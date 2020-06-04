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Как приготовить пиццу Пеперони без дрожжей

Сегодня, 18:04

Рецепт быстрой американской пиццы с колбасой и сыром

Пицца Пепперони получила свое название благодаря одноименной острой итальянской колбасе. Впрочем, ее можно без проблем заменить салями.

Пицца с пеперони и моцареллой – отличный вариант сытного перекуса. Мы расскажем, как приготовить ее из бездрожжевого теста.

Пицца Пеперони

Пицца Пеперони: рецепт с фото
Пицца Пеперони: рецепт с фото
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 265 ккал

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ч.л. масла
  • 150-175 мл теплой воды
  • Соль, перец

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Для начинки:

  • 120 г томатного соуса
  • 1/2 ч.л. сушеных итальянских трав
  • 1 шарик моцареллы
  • 10 ломтиков салями
  • 30 г твердого сыра

Смотрите видео, как сделать немецкую пиццу с ветчиной:

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку и разрыхлитель в большой миске. Добавьте соль, перец и масло. Тогда добавьте теплую воду и замешайте тесто. Тем временем разогрейте духовку до 200 ºС.
  2. Месите тесто с мукой, пока оно не станет гладким и упругим. Раскатайте тесто, чтобы оно приняло форму круглого диска примерно 30 см диаметром. Тогда переложите его в подготовленную форму для выпекания. Оставьте корж в духовке на три минуты.
  3. Тем временем смешайте томатный соус, травы, соль и перец.
  4. Достаньте форму из духовки. Смажьте тесто соусом, отступив 1-2 см от краев.
  5. Рассыпьте по поверхности измельченную моцареллу, выложите нарезанную кружочками колбасу и тертый сыр.
  6. Выпекайте пиццу в течение 15 минут, пока сыр не станет золотистым и расплавленным. Порежьте пиццу и сразу подавайте на стол.

Полезный совет

Вы можете использовать любые другие добавки на свой вкус. Например, нарезанный красный перец, лук, черные оливки без косточек или сладкую кукурузу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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