минут. Когда тесто немного поднимется, разложите сверху маринованный лук и верните в духовку.

Как подавать пиццу

На еще горячую пиццу выложите кусочки рыбы, оливки и нарезанный тонкими слайсами огурец. Украсьте рукколой и базиликом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом пиццы "Чикаго".

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Источник: Сегодня
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